Amazon Girls’ Tech Day llega a Querétaro para fomentar uso de tecnologías

El Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE fue sede de la reunión de preparación para el lanzamiento del Amazon Girls’ Tech Day, una iniciativa global que llega a Querétaro con el propósito de motivar a estudiantes de entre 8 y 24 años a explorar carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

El director del Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE, Rodrigo Ruiz Ballesteros, resaltó la importancia de impulsar desde Querétaro proyectos que acerquen a las y los jóvenes al futuro tecnológico y que fortalezcan el posicionamiento del estado como referente nacional en la materia.

Amazon Web Service

Este programa, impulsado por Amazon Web Services (AWS), iniciará en 10 escuelas  públicas de Querétaro y tiene como propósito complementar la formación académica con    experiencias reales en tecnología.

Asimismo, conectar a las y los jóvenes con el mundo profesional en áreas como computación en la nube y servicios de AWS, involucrar a madres y padres en la orientación vocacional de sus hijas e hijos y promover la equidad de género al visibilizar modelos femeninos en la industria tecnológica.

El Municipio de Querétaro, a través del Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE, impulsa esta iniciativa como parte de su estrategia para abrir espacios de aprendizaje y vinculación que preparen a la niñez y juventud para los retos del futuro.

Se busca abrir espacios de aprendizaje

El evento del Amazon Girls’ Tech Day reunió a autoridades educativas y a representantes de instituciones clave como la UAQ, el Colegio de Bachilleres, el CECYTEQ, el COBAQ y la DGETI, quienes firmaron convenios con el Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE para fortalecer la formación en competencias digitales y abrir nuevas oportunidades de colaboración.

Por último, durante la jornada se firmaron convenios de colaboración con UAQ Bachilleres, CECYTEQ y COBAQ, lo que permitió consolidar a Querétaro como un referente en la preparación de talento joven en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Entre los ponentes destacados estuvieron Alfredo Mejía, Clúster Leader de AWS Querétaro; Anghellus Medina López, director general de UAQ Bachilleres; David Chaparro Aguilar, director general de CECYTEQ; y León Enrique Bolaño Mendoza, director general de COBAQ.

