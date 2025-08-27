Visa para el mundial 2026: Trump anuncia “facilidades” de ingreso a estados unidos para ciertos países

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, miles de aficionados alrededor del mundo ya comienzan a hacer planes. Uno de los mayores obstáculos para muchos es el proceso de visado para ingresar a Estados Unidos, pero un reciente anuncio del presidente Donald Trump podría cambiar las reglas del juego, aunque con matices importantes.

¿Será más fácil obtener la visa para el mundial 2026?

En una declaración desde la Casa Blanca, el presidente Trump afirmó que los aficionados que busquen una visa para el Mundial 2026 “tendrán facilidades para ingresar”. Esta noticia representa un alivio para muchos, pero el propio mandatario añadió una aclaración clave: el nivel de facilidad dependerá de su país de origen.

“Para ciertos países será muy, muy fácil, y para otros, obviamente, será un poco más complicado”, señaló Trump, dejando una puerta abierta a la incertidumbre sobre qué nacionalidades se verán más beneficiadas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, complementó la información asegurando que ya existe un proceso establecido para revisar y aprobar rápidamente a los solicitantes, garantizando que todos serán verificados minuciosamente pero bienvenidos al país.

Washington, el inesperado epicentro del sorteo

Además de las noticias sobre el visado, se hizo un anuncio de gran relevancia: el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre en el prestigioso Kennedy Center en Washington D.C. La elección es notable, ya que la capital estadounidense no es una de las ciudades anfitrionas de los partidos.

Esta decisión subraya el especial interés que el presidente Trump ha mostrado en la institución cultural, bromeando incluso con que la gente podría empezar a llamarlo el “Trump Kennedy Center. En el evento, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien mantiene una estrecha relación con Trump, le entregó el primer boleto simbólico para la final del torneo.

Mientras los aficionados esperan más detalles sobre qué países tendrán un proceso de visado más ágil, la planificación para el evento deportivo más grande de la historia ya está en marcha, y la venta de entradas comenzará el próximo 10 de septiembre. La promesa de facilidades migratorias, aunque selectiva, sin duda añade un nuevo elemento de expectación al camino hacia 2026.