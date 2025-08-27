Mundial 2026: la lista de selecciones clasificadas y el nuevo formato que lo cambia todo

La cuenta regresiva ha comenzado, y la emoción por la Copa del Mundo crece a cada día. Por primera vez en la historia, el torneo se celebrará en tres países y contará con 48 equipos, un cambio que abre la puerta a nuevas historias y protagonistas. Con las eliminatorias en pleno apogeo, la lista de selecciones clasificadas al Mundial 2026 ya empieza a tomar forma, mezclando a las potencias de siempre con sorpresas y debutantes que sueñan con la gloria.

Un mundial más grande: así es el nuevo formato de la copa del mundo 2026

El cambio más significativo es el aumento de 32 a 48 participantes. Este nuevo formato de la Copa del Mundo 2026 redistribuye los cupos por confederación, ofreciendo más oportunidades a equipos de todas las regiones. La repartición de boletos directos es la siguiente:

UEFA (Europa): 16 plazas

16 plazas CAF (África): 9 plazas

9 plazas AFC (Asia): 8 plazas

8 plazas CONMEBOL (Sudamérica): 6 plazas

6 plazas CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe): 6 plazas (incluyendo los 3 anfitriones)

6 plazas (incluyendo los 3 anfitriones) OFC (Oceanía): 1 plaza

Además, se disputará un torneo de Repesca o Repechaje intercontinental para definir los últimos dos lugares, asegurando una competencia más global e inclusiva que nunca.

La lista actualizada de selecciones clasificadas al mundial 2026

A medida que avanzan las eliminatorias, varios equipos ya han sellado su pasaporte. Estos son los países clasificados al Mundial 2026 hasta la fecha, un grupo que combina experiencia, sorpresa y sueños por cumplir.

Los anfitriones (CONCACAF)

Como es tradición, los países sede tienen su lugar asegurado. México, Estados Unidos y Canadá fueron los primeros en confirmar su presencia, listos para recibir al mundo en su propio terreno.

Desde sudamérica (CONMEBOL)

Las potencias sudamericanas no han tardado en imponer su jerarquía. La Argentina de Lionel Messi, actual campeona del mundo, aseguró su boleto con varias fechas de antelación. Se le unieron Brasil, la única selección que ha disputado todos los mundiales de la historia, y un sólido equipo de Ecuador.

Asia (AFC) marca el paso con debutantes históricos

La confederación asiática ha sido una de las más activas, definiendo a gran parte de sus representantes. El siempre competitivo Japón fue el primero en clasificar por méritos propios, seguido por potencias como Irán, República de Corea y Australia. La gran noticia viene de la mano de dos debutantes: Uzbekistán y Jordania, dos de los equipos que ya se han clasificado por primera vez en su historia, aprovechando la ampliación de cupos.

Oceanía (OFC) ya tiene a su representante

Con la nueva plaza directa para su confederación, Nueva Zelanda se impuso en su eliminatoria y aseguró su regreso a la máxima cita del fútbol, dejando a Nueva Caledonia con la oportunidad de pelear en el repechaje.

El camino que queda: ¿quiénes serán los próximos en unirse?

Con gran parte de los boletos aún en juego, las eliminatorias en Europa y África se intensificarán en los próximos meses. La emoción está garantizada mientras el resto del mundo futbolístico lucha por unirse a la lista de selecciones clasificadas al Mundial 2026. La FIFA ya ha puesto en marcha el proceso para que los aficionados puedan registrar su interés en la compra de boletos, anticipando una demanda sin precedentes para el que promete ser el mundial más grande de todos los tiempos.