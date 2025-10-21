¿Qué día se pone la ofrenda para las mascotas en día de muertos?

Saber qué día se pone la ofrenda para las mascotas es clave para incluirlos en la celebración del Día de Muertos. Según la tradición popular que ha crecido en los últimos años en México, la noche del 27 de octubre es la fecha designada para recibir a las almas de nuestros perros, gatos y otras mascotas que han fallecido. En esta noche, se coloca un altar especial para ellos con su comida favorita, agua, juguetes y una fotografía, para que puedan regresar a casa y disfrutar de sus ofrendas antes de la llegada de las almas humanas.

El Puente de Cempasúchil También es para Ellos

El Día de Muertos es una de las tradiciones más hermosas y profundas de México. Es un tiempo para recordar, para celebrar y para sentir cerca, una vez más, a aquellos que amamos y que ya no están con nosotros. Montamos ofrendas llenas de color, aromas y sabores, creando un puente de cempasúchil para que las almas de nuestros abuelos, padres y amigos encuentren el camino de vuelta a casa.

Pero en los últimos años, una pregunta ha surgido con cada vez más fuerza en los corazones de millones de mexicanos: ¿y qué pasa con nuestras mascotas? Esos seres de cuatro patas que fueron parte de nuestra familia, que nos dieron amor incondicional y que dejaron una huella imborrable. ¿Acaso no merecen también su propia ofrenda?

La respuesta, impulsada por el amor y la tradición popular, es un rotundo sí. La celebración del Día de Muertos ha evolucionado para incluir a estos miembros tan especiales de la familia, asignándoles su propia noche para regresar.

El 27 de Octubre: La Noche en que Regresan Nuestros Amigos Fieles

Aunque no forma parte del canon católico original, la tradición popular ha adoptado la noche del 27 de octubre como el día oficial para recibir a las almas de nuestras mascotas.

¿Por qué este día? Se ha establecido como el primer día de la “llegada” de las almas, una especie de preludio a la visita de los difuntos humanos. Se cree que, al ser seres puros e inocentes, se les da la bienvenida primero.

La Creencia: Durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de octubre, se cree que los espíritus de nuestros perros , gatos, hámsters, conejos y cualquier otra mascota que haya formado parte de nuestra vida, regresan a casa. Vienen a olfatear sus lugares favoritos, a jugar con sus juguetes y a disfrutar de los manjares que les hemos preparado.

Cómo Hacer una Ofrenda para tu Mascota: Un Homenaje Lleno de Amor

Montar un altar para tu mascota no requiere de reglas estrictas. Lo más importante es que sea un acto hecho desde el corazón, un reflejo del amor y los recuerdos que compartieron.

Los Elementos Esenciales:

La Fotografía (El Corazón del Altar):

Este es el elemento más importante. Elige tu foto favorita de tu mascota, una que capture su personalidad. Colócala en un lugar central del altar. Agua Fresca:

Indispensable. Se cree que las almas llegan sedientas después de su largo viaje . Un plato con agua fresca es un gesto de bienvenida y alivio. Su Comida Favorita:

Aquí es donde puedes ponerte creativo y recordar lo que más le gustaba. Croquetas o Alimento Húmedo: Coloca una porción de su marca y sabor preferido.

Alimento Húmedo: una porción de su marca y sabor preferido. Premios o “Treats”: Esos snacks que lo volvían loco de felicidad.

Comida Casera: Si le encantaba el pollo, el arroz o alguna fruta , puedes prepararle una pequeña porción. Sus Juguetes Queridos:

Coloca su pelota favorita, ese peluche mordisqueado o su rascador. Es una forma de invitarlo a jugar una vez más. La Veladora: La Luz que Guía su Camino:

Una vela dora (o una vela pequeña) simboliza la luz que ilumina su camino de regreso a casa. Puedes encenderla durante unos minutos o dejarla prendida (con mucha precaución) durante la noche. Flores de Cempasúchil:

Aunque es un elemento más asociado a las ofrendas humanas, puedes esparcir algunos pétalos para crear un caminito que lo guíe hacia su altar.

Otros Elementos que Pueden Incluir:

El Calendario de las Almas: ¿Quién Llega Cada Día?

La tradición popular ha creado un calendario muy detallado para la llegada de las diferentes almas. El 27 de octubre es solo el comienzo.

27 de octubre: Llegan las almas de las mascotas .

28 de octubre: Se recibe a quienes murieron de forma trágica, en un accidente o de manera violenta.

29 de octubre: Es para las almas de quienes murieron ahogados.

30 de octubre: Se espera a las almas olvidadas, aquellas que no tienen a nadie que les ponga una ofrenda.

31 de octubre: Se dedica a las almas que están en el limbo, como los niños que no fueron bautizados o los que nunca nacieron.

1 de noviembre (Día de Todos los Santos): Es el día en que llegan las almas de los niños (“los angelitos”).

2 de noviembre (Día de los Fieles Difuntos): La gran llegada. Es la noche en que nos visitan las almas de todos los adultos .

Un Amor que Trasciende la Muerte

Incluir a nuestras mascotas en la tradición del Día de Muertos es un acto de amor profundo y una evolución natural de una celebración que se basa, precisamente, en el recuerdo y el cariño. Es el reconocimiento de que el vínculo que compartimos con nuestros animales es tan real y tan significativo como el que tenemos con nuestros familiares y amigos humanos.

Saber qué día se pone la ofrenda para las mascotas nos da la oportunidad de crear un nuevo ritual, un momento especial para honrar a esos seres que nos dieron una lealtad incondicional y una felicidad pura.

Así que este 27 de octubre, no lo dudes. Busca un pequeño rincón en tu casa, pon su foto, su plato favorito y una veladora. Y prepárate para sentir, aunque sea por una noche, que ese amigo fiel ha vuelto a mover la cola en casa. Porque el amor verdadero, como nos enseña el Día de Muertos, nunca muere; solo se transforma.

