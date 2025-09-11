CDMX: un paraíso culinario entre las mejores ciudades para comer del mundo

La Ciudad de México es un crisol de sabores, aromas y tradiciones, un epicentro gastronómico que ha sabido fusionar su rica herencia prehispánica con influencias coloniales y contemporáneas. Esta vibrante metrópoli no solo atrae por su historia y cultura, sino también por su excepcional oferta culinaria, que la ha posicionado entre las mejores ciudades para comer del mundo, según reconocidas publicaciones internacionales como Taste Atlas y Condé Nast Traveller.

El reconocimiento internacional: cdmx en el top global

La capital mexicana ha escalado posiciones de forma constante en los rankings gastronómicos, consolidando su estatus como un destino culinario imperdible.

Taste atlas: en el podio de la gastronomía mundial

Según Taste Atlas, la enciclopedia gastronómica especializada en comida tradicional, la Ciudad de México ocupa la tercera posición en su lista de las mejores ciudades para comer y beber. Este ranking, basado en las experiencias de viajeros de todo el mundo, colocó a la CDMX por encima de metrópolis europeas como París, Roma, Copenhague y Madrid, solo superada por Tokio y Estambul. La plataforma destaca el equilibrio entre lo tradicional y lo moderno, así como la accesibilidad y el sabor de su gastronomía.

Condé nast traveller: cuarta mejor ciudad para disfrutar de la buena comida

Por su parte, Condé Nast Traveller ha designado a la CDMX como la cuarta mejor ciudad del mundo para disfrutar de buena comida, con un impresionante puntaje de 96.22 sobre 100. Esta prestigiosa revista elogia la inigualable diversidad culinaria de la capital, que abarca desde los tradicionales tacos al pastor hasta platillos como chilaquiles, enchiladas y cortes de carne de alta calidad, sin olvidar bebidas icónicas como el mezcal.

Los platillos icónicos que conquistan el paladar global

La riqueza de la gastronomía mexicana en la CDMX es vasta y variada, ofreciendo experiencias para todos los gustos:

Tacos al pastor: Verdadero emblema culinario de la capital, estos tacos de cerdo marinado y cocinado en trompo son un imán para comensales de todas partes del mundo.

Verdadero emblema culinario de la capital, estos tacos de cerdo marinado y cocinado en trompo son un imán para comensales de todas partes del mundo. Quesadillas y tlacoyos: Antojitos a base de maíz con rellenos diversos como huitlacoche, flor de calabaza o chicharrón prensado, que reflejan la herencia prehispánica.

Antojitos a base de maíz con rellenos diversos como huitlacoche, flor de calabaza o chicharrón prensado, que reflejan la herencia prehispánica. Tamales y pozole: Platillos reconfortantes de origen prehispánico, ideales para degustar la tradición en cada bocado.

Chiles en nogada y barbacoa: Aunque algunos son típicos de otras regiones, en la CDMX se disfrutan versiones excepcionales de estas delicias.

Tradición y vanguardia: el secreto del éxito culinario

El éxito de la Ciudad de México como una de las mejores ciudades para comer radica en su capacidad de mantener vivas sus raíces culinarias mientras abraza la innovación. Desde los modestos puestos de comida callejera hasta los reconocidos restaurantes de alta cocina como Pujol y Quintonil, la calidad de los ingredientes y la creatividad de sus chefs son una constante. Esta fusión de tradición y vanguardia crea una experiencia gastronómica que es, al mismo tiempo, auténtica y sorprendente. Para más información, puedes explorar los reportes de la Secretaría de Turismo de la CDMX.