Los mejores tacos del mundo: guía para probar este platillo

Encontrar los mejores tacos es una misión que todo amante de la comida debe emprender. Si bien México es la capital indiscutible del taco, con joyas como El Franc en Tijuana o El Rincón Tarasco en la CDMX, el platillo ha conquistado el mundo. En Los Ángeles, no te puedes perder Leo’s Tacos Truck (al pastor) o Mariscos Jalisco (de camarón). En Nueva York, Los Tacos No. 1 son una parada obligada. Y para una versión de autor en Europa, Hija de Sánchez en Copenhague, de la chef Rosio Sánchez, es una experiencia única. Esta guía te llevará por los mejores templos del taco, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

El Platillo que Conquistó al Planeta, un Taco a la Vez

Hay pocas cosas en la vida tan perfectas, tan simples y a la vez tan complejas como un buen taco. Ese círculo de maíz (o harina, si andas por el norte) que sirve de lienzo para una infinidad de sabores, es mucho más que un simple antojito. Es el corazón de la gastronomía mexicana, un símbolo de nuestra identidad y, en los últimos años, un fenómeno global que ha trascendido fronteras.

Cada región de México presume de tener el mejor taco, desde el puesto callejero que lleva décadas perfeccionando su receta, hasta el restaurante de lujo que lo reinventa con técnicas de vanguardia. Pero la fiebre del taco ha contagiado al mundo entero. Grandes chefs y apasionados de nuestra cocina han llevado el legendario platillo a sus países, creando fusiones y versiones inesperadas.

Si de verdad quieres emprender un tour del taco, no te puedes quedar solo en tu ciudad. Hay que salir, explorar y atreverse a probar cosas nuevas. Aquí te presentamos una guía con algunos de los mejores tacos que puedes probar, no solo en México, sino en todo el mundo.

México: La Meca del Taco

Empecemos por casa. Elegir los mejores tacos de México es una tarea imposible y subjetiva, pero hay ciertos templos que son una parada obligatoria para cualquier peregrino del sabor.

Ciudad de México: La Capital del Universo Taquero

El Rincón Tarasco: Para un taco de carnitas estilo Michoacán que te hará llorar de la felicidad.

Por Siempre Vegana Taquería: La prueba de que un taco no necesita carne para ser espectacular . Su pastor de setas es una leyenda

Los Tres Reyes: Si buscas barbacoa de hoyo, suave y jugosa, este es el lugar.

El Vilsito (o El Paisa Chilaquil): El debate por el mejor taco al pastor es eterno, pero estos dos son contendientes de peso pesado.

Tijuana: La Frontera del Sabor

La gastronomía de Tijuana es una de las más emocionantes del país, y sus tacos son un reflejo de ello.

Tacos El Franc: Para muchos, el mejor taco de asada del mundo. El secreto está en la calidad de la carne y en su salsa de aguacate.

Taco-n-Todo: Una carreta al estilo Sonora donde la especialidad es un taco de costilla con una legendaria salsa de cacahuate.

Estados Unidos: La Segunda Patria del Taco

El taco ha sido adoptado y adaptado en Estados Unidos de formas increíbles, especialmente en las ciudades con una gran comunidad mexicana.

Los Ángeles: La Extensión de Tijuana

Mariscos Jalisco: Aunque su base está en Los Ángeles, su espíritu es de Baja. Sus tacos de camarón frito , crujientes y bañados en una salsa de jitomate, son una adicción.

Leo’s Tacos Truck: Famoso por su trompo de pastor que gira a la vista de todos. Autenticidad en cuatro ruedas.

Nueva York: La Gran Manzana se Rinde al Sabor Mexicano

Los Tacos No. 1: Su nombre no es una exageración. Inspirados en los tacos de Tijuana, siempre tienen una fila de gente esperando por su adobo , su asada o su nopal.

Taco Mix: Un pequeño local en East Harlem que sirve uno de los mejores pastores de la ciudad.

El Taco Cruza el Charco: Europa y el Mundo

La conquista del taco no se ha detenido en América.

Copenhague, Dinamarca: Tacos con Estrella Michelin

Hija de Sánchez: La chef Rosio Sánchez , una mexicoamericana que trabajó en el legendario restaurante Noma, decidió abrir su propia taquería. El resultado es espectacular: tortillas de maíz criollo oaxaqueño hechas a mano y rellenos que combinan la tradición mexicana con ingredientes locales daneses. Una experiencia única

Berlín, Alemania: Un Rincón de México en Europa

No es fácil encontrar comida mexicana auténtica en Alemania, pero lugares como Taquería Ta’Cabrón o María Bonita lo están logrando, ofreciendo desde carnitas y tacos dorados hasta enmoladas.

La Polémica: El “Taco Gringo” y la Tortilla de Maíz

No podemos hablar de tacos en el mundo sin mencionar al famoso “taco gringo” o taco shell. Esa tortilla de maíz frita y crujiente, doblada en forma de U y rellena de carne molida, lechuga, jitomate y queso cheddar, es la versión que muchos estadounidenses conocieron primero.

Para un mexicano purista, eso no es un taco, es una tostada doblada. Y tienen razón en una cosa: el alma del taco está en la tortilla de maíz, suave y caliente, que abraza el relleno. Su sabor y textura son insustituibles. Sin embargo, la belleza del taco es precisamente su capacidad de adaptación.

El Taco es un Lenguaje Universal

Lo increíble de los tacos es que, aunque su corazón siempre será mexicano, se han convertido en un lenguaje universal que cada cultura interpreta a su manera. Son un platillo sin pretensioniones, democrático y infinitamente versátil.

Ya sea en un puesto de lámina en una esquina de la CDMX, en un food truck de Los Ángeles o en un restaurante de diseño en Copenhague, el taco nos recuerda que la buena comida no entiende de fronteras.

Así que la próxima vez que tengas hambre, no lo dudes. Busca una taquería, ya sea la de tu colonia o una en una ciudad lejana. Atrévete a probar algo nuevo. Porque en cada taco, hay una historia por descubrir. Y esa, quizás, es la mayor magia de todas.

