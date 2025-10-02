Daniel Gruener y Susana Zabaleta: la amistad que florece después del divorcio

La relación entre Daniel Gruener y Susana Zabaleta es un testimonio de que el amor puede transformarse en una amistad sólida y duradera, especialmente cuando hay hijos de por medio. Después de más de 17 años de matrimonio y 11 de divorcio, el reconocido productor mexicano ha hablado por primera vez de la actual vida sentimental de la actriz, revelando una postura de apoyo y madurez que ha sorprendido al medio del espectáculo. Su opinión sobre el romance de Zabaleta con el comediante Ricardo Pérez, 30 años menor que ella, ha roto esquemas y generado admiración.

El respeto como pilar: una relación post-divorcio ejemplar

El productor de cine, conocido por películas como “Morirse en domingo” y “Sobrenatural”, siempre ha mantenido un perfil discreto sobre su vida privada. Sin embargo, en un reciente evento donde coincidió con Susana Zabaleta para el lanzamiento del álbum musical de su hijo Matías Gruener, Daniel fue cuestionado sobre la relación de su exesposa. Su respuesta fue contundente y llena de respeto.

Gruener enfatizó que, a pesar de su separación en 2014, él y Susana Zabaleta siempre han mantenido una comunicación cordial, priorizando el bienestar y el desarrollo de sus hijos, Elisabetha y Matías. “Siempre hemos tenido buena relación en todo momento. Somos familia y nos hemos mantenido muy cercanos, y creo que de eso se trata la familia”, declaró el cineasta, subrayando la importancia de la unión familiar más allá de la pareja. Su testimonio demuestra una madurez emocional admirable en un medio tan dado a los escándalos.

Daniel Gruener opina sobre ricardo pérez y la diferencia de edad

Uno de los puntos que más expectativa generaba era la reacción de Daniel Gruener al romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, el comediante de “La Cotorrisa”. A pesar de la notable diferencia de edad de 30 años que ha generado críticas en redes sociales, la opinión de Gruener fue de genuina felicidad.

“La veo muy contenta, tanto a ella como a Ricardo, y pues eso me da mucho gusto, la verdad, yo creo que ella se merece eso y más”, expresó el productor. Respecto a las críticas por la brecha generacional, Daniel fue tajante: “Nada, no hay nada que opinar. Me parecen irrelevantes”. Esta postura refuerza la idea de que la felicidad y el amor no conocen de edades ni de juicios externos.

Los hijos: el punto de unión inquebrantable

La prioridad para Daniel Gruener y Susana Zabaleta siempre han sido sus hijos, Matías y Elisabetha, quienes han decidido seguir los pasos de sus padres en el mundo artístico. Matías, como cantante y actor, y Elisabetha, también incursionando en la actuación. Daniel se muestra orgulloso de sus logros y los acompaña “a la distancia”, disfrutando de sus sueños y primeros pasos en la industria.

La propia Susana Zabaleta ha compartido en varias entrevistas lo difícil que fue su separación después de 23 años juntos, revelando que enfrentó una fuerte depresión y que tuvo que recurrir a terapia. Sin embargo, siempre ha expresado su admiración y la gran amistad que mantiene con Daniel Gruener. Esta historia de respeto, apoyo y un amor transformado en una sólida amistad, es un ejemplo de cómo las relaciones pueden evolucionar de manera positiva, priorizando el bienestar de la familia y la felicidad individual.