PlayStation vs. Profeco: Polémica por precios en dólares en México

Profeco ha intervenido oficialmente contra PlayStation por mostrar los precios de su tienda digital en dólares y no en pesos mexicanos. A raíz de una denuncia viralizada en Reddit y más de 100 quejas formales de consumidores, la Procuraduría notificó a Sony para que exhiba los precios en moneda nacional y con el monto total a pagar (impuestos incluidos), tal como lo exige la Ley Federal de Protección al Consumidor. Si Sony no acata la solicitud, Profeco iniciará un procedimiento legal en su contra.

La Batalla de un Gamer que Desató un Escándalo Nacional

Todo comenzó con la queja de un solo usuario. En el subreddit r/VideojuegosMX, un gamer bajo el alias de magestick1 decidió que ya había tenido suficiente. Harto de la confusa y, a su juicio, ilegal práctica de PlayStation de mostrar los precios de su tienda digital en dólares, decidió hacer algo que pocos se atreven: levantar una denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Lo que podría haber sido un grito en el vacío se convirtió en una bola de nieve. Su publicación se hizo viral, resonando con miles de jugadores que durante años han tenido que sacar la calculadora y adivinar el tipo de cambio de su banco cada vez que querían comprar un juego. La queja colectiva llegó a oídos de la autoridad, y ahora, PlayStation se enfrenta a un escándalo en México que podría obligarla a cambiar para siempre la forma en que opera en el país.

El Corazón de la Polémica: ¿Por Qué PlayStation Cobra en Dólares en México?

Para entender la frustración de los usuarios, hay que entender cómo funciona la PlayStation Store en México, una práctica que la diferencia de toda su competencia.

Xbox y Nintendo: En sus tiendas digitales, ves el precio en pesos mexicanos y ya. Lo que ves es lo que pagas, con el IVA del 16% a servicios digitales ya incluido. Simple y transparente.

PlayStation: Su tienda, desde el lanzamiento de la PS3 en 2006, ha operado en dólares. Cuando quieres comprar un juego, ves un precio en USD. Al momento de pagar, tu banco hace la conversión a pesos (con el tipo de cambio que ellos decidan) y, además, se te cobra por separado el 16% de IVA.

¿El resultado? El consumidor nunca sabe con certeza cuánto va a pagar hasta que ve el cargo en su estado de cuenta. Esta falta de claridad es el centro de la denuncia.

Como señaló el usuario magestick1 en su queja:

¿Por qué a Sony/PlayStation se le permite operar de esta forma, si su competencia directa, Xbox y Nintendo, sí exhiben sus precios en moneda nacional e incluyen los impuestos?.

¿Qué Dice la Ley Mexicana al Respecto?

Aquí no hay grises. La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) es muy clara y no deja lugar a interpretaciones.

Artículo 7 Bis: Obliga a todos los proveedores a “exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar “. Este monto debe incluir impuestos, comisiones y cualquier otro cargo.

Artículo 34: Establece que todos los productos y servicios ofrecidos en México , incluso los de origen extranjero, deben tener su precio expresado en moneda nacional .

PlayStation, al mostrar precios en dólares y sin el IVA incluido, estaría incumpliendo ambos artículos.

¿Pero Profeco tiene jurisdicción si Sony es una empresa extranjera?

Sí. El propio “Monitoreo de Tiendas Virtuales” de Profeco tiene registrada a la PlayStation Store y la vincula a una razón social mexicana: Solutions 2 Go México, S.A. de C.V., con domicilio en la Ciudad de México. Esto significa que hay un responsable legal en el país y que Profeco tiene toda la autoridad para actuar.

Profeco Entra en Acción: La Notificación Formal a Sony

Lo que empezó como una queja en Reddit, rápidamente escaló. Profeco confirmó que recibió más de 100 denuncias formales por correo electrónico. Tras realizar su propio monitoreo y verificar las irregularidades, la dependencia actuó.

El 13 de agosto, Profeco envió una notificación formal a Sony, solicitando que corrija sus prácticas y se apegue a la ley mexicana. La advertencia es clara: si no lo hacen, la Procuraduría iniciará los procedimientos legales correspondientes, que podrían incluir multas significativas.

Un Historial Complicado: No es el Primer Round de Sony con Profeco

Esta no es la primera vez que Sony se ve envuelto en una polémica con los consumidores mexicanos. Muchos recordarán el caótico lanzamiento de la PlayStation 5 en 2020. Durante la preventa, la tienda oficial de Sony publicó la consola con un supuesto “error de precio” que ofrecía un 30% de descuento.

Miles de personas aprovecharon la oferta, solo para ver sus pedidos cancelados masivamente días después. La indignación fue tal que el caso llegó a Profeco, que organizó una acción colectiva contra Sony de México para exigir que se respetara el precio publicado. Esa acción colectiva, por cierto, sigue abierta y vigente en 2025, y los afectados aún pueden sumarse.

Este nuevo escándalo por los precios en la PlayStation Store se suma a un historial de prácticas que han erosionado la confianza de sus consumidores en el país.

¿Qué Sigue Ahora? El Futuro de los Precios en la PlayStation Store

La pelota está ahora en la cancha de Sony. Tienen dos opciones:

Acatar la orden de Profeco: Modificar su tienda para mostrar los precios finales en pesos mexicanos, tal como lo hacen Xbox y Nintendo. Esta es la opción más probable y la que resolvería el problema de raíz. Ignorar la notificación e ir a un pleito legal: Un camino más largo y costoso, que dañaría aún más su imagen en uno de sus mercados más importantes de Latinoamérica.

Lo que comenzó con la iniciativa de un solo consumidor ha demostrado el poder de la comunidad. Lo que muchos en redes sociales desestimaron como una “queja en vano”, se ha convertido en una acción regulatoria que podría beneficiar a millones de jugadores en todo México.

Un Triunfo para el Consumidor Mexicano

La polémica entre PlayStation y Profeco es un recordatorio crucial de que, sin importar el tamaño de la corporación, las leyes de protección al consumidor en México aplican para todos, tanto en el mundo físico como en el digital.

Este caso no solo busca lograr que veamos los precios en nuestra moneda, sino que reafirma nuestro derecho a la información clara, transparente y veraz. Gracias a la acción de un consumidor informado y al respaldo de una comunidad unida, es muy probable que la próxima vez que entres a la PlayStation Store, por fin puedas comprar tus juegos favoritos sin necesidad de sacar la calculadora. Y esa es una gran victoria para todos.

