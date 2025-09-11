Spotify lossless: el audio de alta calidad para usuarios premium

Después de hacernos esperar una eternidad, Spotify por fin soltó el audio Lossless (sin pérdida) de alta calidad. Y la mejor noticia de todas es que va a ser gratis para los que ya pagamos Premium. No habrá que pagar más. Es una nueva función que usa un formato llamado FLAC para que la música se escuche con una calidad brutal (hasta 24-bit/44.1 kHz). Eso sí, la vas a tener que activar a mano en la configuración. Ya empezó a salir en algunos países y se espera que llegue a México y Latinoamérica en los próximos meses.

La Larga Espera ha Terminado: El Audio de Alta Fidelidad por fin llega a Spotify

Era la promesa eterna, el “ya merito” que llevaba años resonando en la comunidad de audiófilos. Desde 2021 nos traían con la promesa de que ya merito llegaba el audio HiFi a Spotify. Pasaron cinco años, un montón de memes, y vimos cómo competidores como Apple Music y Amazon Music se nos adelantaron y pusieron audio de alta calidad sin cobrarnos un peso extra. La pregunta en todos los foros y redes sociales era siempre la misma: ¿y tú para cuándo, Spotify?

Ese día ha llegado.

En un anuncio que ha sacudido a la industria, Spotify ha confirmado el lanzamiento oficial de su tan esperado audio Lossless. Y en un giro que nadie esperaba, ha decidido ofrecerlo de forma gratuita a todos sus suscriptores de pago. Se acabaron los rumores de un plan “Superpremium” más caro. La alta fidelidad, por fin, es para todos.

¿Qué es el Audio Lossless y por qué es tan Importante?

Para entender por qué tanto alboroto, hay que saber qué es eso de “Lossless”. Cuando escuchas música en streaming, normalmente es un archivo comprimido. Le quitan pedacitos de sonido que “en teoría” no escuchas para que la canción no pese tanto y no te gaste todos tus datos.

El audio “sin pérdida” o Lossless, como su nombre lo dice, no le quita nada. Es como un ZIP de la canción original del estudio. El resultado es que escuchas la música con muchos más detalles, con más profundidad, tal y como la grabaron y como el artista quería que la escucharas.

Spotify va a usar un formato llamado FLAC, que es el estándar para esto, y la calidad va a ser mucho, mucho mejor que la que tenemos ahora.

¿Por qué tardaron tanto? La Justificación de Spotify

Cinco años es una eternidad en el mundo de la tecnología. ¿Por qué Spotify se tardó tanto? Según Gustav Gyllenhammar, Vicepresidente de Suscripciones de la compañía, la espera se debió a su obsesión por hacerlo bien.

Todo el tiempo que tardamos fue para ‘priorizar la calidad, facilidad de uso y claridad en cada paso’, y así ofrecer una mejor experiencia para los usuarios premium.

En otras palabras, no querían lanzar una función a medias. Querían asegurarse de que la integración fuera perfecta, de que “casi todo el catálogo” estuviera disponible en alta calidad desde el primer día y de que la experiencia fuera intuitiva para el usuario.

Cómo Activar el Audio Lossless en Spotify (cuando llegue a México)

Es importante saber que el audio de alta calidad no se activará automáticamente. Tendrás que hacerlo tú mismo, y de forma manual en cada dispositivo.

Pasos para activar Spotify Lossless:

Abre la aplicación de Spotify y toca tu foto de perfil en la esquina superior izquierda. Ve a “Configuración y privacidad” . Busca la sección “Calidad de los medios” (o “Calidad del audio”). Ahí verás las nuevas opciones. Podrás elegir la calidad “Lossless” para diferentes situaciones: Streaming con Wi-Fi.

Streaming con datos móviles

Descargas para escuchar sin conexión.

¡Ojo con tus Datos!

Los archivos Lossless son mucho más pesados que los comprimidos. Spotify mostrará una estimación del consumo de datos para cada nivel de calidad. Activar el audio sin pérdida con tus datos móviles podría devorar tu plan en un abrir y cerrar de ojos. La recomendación es usarlo principalmente con Wi-Fi o para las descargas.

¿Qué Necesito para Disfrutarlo de Verdad?

Activar la opción es solo el primer paso. Para apreciar realmente la diferencia del audio sin pérdida, necesitas el equipo adecuado.

Audífonos con Cable: Esta es la clave. La tecnología Bluetooth actual todavía comprime el audio , por lo que, si escuchas con audífonos inalámbricos , no estarás obteniendo la experiencia Lossless completa. Para sacarle todo el jugo , necesitas unos buenos audífonos conectados por cable.

Un Buen DAC (Opcional, para los más puristas): Un Convertidor Digital a Analógico (DAC) externo puede mejorar aún más la calidad del sonido al procesar la señal de audio de manera más precisa que el chip de tu teléfono o computadora.

¿Cuándo Llega a México y en qué Dispositivos Funcionará?

El despliegue de Spotify Lossless ha comenzado el 10 de septiembre, pero de forma escalonada.

Primera Oleada: Ya está disponible en 12 países, incluyendo Estados Unidos , Reino Unido, Alemania y Japón.

Próximamente en México: Spotify ha confirmado que la función se expandirá a 50 mercados en los próximos meses . Aunque no hay una fecha exacta para México , se espera que llegue antes de que termine el año o a principios de 2026. Los usuarios recibirán una notificación en la app cuando esté disponible.

Dispositivos Compatibles:

Desde el día uno: La app móvil de Spotify (iOS y Android), la versión de escritorio y tablet, y dispositivos compatibles con Spotify Connect de marcas como Sony, Bose, Samsung y Sennheiser.

Próximamente (Octubre): Se sumará el soporte para dispositivos de Sonos y Amazon

Spotify se Pone al Día y Beneficia al Usuario

La llegada del audio Lossless a Spotify es una noticia fantástica para los amantes de la música. Que lo pongan gratis para los que pagamos Premium es una jugada maestra. Le mete presión a la competencia y, al final, los que ganamos somos nosotros, los usuarios.

Se acabó eso de tener que elegir entre el catálogo gigante de Spotify y el buen sonido de otras apps. Por fin vamos a tener las dos cosas.

La espera fue larguísima, pero la idea de volver a escuchar nuestras rolas favoritas y encontrarles detalles nuevos que antes no oíamos hace que todo valga la pena. Así que ve preparando tus mejores audífonos, porque la música en Spotify está a punto de sonar como nunca antes.

