Marvel Zombies: guía completa de la serie sangrienta de Marvel

Ya soltaron el primer tráiler de Marvel Zombies, y es una locura. Es una miniserie animada para adultos, de solo cuatro capítulos, que llega a Disney+ el 24 de septiembre de 2025. La historia va de un grupo de héroes que sobreviven a un apocalipsis zombi, como Yelena Belova y Spider-Man, luchando contra Vengadores convertidos en monstruos. Y sí, es súper sangrienta y violenta, por eso es para adultos. Y lo mejor: ¡por fin vemos a Blade en acción!

La Promesa se Cumplió: El Apocalipsis Zombi de Marvel ya está Aquí

¿Se acuerdan de ese capítulo de What If…? en el que todos nuestros héroes se volvían zombis y nos dejó con la boca abierta? Nos quedamos con ganas de más. Pues Marvel nos escuchó. Después de años de espera, por fin soltaron el primer tráiler de “Marvel Zombies”. Y es todo lo que queríamos y más: sangriento, brutal, oscuro y sin guardarse nada.

Esto no es una caricatura para niños, para nada. Es Marvel entrando con todo al terror animado para adultos, y por lo que vimos, va a ser una masacre gloriosa.

¿De qué va “Marvel Zombies”? Un Mundo sin Esperanza

Aunque el tráiler es pura acción y sustos, la idea es simple: en otro universo, una plaga zombi se comió a casi todos, incluyendo a la mayoría de los Vengadores. Héroes como el Capitán América, la Bruja Escarlata o Ant-Man ahora son monstruos hambrientos.

Y en medio de todo ese desmadre, un grupito de sobrevivientes tiene que rifársela para no convertirse en la cena. El equipo está formado por la nueva generación de héroes: Yelena Belova, Kate Bishop, Shang-Chi, Ms. Marvel, Jimmy Woo, Spider-Man y hasta el Guardián Rojo.

La Sorpresa del Tráiler: La Llegada de Blade

Pero sin duda, la aparición que ha hecho explotar internet es la de Blade. El cazavampiros, un personaje que los fans llevan años esperando ver de vuelta en el MCU, hace su debut animado como un experto en la matanza de no-muertos. El tráiler lo muestra en su máxima expresión, cortando en pedazos a una zombificada Ghost con su espada, en una de las escenas más gore que Marvel haya producido jamás.

Es importante aclarar que, aunque Mahershala Ali será el actor que interprete a Blade en la futura película live-action, en esta serie animada, la voz del personaje corre a cargo de Todd Williams.

Violencia sin Censura: La Clasificación TV-MA

Una de las grandes noticias es que “Marvel Zombies” se estrenará con una clasificación TV-MA, es decir, solo para público adulto. Y el tráiler no deja lugar a dudas del porqué.

Vemos a Spider-Man decapitando a una horda de zombis con sus telarañas.

Namor parte a un enemigo por la mitad.

Bruja Escarlata Zombi desata su poder de forma terrorífica.

Esta libertad creativa, sin las ataduras de tener que ser para toda la familia, permite que la serie explore el verdadero horror de la historia original de los cómics y le da un soplo de aire fresco a un MCU que a menudo ha sido criticado por ser demasiado “seguro.

El Origen: Del Cómic de Culto a la Pantalla

“Marvel Zombies” no es una idea nueva. Nació en 2005 como una miniserie de cómics escrita por Robert Kirkman, justo cuando “The Walking Dead” empezaba a convertirse en un fenómeno. La historia, ambientada en la Tierra-2149, fue un éxito rotundo por su mezcla de humor negro, gore extremo y el shock de ver a personajes como Spider-Man o el Capitán América convertidos en monstruos caníbales.

La serie animada de Disney+ se inspira en esta obra de culto y funciona como una secuela directa del aclamado quinto episodio de la primera temporada de “What If…?”, titulado “¿Qué pasaría si… hubiera zombis?!”.

Un Elenco de Voces de Lujo

Una de las grandes fortalezas de la animación de Marvel Studios es que logra reunir al elenco original del MCU para que presten sus voces a sus personajes. “Marvel Zombies” no es la excepción. Además de los ya mencionados, regresan:

Elizabeth Olsen como Bruja Escarlata.

Paul Rudd como Ant-Man.

Tessa Thompson como Valkiria.

Dominique Thorne como Ironheart.

Wyatt Russell como US Agent.

Fecha de Estreno y Formato

Fecha de Estreno: 24 de septiembre de 2025.

Plataforma: Exclusivamente en Disney+.

Formato: Miniserie de 4 episodios . Se lanzarán todos los capítulos el mismo día.

La serie forma parte de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel y está escrita por Zeb Wells (She-Hulk) y dirigida por Bryan Andrews (What If…?), con Kevin Feige como productor ejecutivo.

¿Un Nuevo Rumbo para la Animación de Marvel?

Con “Marvel Zombies”, Marvel Studios parece estar apostando más fuerte por la animación como un espacio para contar historias más arriesgadas y experimentales. Después de la recepción mixta de las temporadas de What If…?, una miniserie con un tono tan definido y una clasificación para adultos podría ser justo lo que la división de animación necesita para encontrar su propia identidad.

La animación permite una libertad visual y narrativa que el live-action, con sus presupuestos y limitaciones, a menudo no puede alcanzar. Y si “Marvel Zombies” tiene éxito, podría abrir la puerta a más proyectos animados para adultos en el futuro del MCU.

El Apocalipsis más Divertido y Aterrador del Año

El primer tráiler de “Marvel Zombies” ha superado todas las expectativas. Es una promesa de acción desenfrenada, humor negro y un nivel de violencia que hará las delicias de los fans del género de terror. La llegada de Blade, el regreso de un elenco de voces estelar y la libertad de una clasificación para adultos convierten a esta miniserie en uno de los estrenos más esperados de Marvel para 2025.

Preparen las palomitas y apaguen las luces. El 24 de septiembre, el apocalipsis llega a Disney+, y nunca se había visto tan espectacularmente sangriento. Los héroes más poderosos de la Tierra ahora son la mayor amenaza de la Tierra. Y no podemos esperar a ver cómo termina.

