La serie animada de Spider-Man tendrá final con nuevos comics

Marvel ha escuchado a los fans. Después de 27 años, la icónica serie animada de Spider-Man de los años 90 finalmente tendrá un cierre oficial. Marvel Comics publicará una miniserie de cuatro cómics titulada Spider-Man ’94, que servirá como la tan esperada conclusión de una de las adaptaciones más queridas del Hombre Araña.

El primer número saldrá a la venta el 3 de septiembre de 2025, y estará a cargo de J.M. DeMatteis, uno de los guionistas originales de la serie animada, junto con el artista Jim Towe y portadas ilustradas por leyendas como Ron Lim y Nick Bradshaw. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este regreso histórico.

¿Por qué Spider-Man ’94 es tan importante?

La serie animada de Spider-Man (1994-1998) es considerada por muchos como la versión definitiva del personaje en televisión. Emitida originalmente en Fox Kids, siguió a un Peter Parker universitario, atrapado entre su vida académica, sus responsabilidades como superhéroe y su eterna lucha emocional con Mary Jane Watson.

Sin embargo, tras cinco temporadas y una saga interdimensional conocida como Secret Wars, la serie terminó abruptamente, dejando a Peter Parker en medio de una misión crucial: encontrar a la verdadera Mary Jane, perdida en el multiverso. Ese cliffhanger nunca se resolvió… hasta ahora.

¿Quién está detrás del proyecto?

Para este cierre oficial, Marvel no escatimó en talento. La miniserie Spider-Man ’94 será escrita por J.M. DeMatteis, conocido por ser una de las mentes creativas más importantes detrás del Spider-Man de los 80 y 90. Es el autor de historias icónicas como La Última Cacería de Kraven y colaborador directo en el desarrollo del tono emocional de la serie animada.

El arte está a cargo de Jim Towe, un dibujante joven que ha trabajado con Marvel y DC, con un estilo ágil que recuerda al dinamismo de los 90 pero con trazos modernos. Las portadas correrán por cuenta de Ron Lim, conocido por su trabajo en Infinity Gauntlet, y Nick Bradshaw, quien aporta frescura y detalle.

Este equipo, que combina experiencia y juventud, garantiza que Spider-Man ’94 no será solo una operación nostálgica, sino una obra legítima con calidad editorial, reconocible y valorada por los estándares modernos.

¿De qué tratará Spider-Man ’94?

Según la sinopsis oficial, Spider-Man ’94 retoma la historia justo donde quedó la serie animada:

“Después de buscar hasta los confines del Multiverso, Peter Parker —el ASOMBROSO, el ESPECTACULAR, el RADIOACTIVO cabeza de telaraña— vuelve a las calles de Nueva York con su amada Mary Jane Watson a su lado. Pero, ¿qué es esto? Uno de estos villanos no es como los otros: presencia el debut en este universo de no uno, sino DOS de los más grandes enemigos de Spider-Man.”

La miniserie servirá como un epílogo narrativo oficial, algo nunca antes visto en el canon animado. Nos mostrará qué ocurrió con Peter tras las Secret Wars, cómo fue el reencuentro con Mary Jane y qué nuevos peligros enfrentan en un universo que, aunque familiar, ha cambiado.

También se confirmó que veremos personajes clásicos como Madame Web, y posiblemente más variantes del multiverso, en línea con la evolución narrativa del Spider-Verse en los últimos años.

Fecha de lanzamiento y distribución

La miniserie Spider-Man ’94 constará de 4 números, uno por mes, comenzando el 3 de septiembre de 2025. Estará disponible tanto en formato físico en tiendas de cómics como en plataformas digitales como Marvel Unlimited y ComiXology.

Número Fecha estimada de lanzamiento #1 3 de septiembre de 2025 #2 octubre de 2025 #3 noviembre de 2025 #4 diciembre de 2025

Recordando la serie animada: legado e impacto

La serie animada de Spider-Man (1994-1998) marcó una generación entera de fans. Fue la primera serie que abordó con profundidad temas como la identidad, el duelo, el amor no correspondido y la redención, todo a través del lente de un Peter Parker emocionalmente complejo y con una animación vibrante para la época.

Con un total de 65 episodios divididos en cinco temporadas, introdujo por primera vez en la TV conceptos como el Spider-Verse, Carnage, la clonación y las Secret Wars. Su influencia se siente aún hoy en adaptaciones como Spider-Man: No Way Home o Across the Spider-Verse.

¿Qué conexiones tendrá con X-Men ’97?

En X-Men ’97, la exitosa secuela animada de la serie mutante, se confirmó que Peter encontró a Mary Jane. Sin embargo, la escena fue breve y sin explicación. Ahora, Spider-Man ’94 promete contar cómo ocurrió realmente esa misión, lo que dará cohesión al universo animado de Marvel de los 90, conocido informalmente como el MCU animado clásico.

¿Es Spider-Man ’94 canon?

Sí. Según confirmó Marvel Comics, esta miniserie está considerada canon oficial para la línea animada de los 90, y representa la conclusión directa de la serie original.

Esto es clave para fans que han esperado una resolución por décadas. No se trata de una reinterpretación ni un reboot, sino de una secuela legítima y supervisada por quienes construyeron ese universo.

Reflexión final: ¿por qué importa este regreso?

El regreso de Spider-Man ’94 no solo cierra una historia que ha vivido por casi tres décadas en la mente de sus fans. También demuestra que las narrativas animadas merecen el mismo respeto y cierre que cualquier obra audiovisual o literaria.

Tal como ocurrió con Toy Story 4, Dragon Ball Super o El Quijote en su tiempo, a veces los relatos solo necesitan esperar el momento adecuado para regresar. Y ese momento, para Peter Parker y Mary Jane, es ahora.

Conclusión

Spider-Man ’94 llegará el 3 de septiembre de 2025 para cerrar oficialmente la serie animada de los 90 con una miniserie de 4 números. Escrita por J.M. DeMatteis y con arte de Jim Towe, esta historia pondrá fin a una de las sagas más queridas del Hombre Araña en televisión.

Si eres fan de la animación, de Marvel o simplemente creciste con este Spider-Man, este regreso es para ti. La nostalgia es poderosa, pero cuando se combina con talento y respeto por la historia, puede dar lugar a algo verdaderamente memorable.

