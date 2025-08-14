Otro Rollo regresa con Adal Ramones y el elenco original

El elenco original de “Otro Rollo” regresa para una gira de reencuentro en 2026. Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España se reunirán en un espectáculo de teatro en vivo llamado “Enrollados”. La gira, que contará con 25 fechas iniciales por todo México, comenzará el 15 de enero en Mexicali e incluirá secciones icónicas del programa como el monólogo y el reportaje. El nombre “Otro Rollo” no se usará porque los derechos pertenecen a Televisa.

La Nostalgia de los Martes por la Noche está de Vuelta

Para toda una generación, la noche de los martes era sagrada. Era la noche en que le rogábamos a nuestros papás que nos dejaran quedarnos despiertos un poco más, solo para poder escuchar el grito de “¡Y la palabra de esta noche es…!” seguido de un monólogo que definía la conversación de la semana. Era la noche de “Otro Rollo”.

Después de 18 largos años desde su última emisión, el programa que revolucionó la televisión mexicana y nos regaló momentos inolvidables está de vuelta. O casi. El elenco original —Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España— se reúne una vez más, pero esta vez, cambiarán el foro de televisión por el escenario de un teatro para una gira nacional que promete ser un viaje directo al corazón de nuestra nostalgia.

“Enrollados”: ¿Por Qué no se Llama “Otro Rollo”?

La primera pregunta que todos se hicieron fue: ¿por qué no usar el nombre que los hizo famosos? El nuevo espectáculo se llamará “Enrollados: Show en Vivo”, una decisión tan creativa como pragmática.

Adal Ramones lo explicó sin rodeos: los derechos del nombre “Otro Rollo” pertenecen a Televisa. Usar la marca habría implicado negociaciones complejas y, probablemente, ceder un porcentaje significativo de las ganancias (hasta un 50%, según estimó Adal). Al optar por un nuevo nombre, el elenco mantiene el control creativo y comercial total del proyecto.

Además, el título “Enrollados” también sirve para dejar claro que no se trata de una simple repetición del programa de televisión. No es una grabación ni una recreación exacta. Es un espectáculo en vivo, diseñado para la interacción con el público y adaptado a los códigos de humor actuales.

¿Qué Podemos Esperar del Show? Un Viaje a la Memoria Televisiva

“Enrollados” promete traer de vuelta la esencia que hizo grande a “Otro Rollo”. El show revivirá algunas de las secciones más icónicas y queridas por el público:

El Monólogo: La pieza central. Adal Ramones volverá a tomar el micrófono para analizar la actualidad con su característico estilo.

El Reportaje de Yordi: Las cápsulas irreverentes y a menudo arriesgadas de Yordi Rosado.

Sketch y Parodias: Regresarán personajes y parodias musicales legendarias como Los Vázquez Boys y Los Mercury .

Secciones Especiales: El elenco ha confirmado que adaptarán al teatro momentos épicos como “La Carrera de Botargas”, “La Pecera del Amor” y “El Gran Carnal” .

Invitados Especiales: Se espera la participación de algunas de las personalidades que fueron recurrentes en el programa original.

El Reencuentro de una Familia (que no es la de “Chespirito”)

Más allá del negocio, los integrantes han dejado claro que este reencuentro es un pretexto para volver a conectar y revivir la increíble dinámica que tenían. Hicieron una curiosa y divertida comparación con el elenco de “Chespirito”, señalando que, a diferencia de ellos, en “Otro Rollo” nunca hubo conflictos por egos, lo que les ha permitido mantener una amistad sólida a lo largo de los años. Este regreso, dicen, es una celebración de esa amistad.

“Otro Rollo”: El Programa que Cambió la TV

Para entender la magnitud de este regreso, hay que recordar lo que significó “Otro Rollo”. Debutó el 13 de mayo de 1995 y, durante más de una década, fue el late night show por excelencia en México y Latinoamérica.

El Formato Revolucionario: Su mezcla de monólogos, entrevistas a grandes celebridades, sketches, reportajes y música en vivo era algo nunca antes visto en la televisión de habla hispana.

Las Estrellas Internacionales: Por su foro pasaron figuras de la talla de Britney Spears, Will Smith, los Backstreet Boys, Ricky Martin y Christina Aguilera . “Otro Rollo” era la parada obligatoria para cualquier estrella internacional que quisiera promocionarse en el mercado latino.

El Carisma del Elenco: Más allá de Adal, cada miembro del equipo se convirtió en una estrella. La audacia de Yordi, el humor de Mauricio Castillo, la simpatía de Roxana y Gaby, y los personajes inolvidables de Lalo España (como Margara Francisca) crearon una sinergia única.

La Gira “Enrollados” 2026: Fechas y Ciudades

La gira inicial contempla 25 fechas por toda la República Mexicana, aunque no descartan añadir más si la demanda es alta, e incluso llevar el show a otros países de Latinoamérica.

El recorrido comenzará en enero de 2026. Estas son las primeras fechas confirmadas:

15 de enero: Mexicali

16 de enero: Tijuana

17 de enero: Hermosillo

21 de enero: Torreón

22 de enero: Saltillo

24 de enero: Monterrey

28 de enero: Toluca

31 de enero: Ciudad de México

4 de febrero: Pachuca

5 de febrero: Puebla

6 de febrero: Mérida

7 de febrero: Veracruz

11 de febrero: Querétaro

12 de febrero: León

13 de febrero: Aguascalientes

18 de febrero: Chihuahua

21 de febrero: Guadalajara

28 de febrero: San Luis Potosí

El elenco ha optado por presentarse en teatros de aforo mediano (entre 3,000 y 5,000 personas) para mantener una atmósfera íntima y cercana con el público. Los precios de los boletos aún no han sido anunciados, pero se espera que salgan a la venta en los próximos meses.

Un Golpe Directo a la Nostalgia

El regreso de “Otro Rollo” en su nueva faceta como “Enrollados” es mucho más que un simple show de reencuentro. Es un evento que apela directamente a la memoria colectiva de una generación que creció desvelándose los martes.

Es el reto de traer al presente un humor que definió una época, adaptándolo a un mundo que ha cambiado radicalmente. Pero si hay un equipo capaz de lograrlo, es este. La química entre ellos sigue intacta, y su talento es innegable. Prepárense para volver a reír, para recordar y para sentir, una vez más, que la noche de los martes vuelve a ser nuestra.

