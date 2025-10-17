Disney podría cancelar Tron: el fin de una franquicia futurista

Todo apunta a que Disney no hará más películas de Tron. Tras el decepcionante rendimiento en taquilla y la tibia recepción de la crítica de Tron: Ares, la tercera entrega de la saga, fuentes de The Hollywood Reporter aseguran que el estudio ha decidido “retirar” la franquicia de la pantalla grande. La película, protagonizada por Jared Leto, no logró conectar con una audiencia masiva más allá de los fans acérrimos, lo que ha llevado a Disney a poner el clavo final en el ataúd de una saga que nunca logró despegar comercialmente como se esperaba.

Game over: La Red se ha Desconectado para Siempre

Era la tercera oportunidad, el intento definitivo de convertir una película de culto en una franquicia multimillonaria. Con un presupuesto considerable, una estrella ganadora del Oscar y la promesa de un espectáculo visual sin precedentes, Tron: Ares llegó a los cines con la pesada carga de revivir un universo que llevaba 15 años dormido.

Pero la magia no ocurrió.

Apenas una semana después de su estreno, las cifras ya han dictado sentencia. Con una recaudación global que apenas roza los 60 millones de dólares y una recepción crítica y de público que va de lo tibio a lo negativo, Tron: Ares se perfila como uno de los grandes fracasos del año. Y para Disney, ha sido la gota que ha derramado el vaso.

Según un demoledor informe de The Hollywood Reporter, la casa del ratón ha decidido desconectar el soporte vital. La saga Tron, con sus motos de luz y sus paisajes de neón, probablemente no volverá a la pantalla grande.

Crónica de un Fracaso Anunciado: ¿Qué Salió Mal?

El fracaso de Tron: Ares no es producto de un solo factor, sino de una tormenta perfecta de malas decisiones, un timing terrible y una propiedad intelectual que, quizás, nunca estuvo destinada a ser un éxito de masas.

Un Estreno Decepcionante:

Las cifras del primer fin de semana fueron una señal de alarma ineludible. En Estados Unidos , la película apenas recaudó 33.2 millones de dólares . A nivel mundial , la cifra ascendió a 60 millones. Para una película con un presupuesto que, se estima, supera los 170 millones de dólares (sin contar marketing), estos números son catastróficos. Las proyecciones para su segundo fin de semana son aún peores, con una caída que podría superar el 60%. Un Problema de Audiencia: ¿A quién le Importa Tron?

Dentro de Disney, siempre existió el temor de que la película solo atrajera a los “fans acérrimos”. Y tenían razón.

Los hombres de entre 18 y 24 años, el público objetivo, estaban muy por debajo del índice”, revela el informe.



A diferencia de Star Wars o Marvel, TRON nunca ha sido una franquicia verdaderamente popular. La película original de 1982 fue un fracaso en taquilla que solo con el tiempo se convirtió en una joya de culto. Su secuela, “Tron: Legacy” (2010), aunque visualmente espectacular y con una banda sonora legendaria de Daft Punk, tampoco fue el éxito arrollador que Disney esperaba.

La realidad es que, más allá de un nicho de fans de la ciencia ficción, a la audiencia general simplemente no le interesa el universo de Tron.

Malas Críticas y la Tibia Reacción del Público:

La película no logró convencer ni a la crítica ni a los pocos que fueron a verla.

Rotten Tomatoes: Apenas un 53% de aprobación por parte de la crítica.

CinemaScore: Una tibia B+ , lo que indica que ni siquiera la audiencia que pagó por verla salió especialmente entusiasmada.

El “Factor Jared Leto”:

Y luego está el elefante en la habitación. Jared Leto , a pesar de tener un Oscar en su estantería, se ha convertido en una figura increíblemente polarizante. Su reputación de “divo” en los rodajes, sus métodos de actuación extremos y las acusaciones pasadas sobre su comportamiento han erosionado su estatus de estrella. Para muchos, su presencia en el póster fue más un repelente que un atractivo.

¿Habrá Tron 4? La Puerta que se Quedó Abierta

Como es costumbre en Hollywood, el final de Tron: Ares dejaba claramente la puerta abierta a una secuela.

La trama concluía con Ares (Jared Leto) buscando a Quorra (el personaje de Olivia Wilde en Tron: Legacy), sugiriendo una alianza para explorar las posibilidades de los programas digitales en el mundo real.

En una escena post-créditos, el villano Julian Dillinger se transformaba en el nuevo Sark , el comandante del ejército del malvado CCP de la película original.

Todo estaba preparado para una Tron 4. Pero Disney fue cauteloso. Nunca anunciaron oficialmente la secuela, esperando a ver los resultados en taquilla. Y con este desastroso estreno, es casi seguro que esa puerta se ha cerrado de golpe. Salvo un milagro inesperado, no habrá Tron 4.

El Futuro de Disney: Menos Riesgos, más Certezas

El fracaso de Tron: Ares llega en un momento muy delicado para Disney. En un panorama post-pandemia donde franquicias que parecían infalibles, como Marvel, han mostrado signos de agotamiento, el estudio necesita éxitos seguros.

Ya no hay espacio para experimentos caros y de nicho. La decisión de cancelar la saga Tron es una señal de la nueva estrategia de la compañía: apostar por propiedades intelectuales con un atractivo masivo garantizado y reducir los riesgos en proyectos de alto presupuesto.

Un Universo que Nunca Encontró su Programa

La historia de la saga TRON en el cine es una de potencial no realizado. Es la historia de un universo visualmente deslumbrante, con una mitología fascinante, que nunca logró conectar del todo con una audiencia masiva.

Quizás TRON siempre estuvo destinado a ser eso: una joya de culto, una obra venerada por un grupo de fans leales, pero demasiado extraña, demasiado conceptual, para convertirse en el próximo Star Wars.

Disney lo ha intentado tres veces, en tres décadas diferentes. Y parece que, finalmente, ha decidido aceptar la realidad. El juego ha terminado. La red se ha desconectado. Y el universo de TRON, con sus luces de neón y sus discos de identidad, vuelve a la oscuridad del archivo, esperando, quizás, que en otra década, alguien más se atreva a reiniciar el sistema. Pero por ahora, es GAME OVER.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.