Gorditas de chicharrón prensado: la receta casera para un antojito perfecto

Dentro del vasto universo de los antojitos mexicanos, las gorditas ocupan un lugar especial en el corazón (y el estómago) de todos. Y aunque las hay de frijol, requesón o carnitas, ninguna es tan emblemática en el centro del país como las gorditas de chicharrón prensado. Su combinación de masa de maíz frita y un relleno jugoso y lleno de sabor las convierte en el platillo perfecto para un fin de semana. Aquí te compartimos la receta para que las prepares en casa y te queden espectaculares.

El secreto del relleno: ¿qué es el chicharrón prensado?

Antes de empezar, es clave entender el ingrediente estrella. El chicharrón prensado no es el chicharrón de piel de cerdo crujiente que conocemos. Se trata de una preparación donde pequeños trozos de carne de cerdo y piel frita se sancochan, a menudo con hierbas de olor o chiles, y luego se prensan para compactarlos. El resultado es una carne jugosa y desmenuzable, ideal para guisados como el que usaremos en esta receta.

Ingredientes para preparar tus gorditas

Esta receta es sencilla y utiliza ingredientes que puedes encontrar fácilmente. La hemos dividido en dos partes: la masa y el guisado.

Para el guisado de chicharrón:

150 gramos de chicharrón prensado ya picado

4 chiles guajillo, sin semillas y remojados en agua caliente

1/4 de cebolla

2 dientes de ajo

Agua y sal al gusto

Para la masa:

Medio kilo de masa de maíz nixtamalizado (o 2 tazas de harina de maíz)

1/2 cucharadita de polvo para hornear

Sal al gusto

Agua tibia, la necesaria

Manteca de cerdo o aceite para freír

Cómo hacer gorditas de chicharrón prensado paso a paso

Con los ingredientes listos, es momento de poner manos a la obra. El proceso es más fácil de lo que parece.

Preparación del guisado:

Licúa los chiles guajillo (ya suavizados en agua caliente) con la cebolla, el ajo, un poco del agua de remojo y sal. Cuela la salsa para que quede tersa. En una cacerola, fríe ligeramente el chicharrón prensado picado. Vierte la salsa sobre el chicharrón y cocina a fuego bajo, moviendo ocasionalmente, hasta que el guisado espese. Debe quedar jugoso pero no caldoso. Reserva.

https://www.youtube.com/watch?v=UckEGXhPPt0

Formación y cocción de las gorditas:

En un tazón, mezcla la masa de maíz con el polvo para hornear y la sal. Si usas harina de maíz, ve agregando agua tibia poco a poco hasta obtener una consistencia suave y manejable que no se pegue a tus manos. Toma una porción de masa y forma una bolita. Con tus dedos, haz un hueco en el centro. Rellena el hueco con una cucharada del guisado de chicharrón y cierra la bolita con cuidado, asegurándote de que el relleno quede completamente cubierto. Aplana suavemente la bolita con las palmas de tus manos o con una prensa para tortillas hasta formar una gordita de aproximadamente 1 cm de grosor. En un sartén con abundante aceite o manteca caliente, fríe las gorditas a fuego medio. Báñalas con la misma grasa caliente para que se inflen y doren de manera uniforme. Una vez que estén doradas por ambos lados, retíralas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Para servir, haz un corte en uno de los lados de la gordita para abrirla y rellénala con tus complementos favoritos: cebolla picada, cilantro, queso fresco, nopales y, por supuesto, una buena salsa verde o roja. ¡Disfruta de este clásico manjar mexicano hecho en casa!