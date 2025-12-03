¿Robo de vehículo?, cómo darlo de baja ante el REPUVE

El robo de vehículo es una experiencia traumática que requiere acción inmediata y el Registro Público Vehicular (REPUVE) juega un papel crucial en la identificación y control de autos en México.

Reportar el robo de vehículo manera adecuada es fundamental para proteger tu patrimonio y evitar implicaciones legales futuras.

La Denuncia, Primer Paso Crítico

denuncia formal ante las autoridades. Debes acudir de inmediato a la agencia del Ministerio Público (MP) más cercana o utilizar los sistemas de pre-denuncia en El proceso para dar de baja un vehículo robado ante el REPUVE comienza con la. Debes acudir de inmediato a la agencia del Ministerio Público (MP) más cercana o utilizar los sistemas de pre-denuncia en línea disponibles en algunas entidades federativas.

Al presentar la denuncia, proporciona toda la información posible:

Tu identificación oficial vigente.

La factura original del vehículo o documento que acredite la propiedad.

El número de placas y el Número de Identificación Vehicular (NIV).

Detalles de los hechos, incluyendo fecha, hora y lugar del robo.

La autoridad policial o el MP se encargarán de ingresar el reporte de robo a la base de datos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) y, posteriormente, al sistema del REPUVE. Este registro inicial genera una baja temporal por sustracción, inhabilitando el vehículo para circular legalmente y eximiéndote del pago de impuestos y seguros asociados.

El Papel del REPUVE en la Baja Vehicular

el ciudadano no realiza la baja directamente en la plataforma de REPUVE. Son las autoridades competentes (Fiscalías, Ministerios Públicos, o en casos de vehículos asegurados, las propias aseguradoras en coordinación con OCRA) quienes gestionan el registro del reporte de robo y su eventual baja o recuperación en el sistema. Es importante entender que. Son las autoridades competentes (Fiscalías, Ministerios Públicos, o en casos de vehículos asegurados, las propias aseguradoras en coordinación con OCRA) quienes gestionan el registro del reporte de robo y su eventual baja o recuperación en el sistema.

La función del sitio web de Consulta Ciudadana del REPUVE es meramente informativa, permitiendo verificar el estatus legal de un vehículo mediante su NIV o placas.

Después del Robo: Mantente Informado

Una vez interpuesta la denuncia, es vital dar seguimiento al proceso:

Verificación del Estatus

REPUVE para confirmar que el Puedes consultar el estatus de tu vehículo en la plataforma en línea depara confirmar que el reporte de robo se haya ingresado correctamente.

Trámites Posteriores (Si aparece recuperado

Si el vehículo es recuperado por las autoridades, deberás realizar un trámite de cancelación de reporte de robo para levantarlo del sistema y poder darlo de alta nuevamente para circular.

Este proceso implica presentar el oficio de liberación del vehículo emitido por la Fiscalía ante las oficinas de control vehicular de tu estado, y en ocasiones, enviar documentación específica a correos designados por las aseguradoras o las direcciones generales de REPUVE.