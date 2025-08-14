Karol G hará historia en la NFL en el show de medio tiempo

La superestrella colombiana Karol G será la encargada de protagonizar el show de medio tiempo del partido de la NFL en Brasil. El histórico encuentro, que enfrentará a los Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers, se celebrará el viernes, 5 de septiembre de 2025, en la Arena Corinthians de São Paulo. Este evento marca un hito, ya que será el primer partido de la NFL transmitido de forma exclusiva y gratuita a nivel mundial por YouTube, y Karol G se convertirá en la primera artista latina en encabezar un halftime show oficial de la liga fuera de Estados Unidos.

La “Bichota” Conquista un Nuevo Territorio: El Imperio de la NFL

El fútbol americano y la música latina están a punto de colisionar en una explosión de cultura, ritmo y deporte. La NFL, en su ambiciosa estrategia de expansión global, ha elegido a una de las artistas más grandes del planeta para un evento que hará historia: Karol G será la estrella del show de medio tiempo en el primer partido de la temporada regular que se jugará en São Paulo, Brasil.

Este no es un simple concierto. Es un momento simbólico que marca varios hitos. Por un lado, la NFL pisa por primera vez suelo sudamericano para un partido oficial. Por otro, rompe con la tradición televisiva para transmitir el encuentro de forma exclusiva por YouTube. Y en el centro de todo, una mujer colombiana, una “Bichota” que ha conquistado el mundo con su música, se adueñará de uno de los escenarios más codiciados del entretenimiento global.

El Partido: Chiefs vs. Chargers, un Duelo de Titanes en São Paulo

El evento, que dará inicio a la Semana 1 de la temporada 2025, no podría tener un cartel más atractivo.

Equipos: Los Kansas City Chiefs , la dinastía reinante de la AFC con Patrick Mahomes a la cabeza, se enfrentarán a sus rivales divisionales, Los Angeles Chargers .

Fecha: Viernes, 5 de septiembre de 2025 (un día después del partido inaugural de la temporada).

Sede: La moderna Arena Corinthians en São Paulo, Brasil.

Transmisión: En un movimiento sin precedentes, el partido será transmitido de forma gratuita y en vivo para todo el mundo a través del canal oficial de la NFL en YouTube .

Esta estrategia de transmisión es una jugada maestra de la NFL para atraer a una audiencia global más joven y digital, y la elección de Karol G como acto principal es la pieza clave de ese plan.

Karol G: La Elección Perfecta para un Momento Histórico

La selección de Karol G no es casualidad. La artista colombiana se ha convertido en un fenómeno global, y su popularidad en Brasil es masiva. Reemplaza a la estrella local Anitta, quien fue la encargada del show en el partido de pretemporada del año pasado, demostrando el creciente poder de la música latina en el mercado brasileño.

Con éxitos que acumulan miles de millones de reproducciones, como su reciente sencillo “Trópicoqueta” o el hit global “Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G tiene el repertorio y el carisma para ofrecer un espectáculo de medio tiempo memorable.

En sus propias palabras, la emoción es inmensa:

“Es un honor formar parte de la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube. Llevar mi música a este escenario global significa muchísimo para mí. Estoy deseando celebrar con todos en São Paulo y con los aficionados de todo el mundo”, declaró la artista.

Este show la convierte en la primera artista latina en encabezar un halftime show oficial de la NFL fuera de Estados Unidos, un logro que subraya la innegable influencia de la cultura latinoamericana en los escenarios más grandes del mundo.

Un Espectáculo con Sabor a América

El evento está concebido como una celebración de los sonidos de América. Karol G no estará sola.

Ana Castela , una de las nuevas estrellas de la música brasileña, será la encargada de interpretar el Himno Nacional de Brasil.

El aclamado saxofonista estadounidense y nominado al Grammy, Kamasi Washington , ejecutará el Himno Nacional de Estados Unidos

La combinación de estos talentos busca fusionar el pop urbano latino, la música sertaneja brasileña y el jazz estadounidense, creando una experiencia cultural que va mucho más allá de un simple partido de fútbol.

La Gira Internacional de la NFL 2025: El Mundo es su Estadio

El partido en Brasil es solo la punta de lanza de la ofensiva global más grande en la historia de la NFL. Para 2025, la liga ha programado un total de siete partidos internacionales, llevando la emoción del emparrillado a nuevos rincones del planeta.

El Calendario Internacional Completo:

5 de sep (São Paulo): Chiefs vs. Chargers

28 de sep (Dublín): Steelers vs. Vikings (en Croke Park)

5 de oct (Londres): Browns vs. Vikings (en Tottenham Hotspur Stadium)

12 de oct (Londres): Jets vs. Broncos (en Tottenham Hotspur Stadium)

19 de oct (Londres): Jaguars vs. Rams (en Wembley)

9 de nov (Berlín): Colts vs. Falcons (en Olympiastadion)

16 de nov (Madrid): Dolphins vs. Commanders (en el Estadio Santiago Bernabéu)

Este despliegue sin precedentes, con partidos en Sudamérica y el regreso a España después de décadas, demuestra que la NFL está decidida a convertirse en un deporte verdaderamente global.

Un Touchdown para la Música Latina

El show de medio tiempo de Karol G en el partido de la NFL en Brasil es mucho más que un concierto de 15 minutos. Es el reconocimiento de que la música en español y la cultura latina ya no son un nicho, sino una fuerza dominante en el entretenimiento mundial.

También es la prueba de que una artista de Medellín puede conquistar el escenario más americano de todos y hacerlo suyo. El 5 de septiembre, cuando los acordes de “Provenza” o “Tusa” resuenen en la Arena Corinthians, no solo estarán vibrando los fans de la NFL y de la “Bichota”. Estará vibrando toda una cultura que ha demostrado, una vez más, que su ritmo no tiene fronteras. Será, sin duda, un touchdown para la historia.

