Las Guerreras K-Pop llega a cines en México: guía del estreno

La exitosa película animada de Netflix, “Las Guerreras K-Pop” (K-Pop: Demon Hunters), tendrá un estreno limitado en cines de México. Las proyecciones se llevarán a cabo durante el fin de semana de Halloween, del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025. La versión que se exhibirá será el “Sing-Along”, que incluye las letras de las canciones en pantalla para que los fans puedan cantar.

El Fenómeno del Streaming da el Salto a la Pantalla Grande

Nació en Netflix, conquistó las listas de popularidad y ahora, está lista para su debut en la pantalla grande. “Las Guerreras K-Pop”, la película animada de Sony y Netflix que se convirtió en el fenómeno inesperado de 2025, por fin llegará a los cines de México.

Lo que comenzó como una joya oculta en el catálogo de streaming, se transformó rápidamente en un suceso global, superando récords de visualización y demostrando que la animación original tiene un poder inmenso. Y ahora, en respuesta al clamor de los fans, Netflix ha decidido darle a las integrantes de Huntr/x el escenario que se merecen.

¿Cuándo y Cómo Podremos Verla en Cines?

El estreno será un evento especial, de duración limitada, diseñado como una celebración para la inmensa comunidad de seguidores que ha cosechado la película.

Fechas: El evento se llevará a cabo durante un único fin de semana, coincidiendo con las celebraciones de Halloween y Día de Muertos Viernes, 31 de octubre Domingo, 2 de noviembre de 2025

Formato Especial: ¡La Versión “Sing-Along”!

La versión que se proyectará no será la estándar. Será la “Versión Sing-Along” , que incluirá las letras de las pegadizas canciones en la pantalla, al estilo karaoke . La idea es crear una experiencia interactiva y comunitaria, donde los fans puedan cantar a todo pulmón éxitos como “Golden” y “Soda Pop”.

Prepárate para gritar y sellar la Honmoon junto al fandom”, anunció Netflix en sus redes

¿En qué Cines?

En Cinépolis y Cinemex.

¿De qué trata Las Guerreras K-Pop?

Para quienes aún no han caído bajo su encanto, la premisa es una mezcla genial de géneros. La película sigue a Rumi, Mira y Zoey, las tres integrantes del grupo de K-pop más popular del mundo: Huntr/x. Pero detrás de los escenarios deslumbrantes y las coreografías perfectas, ocultan una doble vida: son cazadoras de demonios.

Su misión es proteger a sus fans y al mundo de las amenazas sobrenaturales, todo mientras navegan los desafíos de la fama. La trama se complica cuando aparece una boyband rival, los Saja Boys, cuyos carismáticos miembros resultan ser demonios con un plan para robar las almas de los seguidores de Huntr/x.

Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, la película ha sido aclamada por su espectacular animación (que cuenta con el talento del animador mexicano Cruz Contreras), su increíble banda sonora y una historia que combina acción, comedia y un profundo mensaje sobre la amistad y la identidad.

La Anatomía de un Éxito Inesperado

“Las Guerreras K-Pop” no fue una apuesta obvia. Se estrenó en junio de 2025, compitiendo directamente con grandes lanzamientos de estudios como Pixar. Pero su éxito fue orgánico y arrollador.

Récord en Netflix: Se convirtió en la película animada original más vista en la historia de Netflix , superando los 236 millones de visualizaciones.

Fenómeno Musical: Su banda sonora explotó. La canción “Golden” no solo se viralizó en TikTok, sino que también alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 , un logro sin precedentes para una canción de una película animada de streaming.

Impacto en la Cultura Pop: El éxito trascendió la pantalla. Los personajes de Huntr/x han aparecido en videojuegos como Fortnite , y el merchandising se ha agotado en la tienda de Netflix.

¿Por qué funcionó tan bien?

El Poder del K-pop: La película supo capturar la estética, la energía y la cultura participativa de los fandoms del K-pop, una de las comunidades más grandes y movilizadas del mundo. Calidad de la Animación: Producida por Sony Pictures Animation, el estudio detrás de la saga Spider-Verse , la calidad visual de la película es de primer nivel. El “Boca a Boca” Digital: En una era donde las recomendaciones de amigos en redes sociales son más poderosas que cualquier campaña de marketing, “Las Guerreras K-Pop” se convirtió en “la película que tienes que ver.

Del Streaming al Cine: Una Tendencia a la Inversa

El caso de “Las Guerreras K-Pop” es fascinante porque representa una tendencia a la inversa. Durante años, hemos visto películas que, tras su paso por cines, encuentran una segunda vida en el streaming. Aquí, es una película nacida y triunfadora en el streaming la que da el salto a la pantalla grande.

Esto demuestra varias cosas:

El Poder de los Fans: La demanda de la comunidad fue tan grande que obligó a Netflix y Sony a considerar un estreno en cines.

Nuevos Modelos de Exhibición: Los “eventos cinematográficos” de fin de semana para películas de streaming podrían convertirse en una nueva norma, una forma de celebrar los grandes éxitos de las plataformas y de ofrecer a los fans una experiencia comunitaria.

La Calidad no tiene Fronteras: Una buena historia , bien contada y con una producción de calidad, puede triunfar en cualquier formato.

Una Fiesta para Cantar en el Cine

El estreno en cines de “Las Guerreras K-Pop: Versión Sing-Along” es mucho más que una simple proyección. Es la celebración de un fenómeno. Es la oportunidad para que los miles de fans que se enamoraron de Rumi, Mira y Zoey desde sus casas, ahora puedan vivir la experiencia de una forma completamente nueva: juntos, en una sala oscura y cantando a todo pulmón.

Es la culminación del viaje de una película que nadie vio venir, pero que demostró que la animación original, cuando se hace con corazón, talento y un buen ritmo de K-pop, puede conquistar el mundo.

Así que ya lo sabes. Prepara tu mejor outfit de idol, calienta la voz y mantente atento a la preventa de boletos. El fin de semana de Halloween, la cacería de demonios se vivirá en el cine. Y promete ser una fiesta inolvidable.

