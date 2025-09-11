El salario detrás del uniforme de un piloto militar mexicano

Tras el uniforme de piloto militar, del casco y los lentes oscuros, ¿cuál es el salario de un elemento de la Fuerza Aérea Mexicana?

Cuando el capitán Luis se pone su uniforme y se prepara para despegar en una aeronave militar, no solo lleva en sus hombros el peso de una misión: lleva también el compromiso de proteger a millones de personas.

Según datos oficiales de la Secretaría de la Defensa, un piloto aviador militar en México percibe un sueldo mensual neto que oscila entre los $25,000 y $50,000 pesos mexicanos, dependiendo de su grado, antigüedad, especialización y situación operativa.

Para muchos, esta cifra puede parecer suficiente; para otros, especialmente si se compara con los riesgos que implica el trabajo, se queda corta.

“Yo no entré a la Fuerza Aérea por el dinero. Lo hice porque desde niño soñaba con volar y servir a mi país”, cuenta Luis, quien lleva más de 12 años en servicio activo y ha participado en misiones de rescate, vigilancia y ayuda humanitaria. “Pero claro que hay momentos en los que uno se pregunta si este esfuerzo vale lo que nos pagan”.

Más que un salario, una vocación

Ser piloto militar no es lo mismo que ser piloto comercial. El camino hacia la aviación militar está lleno de obstáculos: años de entrenamiento físico, mental y técnico, largas jornadas lejos de casa, y una disposición constante para entrar en acción, incluso en situaciones de peligro extremo.

Además del sueldo base, los pilotos de la Fuerza Aérea reciben compensaciones adicionales por riesgo, viáticos en misiones y prestaciones como atención médica militar, fondo de ahorro y seguro de vida. Sin embargo, muchos consideran que estas prestaciones no alcanzan a compensar el desgaste emocional y familiar que implica su labor.

“Hay compañeros que, al terminar su contrato, deciden irse a la aviación civil. Ahí pueden llegar a ganar el triple o más, aunque saben que no es lo mismo volar para una aerolínea que para una causa”, agrega Luis.

¿Reconocimiento o rezago?

Expertos en temas de seguridad nacional han señalado que el salario de los militares mexicanos, incluidos los pilotos, ha tenido incrementos limitados en los últimos años, a pesar del crecimiento de sus responsabilidades en temas como seguridad pública, desastres naturales y logística nacional.

Organizaciones civiles también han criticado la falta de transparencia en algunos rubros del presupuesto militar, al mismo tiempo que reconocen la labor silenciosa de miles de soldados, pilotos y marinos que, día a día, cumplen con su deber sin reflectores.

El valor humano detrás del uniforme

Detrás de cada vuelo que vemos cruzar el cielo durante un desfile o una operación de rescate, hay historias como la de Luis: padres, hijos, hermanos, seres humanos que, más allá del salario, tienen algo que no se puede medir en pesos: la voluntad de servir.

Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿Está México valorando como se debe a quienes se juegan la vida por él?