Spider-Man: No Way Home y la escena que Reddit arruinó

La escena de presentación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home fue cambiada drásticamente en el último momento debido a los fans en Reddit. El director, Jon Watts, tenía planeado originalmente que ambos Spider-Man aparecieran a través de portales de Doctor Strange en una azotea, encontrando a un Peter Parker de luto por la tía May. Sin embargo, al descubrir que los fans en Reddit ya habían predicho y creado fan arts de esa escena exacta, Watts decidió descartarla por completo para mantener el factor sorpresa, optando por la memorable y anti-climática introducción en la casa de la abuela de Ned.

Spider-Man: No Way Home (2021) no fue solo una película; fue un evento cultural. Representó la culminación de veinte años de historia cinematográfica del trepamuros, uniendo a tres generaciones de fans en un solo momento. Pero mantener en secreto el mayor crossover de superhéroes desde Endgame fue una batalla constante contra filtraciones, rumores y, sorprendentemente, la propia creatividad de su fandom. Esta es la historia de cómo una de las escenas más esperadas del MCU fue desechada por ser “demasiado predecible” gracias a la imaginación colectiva de internet.

El Secreto Peor Guardado de Marvel: La Presión de Superar las Expectativas

Mucho antes de su estreno, la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield era el “secreto peor guardado de Hollywood”. Fotos filtradas del set, listas de casting rumoreadas y análisis de tráilers cuadro por cuadro habían convertido la especulación en una certeza para la mayoría de los fans. Esto puso al director Jon Watts y a los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers en una posición increíblemente difícil: ¿cómo sorprender a una audiencia que ya sabe lo que va a pasar?

El desafío no era solo si aparecerían, sino cómo y cuándo. La introducción de los otros dos Spider-Man tenía que ser un momento catártico, emocional y épico, el clímax de años de sueños de los fanáticos. Y el equipo creativo tenía una idea bastante clara de cómo lograrlo.

La Escena Original: Una Presentación Épica y Predecible

En una entrevista reveladora con Collider, Jon Watts desglosó cuál era el plan inicial para la gran revelación. La idea, que evolucionó durante el rodaje y la escritura, era profundamente dramática y se anclaba en el momento más oscuro de Peter Parker (Tom Holland).

La visión original era la siguiente:

El Contexto: La tía May acaba de morir trágicamente a manos del Duende Verde. Peter está devastado, solo, y ha tocado fondo. El Escenario: Se encuentra en una azotea de Nueva York, bajo la lluvia , lidiando con su dolor y su culpa. Un escenario clásico de Spider-Man. La Revelación: En su momento de mayor necesidad, dos portales místicos de Doctor Strange se abrirían detrás de él. De cada portal emergería una silueta familiar: el Spider-Man de Tobey Maguire y el Spider-Man de Andrew Garfield, llegando como una caballería inesperada para ayudar a su “hermano” menor.

Era una escena potente, cargada de simbolismo y emoción. Cumplía con todos los requisitos de un momento épico de cómic: el héroe en su punto más bajo, la llegada milagrosa de los aliados, el escenario icónico. Era, en muchos sentidos, la escena perfecta. Y ese era precisamente el problema.

Reddit Entra en Escena: Cuando los Fans se Adelantan a los Creadores

Mientras el equipo de producción trabajaba en esta secuencia, el fenómeno fan en internet estaba a toda máquina. En foros como Reddit, específicamente en subreddits como r/MarvelStudiosSpoilers y r/Spiderman, los fans no solo discutían las filtraciones, sino que usaban su creatividad para imaginar cómo se desarrollarían los eventos.

Fue entonces cuando Jon Watts se topó con algo que le heló la sangre.

“Luego, en Reddit, vi a gente que ya había hecho fan art de: ‘Esto es probablemente lo que pasará cuando se revelen los dos Spider-Man'”, confesó Watts. “Era en una azotea. Era triste: dos portales de Doctor Strange estaban abiertos y dos Spider-Man salían. Pensé: ‘Bueno, no podemos hacer eso. Si eso es exactamente lo que todos creen que vamos a hacer, no podemos hacerlo'”.

