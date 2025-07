El titular de la Secretaría de Gobierno de Querétaro, Erik Gudiño Torres, presentó el Decálogo de acciones para la prevención de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias.

En rueda de prensa, Gudiño Torres explicó que se trata de una serie de medidas firmes, urgentes y ejemplares, como una nueva etapa de prevención, corresponsabilidad y concientización social para prevenir tragedias en accidentes viales causados por el consumo de alcohol.

Suma de sectores

Refirió que en esa nueva etapa, el Gobierno del Estado suma a todos los sectores como son universidades, restauranteros, bares, familias, juventudes, ciudadanía en general y, por supuesto, el gobierno en todos sus niveles.

El funcionario de la Secretaría de Gobierno señaló que la prevención de tragedias viales derivadas del consumo excesivo de alcohol es una causa que debe unir como sociedad, ya que el consumo irresponsable no es un juego ni un derecho sin consecuencias.

“Que se escuche claro: manejar en estado inconveniente no es valiente, no es gracioso y no es aceptable. Nuestro gobernador, Mauricio Kuri, ha sido muy claro: proteger la vida y la tranquilidad de las familias queretanas es una prioridad. Su compromiso con la seguridad de todos se refleja en cada decisión que tomamos como gobierno”, mencionó.

El secretario agregó que este no es un problema aislado, lo que lo convierte en un desafío común que requiere unidad, decisión y determinación.

Por ello, dijo, serán necesarias campañas intensas de concientización, operativos más estrictos, sanciones ejemplares, regulación de establecimientos y, sobre todo, una gran alianza social por la vida.

Este esfuerzo no es contra nadie, es a favor de todos”, hizo hincapié Erik Gudiño Torres, acompañado de funcionarios estatales y municipales.

Las medidas

Las medidas que conforman el Decálogo son Alcoholímetros reforzados y operativos viales permanentes con lo que se incrementarán los operativos de alcoholímetro en la zona metropolitana, con mayor cobertura horaria y presencia de Guardia Nacional y Ejército.

Asimismo, sanciones ejemplares para quienes manejen bajo los efectos del alcohol con la aplicación de castigos más severos, incluyendo la revocación definitiva de licencias para quienes conduzcan en estado inconveniente.

Adicionalmente, cero tolerancia a la venta de alcohol a menores y combate al clandestinaje con sanciones ejemplares a bares y antros que vendan alcohol a menores de edad.

Establecimientos responsables

Este documento menciona establecimientos responsables y regulados, lo que significa que bares, cantinas y restaurantes deberán permitir inspecciones, entregar información veraz, cumplir con la normativa, designar enlaces institucionales, y asegurar que su personal de seguridad y valet parking esté coordinado con autoridades.

Además, que cuenten con tecnología para reforzar la seguridad con lo que los establecimientos deberán instalar equipos conectados al sistema de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El Decálogo integra transporte seguro para clientes, con el que los establecimientos deberán ofrecer opciones seguras de transporte reguladas por la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y se pondrá en marcha próximamente la campaña “Botón de Taxi Seguro” en centros nocturnos.

También se contempla Educación preventiva desde edades tempranas con el apoyo de la Secretaría de Educación (SEJUVE), Secretaría de Salud, Unidad de Servicio para la Educación Básica en Querétaro (USEBEQ) y Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

Dichas dependencias deberán instaurar campañas en escuelas y universidades públicas y privadas, a fin de alertar sobre los riesgos del consumo de alcohol.

Asimismo, se incluye la protección de menores en el ámbito laboral a través de la Secretaría del Trabajo, que llevará a cabo acciones para evitar la contratación de menores en bares, antros y cantinas, como parte de la estrategia de prevención integral.

Y por último, capacitación del personal de establecimientos y campañas de concientización y coordinación interinstitucional.