Ley marcial: qué es, cómo se aplica y ejemplos históricos

La ley marcial se aplica en situaciones extremas, como guerras o rebeliones. En resumen, implica que el ejército toma el control del país, se suspenden tus derechos (como la libertad de expresión), pueden poner toques de queda y hasta usar tribunales militares. Algunos ejemplos históricos de su uso son la Guerra Civil en Estados Unidos, la masacre de la Plaza de Tiananmén en China, y las dictaduras de Ferdinand Marcos en Filipinas y de varios generales en Corea del Sur.

La Herramienta que Pone a Temblar a la Democracia

Hay palabras que, nomás de oírlas, te dan escalofríos. “Ley marcial” es una de ellas. Nos imaginamos tanques en las calles, soldados por todos lados y que se acaban nuestras libertades. Y no estamos tan equivocados. Es una medida extrema, el último recurso de un gobierno cuando siente que ya no controla nada.

Pero, ¿qué es exactamente la ley marcial? ¿Qué implica realmente que los militares tomen el control? Y, a lo largo de la historia, ¿ha sido una solución para restaurar la paz o un pretexto para imponer la tiranía?

¿Qué es la Ley Marcial, en Español Sencillo?

En pocas palabras, la ley marcial es cuando el gobierno civil le dice al ejército: “se me salió de las manos, ahora les toca a ustedes. Y a partir de ahí, los militares se encargan de todo lo que normalmente hace la policía, los jueces y los políticos.

¿Y qué implica eso en la vida real?

Adiós a tus derechos: Olvídate de la libertad de expresión , de juntarte a protestar o de que no te puedan arrestar sin una orden. Todo eso se puede suspender.

Los militares mandan: Toman el control de las calles, ponen toques de queda y hasta pueden censurar a los medios.

Tribunales militares: En lugar de un juez normal, te puede juzgar un tribunal militar, donde las cosas son muy diferentes

La excusa es siempre la misma: que es para “restaurar el orden”. Pero la historia nos ha enseñado que es una herramienta muy peligrosa, una caja de Pandora que es muy difícil de volver a cerrar.

Los Peligros: Cuando la Cura es Peor que la Enfermedad

Aunque en teoría la ley marcial es una medida temporal, la historia nos ha enseñado que es una herramienta increíblemente peligrosa, una caja de Pandora que, una vez abierta, es muy difícil de cerrar.

El principal riesgo es la concentración de poder absoluto en manos de los militares. Sin la supervisión de los poderes legislativo y judicial, el riesgo de abuso y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos es altísimo.

Además, la historia está llena de ejemplos de ley marcial donde los líderes no la usaron para salvar a la nación, sino para salvarse a sí mismos: para silenciar a la oposición, aplastar movimientos democráticos y consolidar regímenes autoritarios.

Ejemplos Históricos de Ley Marcial: Una Mirada al Pasado

Filipinas bajo Ferdinand Marcos (1972-1981):

El Pretexto: El presidente Ferdinand Marcos declaró la ley marcial en 1972 con la excusa de combatir una supuesta amenaza comunista.

La Realidad: Lo que siguió fue una dictadura de casi una década. Se suspendió la Constitución, se disolvió el Congreso y miles de opositores políticos, periodistas y activistas fueron arrestados, torturados y asesinados. La ley marcial fue su herramienta para perpetuarse en el poder.

China y la Masacre de la Plaza de Tiananmén (1989):

El Contexto: Miles de estudiantes y ciudadanos se manifestaban pacíficamente en la Plaza de Tiananmén, en Beijing, pidiendo reformas democráticas.

La Represión: El gobierno chino, en lugar de dialogar, declaró la ley marcial y envió a los tanques. La represión fue brutal, resultando en la muerte de cientos, si no miles, de manifestantes. Fue un mensaje claro: el Partido Comunista no toleraría ninguna disidencia.

Corea del Sur y sus Golpes Militares (Décadas de 1960-1980):

Corea del Sur tiene un largo y doloroso historial con la ley marcial, utilizada repetidamente por generales como Park Chung-hee y Chun Doo-hwan para justificar sus golpes de estado

El episodio más trágico fue en 1980, durante el Levantamiento de Gwangju . Las fuerzas militares , amparadas por la ley marcial, masacraron a cientos de manifestantes pro-democracia, un evento que marcó profundamente a la sociedad surcoreana.

Estados Unidos: Usos en Momentos Críticos:

Incluso la democracia más antigua del mundo ha recurrido a ella.

Guerra Civil: Abraham Lincoln suspendió el habeas corpus y declaró la ley marcial en zonas estratégicas para combatir a la Confederación.

Pearl Harbor (1941): Después del ataque japonés, el territorio de Hawái fue puesto bajo control militar por temor a una invasión.

Tailandia: La Herramienta del Golpe de Estado (2025):

Más recientemente, en 2025, el ejército tailandés declaró la ley marcial en ocho distritos de dos provincias con Camboya debido a un conflicto armado.

El Intento Fallido en Corea del Sur (2024): Un Triunfo para la Democracia

En un episodio que sorprendió al mundo en diciembre de 2024, el entonces presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, declaró la ley marcial de forma inesperada, alegando una supuesta amenaza de actividades pro-Corea del Norte. Sin embargo, en una impresionante demostración de fortaleza institucional, la Asamblea Nacional se reunió de emergencia y votó de forma unánime para anularla apenas unas horas después, obligando al presidente a retractarse. Fue un precedente histórico y una victoria para la democracia surcoreana.

Un Fuego Fácil de Prender, Difícil de Apagar

Los ejemplos de ley marcial a lo largo de la historia nos dejan una lección muy clara: es una herramienta de un poder inmenso y, por lo tanto, increíblemente peligrosa. Aunque las constituciones de muchos países la contemplan como una medida de emergencia, su aplicación casi siempre ha abierto la puerta a abusos, represión y un debilitamiento duradero de las instituciones democráticas.

Es el último recurso, el botón rojo que solo debe ser presionado en las circunstancias más extremas y, aun así, con el máximo escrutinio y la supervisión de la sociedad civil. Porque como nos ha enseñado la historia, una vez que se le da el poder absoluto al ejército, recuperarlo puede costar sangre, sudor y, a veces, la propia democracia.

