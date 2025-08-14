El Vegil ya está en la ruta del sistema Qrobus

El director de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, explicó la relevancia de contar con un transporte público seguro y eficiente, capaz de acortar distancias y de priorizar la economía familiar, por lo que aseguró que esto ya es una realidad para cientos de familias queretanas gracias al sistema Qrobus.

“Va a tener un gran beneficio, porque todas las personas que viven aquí en la comunidad van a poder tomar la ruta, todos los adultos mayores van a poder tener esta ruta con un pago de dos pesos, todos los estudiantes van a poder también tomar esta ruta con solamente dos pesos y también personas con alguna discapacidad, trabajadores del sector educativo, del sector salud y cualquier persona que busque hoy conectarse con la ciudad de Querétaro”, mencionó.

Nueva conexión en puerta

El funcionario señaló que en los siguientes días se dará a conocer una nueva ruta que se sumará a la estrategia de movilidad en el municipio de Huimilpan, con el objetivo de ofrecer más alternativas para las y los habitantes de la región, impulsando su calidad de vida mediante un servicio moderno y digno que los acerque a sus escuelas, trabajos, centros de salud.

Con esto, prácticamente hoy estamos implementando un paso muy importante para conectar directamente la comunidad, estamos trabajando de la mano con Jairo (Morales) para poder llevar todavía complementos de estas rutas que hemos metido. Ustedes saben que ya implementamos la troncal 15, la troncal 16 y ya estamos en los planes operativos para que en los próximos días ya podamos implementar más rutas”, afirmó.

Huimilpan agradece la conexión

En su intervención, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, reconoció el trabajo en conjunto con la AMEQ y la presente administración estatal por atender las necesidades de su demarcación con acciones que impactan de manera positiva sus vidas.

“Cuando estuve en campaña, no hubo comunidad en donde no me pidieran que mejoráramos el transporte público y la verdad es que me comprometí a tocar las puertas de la empresa privada que brindaba el servicio, con el gobernador Mauricio Kuri, y la verdad es que no esperábamos una respuesta tan buena como el meter ya un transporte urbano de calidad, con la tarifa más baja de todo el país aquí al municipio de Huimilpan”, agregó.

Actualmente, las y los huimilpenses cuentan con unidades Qrobus marca Mercedes Benz equipadas con asientos preferentes, guía podotáctil, rampa para silla de ruedas, puertos USB, cámaras de seguridad; asimismo, son de uso exclusivo con tarjeta de prepago por lo que pueden acceder a programas sociales, tarifas preferentes, transbordo cero y a un seguro de viaje.