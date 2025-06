Quintonil es el 3er mejor restaurante del mundo en 2025

El restaurante mexicano Quintonil ha sido nombrado el tercer mejor restaurante del mundo en 2025, consolidando su lugar como un ícono de la alta cocina contemporánea en América Latina y como el mejor de Norteamérica. Ubicado en el corazón de la Ciudad de México y dirigido por el chef Jorge Vallejo, este establecimiento se ha ganado un lugar privilegiado en el paladar internacional.

Con dos estrellas Michelin y una propuesta gastronómica que reinterpreta los sabores tradicionales de México, Quintonil representa lo mejor de nuestra herencia culinaria con una visión moderna. En este artículo te contamos todo sobre este importante logro, su historia, menú y por qué está entre los mejores del planeta.

¿Qué es Quintonil y quién está detrás?

Quintonil es un restaurante fundado en 2012 por el chef Jorge Vallejo y su esposa Alejandra Flores. El nombre proviene de una planta mexicana del género Amaranthus, que suele usarse como ingrediente en varias recetas tradicionales. Esta elección refleja el compromiso del restaurante con los productos locales y la cocina de origen.

Desde su apertura, Quintonil ha apostado por una cocina mexicana contemporánea, es decir, una reinterpretación creativa de ingredientes, técnicas y recetas tradicionales con un enfoque de alta cocina. No se trata solo de comer bien: es una experiencia sensorial completa.

Abren de lunes a sábado a partir de la 13:00 pm hasta medianoche (12:00 am) y se ubica en Newton 55, Polanco, Ciudad de México



Reconocimiento global: The World’s 50 Best Restaurants 2025

La lista de The World’s 50 Best Restaurants, considerada uno de los rankings más influyentes de la gastronomía mundial, colocó a Quintonil en el tercer puesto en su edición 2025. El evento se llevó a cabo este año en Turín, Italia, y reunió a los máximos exponentes de la cocina global.

Este reconocimiento no es casualidad. En 2024, Quintonil ocupó el séptimo lugar, lo que ya lo posicionaba entre los mejores. El salto al tercer puesto demuestra el consistente crecimiento y la solidez de su propuesta culinaria, así como la madurez de la gastronomía mexicana en el escenario internacional.

¿Por qué Quintonil es tan especial?

Enfoque en ingredientes mexicanos

Quintonil prioriza el uso de productos endémicos, muchos de ellos poco conocidos fuera de México. El chef Vallejo trabaja con productores locales, pescadores y agricultores de distintas regiones del país para obtener ingredientes frescos, sostenibles y de calidad excepcional.

Innovación sin perder tradición

La cocina de Vallejo no busca replicar los platillos típicos, sino transformarlos creativamente sin que pierdan su identidad. Así, un mole, una tlayuda o un taco se presentan de formas inesperadas, con técnicas avanzadas de cocina, pero manteniendo sus sabores esenciales.

Maridaje de clase mundial

Cada menú degustación puede incluir un maridaje cuidadosamente curado, donde los vinos y mezcales elegidos no solo complementan, sino que elevan la experiencia gastronómica. Este detalle también ha sido clave en el reconocimiento internacional de Quintonil.

¿Cuánto cuesta comer en Quintonil en 2025?

Menú degustación y precios

Quintonil ofrece una experiencia basada en menús degustación que cambian según la temporada. Los costos varían según la ubicación dentro del restaurante y si se incluye maridaje:

En la barra de la cocina : entre $4,500 y $7,000 MXN

En el salón principal : entre $4,000 y $6,500 MXN

El menú incluye de 8 a 10 tiempos, y está diseñado para mostrar lo mejor del ingenio culinario mexicano actual.

Consejo: Si deseas visitar Quintonil, reserva con antelación, ya sea a través de su pagina web o por plataformas como Open Table. La demanda ha crecido exponencialmente tras el anuncio del ranking 2025.

Otros restaurantes mexicanos entre los mejores del mundo

Aunque Quintonil fue la gran estrella, otros establecimientos mexicanos también destacaron en la lista de los 50 mejores:

Rosetta , de Elena Reygadas – Lugar 45

Kol , del chef mexicano Santiago Lastra en Londres – Lugar 49

Además, en la lista extendida (del lugar 51 al 100), aparecen:

Alcalde (Guadalajara) – Puesto 51

Pujol (CDMX) – Puesto 60

Arca (Tulum) – Puesto 67

Huniik (Mérida) – Puesto 89

Esto demuestra que la cocina mexicana vive un momento dorado, con propuestas que van desde lo tradicional hasta lo experimental, y todas con proyección internacional.

¿Quién ocupa el primer lugar en 2025?

Este año, el primer puesto fue para Maido, en Lima, Perú, dirigido por el chef Mitsuharu Tsumura. Se trata de un restaurante que fusiona la cocina peruana con la japonesa, y que también ha sido reconocido previamente como el mejor de América Latina en múltiples ocasiones.

¿Qué significa este reconocimiento para México?

Que Quintonil esté en el top 3 del mundo reafirma a México como una potencia gastronómica global, no solo por su cocina tradicional (que ya es Patrimonio Cultural de la Humanidad), sino por su capacidad de innovar, transformar y emocionar a través de los sabores.

Esto también impacta en el turismo gastronómico, posicionando a la Ciudad de México como un destino culinario de clase mundial. Muchos viajeros ahora planifican sus visitas en función de dónde pueden comer experiencias memorables como las que ofrece Quintonil.

Quintonil, una joya mexicana con prestigio mundial

Con dos estrellas Michelin, el tercer lugar mundial según The World’s 50 Best Restaurants 2025 y una propuesta gastronómica profundamente enraizada en la cultura mexicana, Quintonil no solo es un restaurante, es una experiencia transformadora.

El reconocimiento no es solo para el chef Jorge Vallejo y su equipo, sino para toda una cultura culinaria que sigue conquistando al mundo. Si tienes la oportunidad de visitarlo, prepárate para una experiencia que redefine lo que significa comer en México.

