UNAM lanza beca para estudiantes con promedio bajo

Sí puedes conseguir una beca de la UNAM aunque tengas promedio bajo. Existe una que se llama “Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico”. Y es justo para los que andan batallando, ya sea porque debes hasta 10 materias o porque tu promedio anda entre 6.0 y 7.99. Los requisitos básicos son ser mexicano, ir del segundo año en adelante y que en tu casa no ganen más de 9 salarios mínimos al mes. Te dan $2,500 pesos en un solo pago por semestre.

Una Segunda Oportunidad: La Beca que Entiende que no Todo es un 10

La vida en la UNAM es una montaña rusa. Un día estás celebrando que pasaste un examen imposible, y al otro, sientes que el mundo se te viene encima por broncas de dinero, problemas en casa o simplemente porque una materia se te atoró. Un mal semestre le pasa a cualquiera. Y cuando ves que tu promedio baja o que ya debes un par de materias, es fácil pensar que ya valió, que se te cerraron las puertas, sobre todo para conseguir una beca.

Pero la UNAM sabe que ser estudiante no es fácil, que la vida no siempre es de dieces. Y justo por eso, tiene un apoyo que casi nadie conoce, uno que no es para los matados, sino para los que le andan echando ganas a pesar de los tropiezos: la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico.

Y que no te engañe el nombre. Esta no es la típica beca para los de promedio de 9.5. Al contrario, es una beca para los que la andan “cruzazuleando”, para los que se han tropezado pero no se han rendido. Es un empujoncito, un salvavidas que te tira la UNAM para que un mal momento no signifique que tengas que dejar la carrera.

¿De qué va esta Beca y Quiénes le Pueden Entrar?

Esta beca la maneja la DGOAE (los mismos de las otras becas), y su tiro es muy claro: echarle la mano a los estudiantes de licenciatura que andan cortos de lana y que, por lo mismo o por otras broncas, no van tan bien en la escuela. No es un premio, es una herramienta para que te alivianes y puedas seguir estudiando.

¿Quiénes son los candidatos ideales?

Estudiantes que tienen hasta un máximo de diez asignaturas adeudadas .

Estudiantes que, aunque son regulares, tienen un promedio general entre 6.0 y 7.99 .

Requisitos Completos para Solicitar la Beca

Si te encuentras en esta situación, presta mucha atención a los requisitos. Cumplirlos todos es fundamental para ser considerado.

Ser de Nacionalidad Mexicana. Estar Inscrito en la UNAM: Debes ser alumno/a de nivel licenciatura y estar inscrito/a a partir del segundo año o tercer semestre de tu carrera. (No aplica para estudiantes de primer ingreso). Situación Académica: Como ya mencionamos, debes ser: Alumno/a irregular con un máximo de 10 materias reprobadas.

Alumno/a regular con un promedio general entre 6.0 y 7.99.

(La UNAM verificará tu estatus directamente con la DGAE). Ingreso Familiar: Provenir de un hogar cuyo ingreso mensual sea igual o menor a 9 salarios mínimos . No Tener Otra Beca para el Mismo Fin: Esta beca es incompatible con otras becas de manutención de la UNAM, como la Beca Manutención, la Beca de Excelencia Bécalos, la de Apoyo a Grupos Vulnerables , etc. Si ya tienes una de estas, no podrás solicitarla. No Estar Sancionado: No tener sanciones vigentes conforme a la Legislación Universitaria. Realizar el Registro en Línea: La solicitud se hace exclusivamente a través del Sistema INTEGRA ( www.integra.unam.mx ).

El Apoyo Económico: ¿Cuánto y Cómo se Paga?

Monto: La beca consiste en un pago único de $2,500 pesos por semestre.

Periodo: El apoyo se otorga por un semestre (en este caso, el 2026-1).

Disponibilidad: Es importante saber que el número de becas otorgadas cada semestre está sujeto a la disponibilidad presupuestal de la UNAM, por lo que cumplir con los requisitos no garantiza la asignación.

Calendario de la Convocatoria: Fechas que no te Puedes Perder

El proceso tiene fechas muy específicas. Usando la última convocatoria como referencia, este es el calendario aproximado:

Publicación de la Convocatoria: Generalmente a mediados de septiembre

Periodo de Registro (Sistema INTEGRA): Desde la publicación hasta principios de octubre (por ejemplo, del 22 de septiembre al 6 de octubre).

Publicación de Resultados: Finales de octubre (por ejemplo, el 27 de octubre).

Es crucial que estés muy atento al portal de la DGOAE y a la Gaceta UNAM para conocer las fechas exactas de la próxima convocatoria.

Guía Paso a Paso para Registrar tu Solicitud

Accede al Sistema INTEGRA: Durante las fechas de la convocatoria, ingresa a www.integra.unam.mx con tu usuario y contraseña. Llena la Solicitud: Ve a la sección de la “Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico” y llena el formulario. Te pedirán datos personales , de contacto (asegúrate de poner un correo y teléfono que uses) y tu CURP. Cuestionario Socioeconómico: Deberás llenar un cuestionario detallado sobre la situación económica de tu hogar. Sé completamente honesto/a , ya que esta información es clave para la selección. Envía tu Solicitud: Una vez que hayas llenado todo y revisado que la información sea correcta, envía tu solicitud. Espera los Resultados: Consulta la página de la DGOAE en la fecha indicada para ver si fuiste seleccionado/a.

Más que un Apoyo Económico: Un Compromiso Académico

Recibir esta beca no es solo recibir dinero; es asumir un compromiso. La UNAM te está dando un voto de confianza, una herramienta para que puedas enfocarte en tus estudios y mejorar tu rendimiento.

Aprovecha el Apoyo: Utiliza el dinero para cubrir gastos que puedan estar afectando tu desempeño, como transporte , materiales, o incluso para reducir tus horas de trabajo si es que tienes un empleo.

Busca Asesorías: La DGOAE y tu propia facultad ofrecen programas de tutorías y asesorías académicas. Acércate a ellos. Esta beca es la oportunidad perfecta para ponerte al corriente.

Establece un Plan de Estudios: Organiza tu tiempo, identifica las materias que más te cuestan trabajo y dedica un esfuerzo extra a ellas.

La UNAM Cree en sus Estudiantes

La existencia de la Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico es un poderoso mensaje de la UNAM a su comunidad. Es la prueba de que la universidad no solo premia la excelencia, sino que también apoya a quienes tropiezan. Entiende que un promedio bajo no define el potencial de un estudiante y que, a veces, todo lo que se necesita es un pequeño empujón para retomar el camino.

Si te encuentras en una situación académica complicada, no te desanimes. Esta beca es una oportunidad real. Infórmate, prepara tus documentos y no dejes pasar la próxima convocatoria. Es un salvavidas que puede ser crucial para que logres tu meta de convertirte en un profesionista egresado de la Máxima Casa de Estudios.

