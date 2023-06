Golpe de Estado a Vladimir Putin por parte del Grupo Wagner en Rusia

El jefe de Grupo Wagner promete disponer al mando militar ruso, pues Yevgueni Prigozhin, lanzó una advertencia al presidente Vladimir Putin; debido a que van a “destruir todo lo que se ponga en su camino” en varias regiones de Rusia anunciaron que han reforzados la seguridad.

Ahora bien, el jefe paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhi, que fue clave en la ofensiva militar rusa sobre la invasión a Ucrania, pues advirtió que el día sábado llegara hasta el final en su cometido de deponer al mando militar ruso, por bombardear algunas bases del grupo Wagner.

Por otro lado, se reportan algunas detonaciones en la región de Rostov, Rusia entre las fuerzas ex aliadas de Putin, ahora del bando rebelde del Grupo Wagner y las fuerzas armadas rusas aun leales al Kremlin y se habla de un golpe de estado en Rusia.

BREAKING: Column of military vehicles entering Russia's Rostov-on-Don, bypassing a line of buses which were blocking the road pic.twitter.com/mlrrvY7tDI

— BNO News (@BNONews) June 24, 2023