Tercer Open Day de Canaco será el 10 de diciembre

La Cámara de Comercio (Canaco) Querétaro anunció su Tercer Open Day, el cual se celebrará el 10 de diciembre a partir de las 19:00 horas en el Salón Presidentes, anunció su presidente, René Jourdan Loya Poletti.

La temática del Tercer Open Day para esta ocasión será de posada empresarial, en donde los asistentes podrán disfrutar de gastronomía enfocada a las fechas decembrinas, además de poder conectar con otros empresarios para poder vender más, gastando menos.

Los afiliados a la Cámara de Comercio podrán asistir de forma gratuita con una persona y el costo al público en general será de 500 pesos; al evento se espera la presencia de 300 empresarios y se estima una derrama económica de 10 millones de pesos con los cierres de negocios que se llegan a realizar dentro del evento.

Del mismo modo se dio a conocer la firma de seis convenios con diferentes empresas, con el propósito de otorgar beneficios a los agremiados de la Cámara de Comercio de Querétaro.

Las empresas que ofrecerán apoyos a los socios de la Cámara son: Clip otorgando sus servicios de cobro con una tasa preferencial de sus servicios; Grupo Chung Seguros y Fianzas estará entregando un 20% de descuento en contratación de seguros para autos, además de precio preferencial en Seguros de Responsabilidad Civil para empresas.

Grupo Kysa ofrecerá consultorías de ecosistemas empresariales, transformaciones digitales y hosting empresariales; IMAE entregará servicios integrales médicos a costos preferenciales; STEREN ofrecerá descuentos en sus servicios tecnológicos como el 20% en instalaciones y 10% en sus productos.

Finalmente, VIVIEN entregará costos preferenciales en tema de vacunación a domicilio.