Homún, el susurro azul de Yucatán: entre cenotes, historia y comunidad

A poco más de una hora al sureste de Mérida, en el corazón de Yucatán, se encuentra Homún, un pueblo pequeño en tamaño pero inmenso en belleza.

Entre calles tranquilas, bicicletas que pasan saludando y techos de palma que parecen abrazar el sol, este lugar esconde un tesoro líquido bajo sus pies: decenas de cenotes cristalinos que han comenzado a transformar no solo el paisaje, sino también la vida de su gente.

Cenotes que cuentan historias

Para los antiguos mayas, los cenotes eran portales sagrados al inframundo, el Xibalbá. Hoy, siguen siendo lugares de respeto y asombro. Al caminar por Homún, no es raro escuchar cómo los lugareños relatan con orgullo las leyendas que se esconden tras cada uno de estos espejos de agua.

El cenote Santa Rosa, por ejemplo, es uno de los más visitados. Pero más allá de su belleza —una gruta subterránea con estalactitas que cuelgan como agujas de hielo—, lo que atrapa es el cuidado con que las familias locales lo han mantenido. “Este lugar nos alimenta, nos da trabajo y también nos enseña a respetar la naturaleza”, dice Don Efraín, uno de los guías del pueblo.

Otros como Tza Ujun Kat o Yaxbacaltun ofrecen experiencias distintas: desde saltos emocionantes hasta baños tranquilos rodeados de vegetación. Cada cenote es único, como las personas que lo cuidan.

Turismo que respira comunidad

A diferencia de otros destinos más industrializados, el turismo en Homún tiene rostro y nombre. Son familias, cooperativas locales, jóvenes que decidieron no migrar y quedarse para construir algo propio. Son mujeres que cocinan en fogones para alimentar a los visitantes con tortillas hechas a mano y poc chuc recién asado.

La cooperativa de guías locales, por ejemplo, no solo organiza recorridos, sino que también se asegura de proteger los cenotes, enseñar a los turistas cómo preservarlos y repartir los beneficios entre todos.

“Lo que queremos es que Homún crezca, pero sin perder lo que somos”, dice Lupita, una joven emprendedora que abrió una pequeña cabaña rústica para alojar a viajeros.

Más que turismo: una conexión

Visitar Homún no es solo lanzarse a un cenote y tomarse la foto perfecta. Es sumergirse, literalmente, en una forma distinta de ver el mundo. Una donde el tiempo parece moverse más despacio, donde el agua refresca más que el cuerpo, y donde la hospitalidad no es un servicio, sino una forma de vida.

Quienes llegan a Homún buscando un escape, suelen irse con algo más profundo: una conexión genuina con la tierra, el agua y las personas que lo habitan.

Y es que en Homún, cada cenote es un abrazo azul, y cada sonrisa, una invitación a volver.