El director se dio cuenta de que su idea “perfecta” era tan perfecta que se había vuelto predecible. La lógica narrativa era tan clara que los fans, armados con el mismo conocimiento del personaje y de la estructura de las historias de superhéroes, habían llegado a la misma conclusión que él. Presentar esa escena en el cine habría provocado aplausos, sí, pero también una sensación de “ya lo sabía”, robándole al momento su capacidad de sorprender genuinamente.

El Giro Inesperado: De la Azotea a la Cocina de la Abuela

Ante esta situación, Watts y su equipo se hicieron una pregunta fundamental: “¿Qué es lo que nadie espera que hagamos? ¿Qué es algo que nadie va a ver venir?”

La respuesta fue brillante en su simplicidad y en su carácter anti-climático. Si la épica azotea era lo predecible, la solución era ir en la dirección completamente opuesta.

“Probablemente los dos Spider-Man aparezcan en la casa de la abuela filipina de Ned en Queens. No creo que nadie haya hecho fan art de eso en Reddit”, razonó Watts.

Y así nació una de las escenas más memorables y divertidas de la película. El cambio de escenario no fue un simple capricho; se integró de manera orgánica en la trama. Tras la muerte de May, la narrativa se aleja momentáneamente de Peter. No sabemos dónde está ni cómo se encuentra. La cámara se queda con Ned y MJ, quienes, buscando a su amigo, se esconden en el lugar más seguro que conocen: la casa de la “Lola” de Ned.

La revelación se produce de una forma casi cómica. Ned, jugando torpemente con el Anillo Sling de Doctor Strange, desea en voz alta poder ver a Peter Parker de nuevo. Pero en lugar de invocar a su Peter, abre un portal del que emerge un desconcertado Andrew Garfield. Y luego, un segundo portal revela a un igualmente confundido Tobey Maguire.

¿Por qué la escena final funciona mejor?

La decisión de Watts, nacida de la “frustración” de ser superado por Reddit, resultó ser una genialidad que mejoró la película por varias razones clave:

Subversión de Expectativas: Es el pilar del buen guionismo. Al darle a la audiencia lo contrario de lo que espera, el impacto es mayor. La tensión no proviene de una gran batalla, sino del humor y la extrañeza de ver a estos íconos en un entorno doméstico y mundano. Desarrollo de Personajes Secundarios: Al centrar la escena en Ned y MJ, la película les da agencia. No son meros espectadores del drama de Peter; son participantes activos en la solución. Es su desesperación por encontrar a su amigo lo que desencadena el evento. Humaniza a los Íconos: Ver a Tobey y Andrew, no con sus trajes, sino con ropa de civil, desconcertados y un poco asustados en una cocina desconocida, los hace más humanos y cercanos. Antes de ser los salvadores épicos, son solo dos tipos fuera de lugar. Esto permite que su posterior conversación sobre el dolor y la responsabilidad tenga mucho más peso. Genera un Humor Invaluable: La reacción de la abuela de Ned, pidiéndoles que limpien las telarañas, es un momento de comedia pura que alivia la tensión después de la desgarradora muerte de May. Este respiro cómico hace que el posterior reencuentro emocional entre los tres Peters sea aún más poderoso.

Las reacciones en los cines, inmortalizadas en innumerables videos de TikTok, demostraron que el factor sorpresa funcionó a la perfección. Los gritos y aplausos no fueron solo por verlos, sino por la forma inesperada y encantadora en que fueron presentados.

Una Lección sobre la Relación entre Creadores y Fans

El caso de Spider-Man: No Way Home y Reddit es un fascinante estudio sobre la era del cine interactivo. Demuestra que en 2025, los creadores no operan en un vacío. El fandom no es solo un receptor pasivo; es un participante activo, un eco creativo que puede, para bien o para mal, influir en el producto final.

Jon Watts y su equipo tuvieron la humildad y la inteligencia para no aferrarse a su idea original. En lugar de ignorar a los fans, los escucharon, reconocieron su astucia y los usaron como un barómetro para superarse a sí mismos. Al final, Reddit no “arruinó” la escena; la desafió. Y de ese desafío, nació un momento cinematográfico mucho más original, memorable y, en última instancia, mejor. Un recordatorio de que, a veces, la mejor idea no es la más épica, sino la más inesperada.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.