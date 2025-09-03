Lorena se intensifica a huracán categoría 1; provocará lluvias intensas

Lorena se intensificó a huracán categoría 1 frente a las costas de Baja California, lo que provocará lluvias intensas en gran parte del país.

Se espera que el meteoro gane fuerza en las próximas 24 horas y se pronosticaron lluvias intensas que podrían arrojar hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en algunas zonas de la península, explicó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC, por sus siglas en inglés).

La agencia advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas y deslaves que podrían ser peligrosos en la zona, especialmente en terrenos más elevados.

“Lorena” se encuentra este miércoles a unos 195 kilómetros (120 millas) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, México, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros/hora (75 mph). Se mueve en dirección noroeste a 22 km/h (14 mph).

Se pidió a los residentes en el suroeste de México y la península de Baja California que sigan de cerca el avance del meteoro.

La trayectoria de “Lorena” aún era incierta y no se sabe si llegará a tocar tierra en Baja California o continuaría moviéndose por aguas más frías en el océano Pacífico.

Según los pronósticos, “Lorena” debería debilitarse unatormenta tropical el viernes.

Mientras tanto, el huracán “Kiko” mantenía la categoría 2 con vientos de 169 km/h (105 mph) mientras se movía hacia el oeste sobre aguas abiertas del Pacífico, a unos 2 mil 735 kms al este de Hilo, Hawái, según el NHC.

Se espera que el meteoro siga ganando fuerza y ??alcance la categoría tres más tarde en el día.