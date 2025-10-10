Pensión mujeres bienestar 2025: todo sobre la entrega de tarjetas en octubre y noviembre

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, ha puesto en marcha una de sus iniciativas más importantes para el sector femenino: la Pensión Mujeres Bienestar. Este programa social, diseñado para brindar respaldo económico a miles de mexicanas, se encuentra en una etapa crucial. La entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar se realizará entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre de 2025, beneficiando a casi 2 millones de mujeres de entre 60 y 64 años que se registraron en agosto. Aquí te detallamos cómo y cuándo podrás recibir tu apoyo.

Fechas y proceso de entrega: cómo recibir tu tarjeta

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que se ha ajustado el calendario de entrega para garantizar que todas las beneficiarias reciban su tarjeta del Banco del Bienestar de manera directa y segura. Si te registraste en agosto, tu tarjeta te espera en este periodo:

Periodo de entrega: Del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2025.

Del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2025. Notificación de cita: Recibirás un mensaje SMS al número de celular que proporcionaste durante tu registro, indicándote la fecha, hora y lugar exacto de tu cita para recoger el plástico.

Recibirás un mensaje SMS al número de celular que proporcionaste durante tu registro, indicándote la fecha, hora y lugar exacto de tu cita para recoger el plástico. Buscador en línea: Si no recibes el SMS o deseas confirmar la información, la Secretaría de Bienestar habilitará un buscador en línea en su página oficial (www.gob.mx/bienestar). Solo necesitarás tu CURP para consultar el día, la hora y la ubicación del módulo de entrega.

Requisitos para la entrega de la tarjeta de bienestar

Para asegurar que la tarjeta llegue a la persona correcta y evitar fraudes, se han establecido requisitos claros para el día de tu cita. Es fundamental que las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar acudan personalmente y presenten la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente: Deberás llevar el original y una copia.

Deberás llevar el original y una copia. Talón morado: Es el recibo que te entregaron el día de tu registro de solicitud.

Es el recibo que te entregaron el día de tu registro de solicitud. Fotografía al momento: En el módulo de entrega, se te tomará una fotografía como constancia de que has recibido tu tarjeta.

En el módulo de entrega, se te tomará una fotografía como constancia de que has recibido tu tarjeta. Sobre sellado: La tarjeta será entregada en un sobre sellado para garantizar la confidencialidad del apoyo económico.

Estos pasos son decisivos en la consolidación de la Pensión Mujeres Bienestar, pues garantizan que el recurso de 3 mil pesos bimestrales llegue sin intermediarios y fortalezca la autonomía económica de sus beneficiarias.

Un compromiso integral con el bienestar social

La Pensión Mujeres Bienestar 2025 no es un programa aislado; forma parte de una política social más amplia impulsada por el Gobierno de México bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la secretaria Ariadna Montiel Reyes destacó los avances de otros programas de Bienestar:

Pagos directos: Al cierre de septiembre, más de 16.3 millones de personas ya habían recibido los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre, con una inversión social superior a los 92 mil millones de pesos. El próximo pago se realizará en noviembre para el bimestre correspondiente.

Al cierre de septiembre, más de 16.3 millones de personas ya habían recibido los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre, con una inversión social superior a los 92 mil millones de pesos. El próximo pago se realizará en noviembre para el bimestre correspondiente. Salud Casa por Casa: Este programa ha realizado más de 5.7 millones de consultas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad, construyendo historiales clínicos y facilitando el acceso a servicios médicos.

Este programa ha realizado más de 5.7 millones de consultas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad, construyendo historiales clínicos y facilitando el acceso a servicios médicos. Apoyos adicionales: También se mencionaron apoyos a madres trabajadoras, trabajadores agrícolas (censados en Baja California y Sonora para analizar sus condiciones de vida) y créditos a la palabra para Mujeres Artesanas en comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero y Oaxaca. Además, se apoya la revitalización urbana en Acapulco con pintura de viviendas y murales.

Este enfoque integral refuerza el compromiso del Gobierno de México de garantizar la equidad social, la inclusión de grupos históricamente marginados y el derecho efectivo a la salud y al bienestar, como se puede consultar en los comunicados de la Secretaría de Bienestar o en los reportajes de Infobae México.