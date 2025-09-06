Verificación vehicular CDMX y Edomex 2025: calendario, costos y multas

La verificación vehicular es un trámite obligatorio y fundamental para los automovilistas que circulan en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Su objetivo es claro: mejorar la calidad del aire, proteger la salud de los habitantes y reducir las emisiones contaminantes. Para el segundo semestre de 2025, el calendario, costos y multas ya han sido establecidos por las autoridades, y es vital conocerlos para evitar sanciones y mantener tu vehículo en regla.

Calendario de verificación vehicular cdmx y edomex segundo semestre 2025

El calendario de verificación vehicular CDMX y Edomex 2025 se rige por el color del engomado y el último dígito numérico de la placa de circulación de tu automóvil. Es importante recordar que este trámite debe realizarse dos veces al año.

Julio-Agosto: Engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6.

Agosto-Septiembre: Engomado rosa, placas con terminación 7 y 8.

Septiembre-Octubre: Engomado rojo, placas con terminación 3 y 4.

Octubre-Noviembre: Engomado verde, placas con terminación 1 y 2.

Noviembre-Diciembre: Engomado azul, placas con terminación 9 y 0.

Para evitar contratiempos, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la CDMX y la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica del Edomex recomiendan agendar tu cita con anticipación a través de sus portales oficiales. Para la CDMX, puedes hacerlo en citasverificentros.cdmx.gob.mx y para el Edomex en citaverificacion.edomex.gob.mx.

Costos y multas: diferencias entre cdmx y edomex

El costo de la verificación y las multas por no cumplir a tiempo varían entre la Ciudad de México y el Estado de México. Es fundamental conocer estas diferencias para no llevarse sorpresas.

Costos de verificación 2025

CDMX: El costo del servicio es de $738.00 pesos (IVA incluido) para todos los hologramas (00, 0, 1 o 2).

El costo del servicio es de (IVA incluido) para todos los hologramas (00, 0, 1 o 2). Edomex: Las tarifas son escalonadas: $1,131 pesos para holograma “00”, $566 pesos para holograma “0”, y $453 pesos para hologramas “1” o “2”. Los vehículos exentos realizan el trámite de manera gratuita.

Multas por verificación extemporánea

CDMX: La multa asciende a $2,263.00 pesos , equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La multa asciende a , equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Edomex: La sanción es de $3,394 pesos, o 30 UMAs, una cifra considerablemente más alta que en la capital.

Una buena noticia para el Edomex es la implementación de un esquema especial de condonación de multas para automovilistas que no hayan verificado previamente, vigente de julio a diciembre de 2025. Esto, con motivo de la entrada en vigor del Nuevo Hoy No Circula en 39 municipios mexiquenses.

Requisitos y excepciones: ¿quiénes deben verificar y quiénes no?

La verificación vehicular CDMX y Edomex es obligatoria para todos los vehículos de combustión interna. Sin embargo, existen excepciones:

Vehículos exentos: Autos eléctricos e híbridos (categorías I y II), con matrícula de auto antiguo, de demostración y/o traslado, tractores agrícolas, maquinaria industrial y motocicletas. Estos vehículos deben tramitar su constancia “Exento” sin costo.

Para realizar el trámite, los requisitos generales incluyen identificación oficial, comprobante de la última verificación, comprobante de pago de tenencia y refrendo, tarjeta de circulación vigente y, en caso de autos nuevos o reemplacados, la factura o carta-factura. Es fundamental no tener adeudos de tenencia o multas de tránsito para poder verificar.

En caso de obtener un rechazo en la verificación en los últimos siete días del periodo asignado, se puede solicitar una ampliación de hasta 15 días naturales adicionales sin multa, siempre y cuando se acuda al mismo centro de verificación. Para más detalles sobre este proceso, puedes consultar la información directamente en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).