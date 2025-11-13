Super Mario Galaxy: la película lanza su primer vistazo

El Reino Champiñón se prepara para expandir sus fronteras más allá de las estrellas. Tras el éxito arrollador que convirtió a Super Mario Bros: La película en un fenómeno global de más de 1,360 millones de dólares, Nintendo e Illumination han desatado la euforia de los fans con el lanzamiento del primer tráiler oficial de The Super Mario Galaxy Movie. Presentado durante una edición especial del Nintendo Direct, este avance de poco más de dos minutos no solo confirma el regreso de Mario y su pandilla, sino que expande el universo de una manera cósmica, introduciendo a personajes muy queridos y estableciendo una amenaza de proporciones galácticas.

Con una fecha de estreno fijada para el 3 de abril de 2026, esta secuela, inspirada en los aclamados videojuegos de Nintendo Wii, Super Mario Galaxy (2007) y su continuación, promete ser una aventura visualmente deslumbrante, cargada de acción, humor y la nostalgia que solo el fontanero más famoso del mundo puede ofrecer.

Análisis del Tráiler: Una Aventura que Desafía la Gravedad

El tráiler arranca justo donde nos dejó la primera película: con Bowser (Jack Black) aún miniaturizado y prisionero en el Reino Champiñón, ahora dedicado a su “arte” en el piano. La paz, sin embargo, dura poco. Una nueva y formidable amenaza emerge, y esta vez no es el Rey de los Koopas, sino su heredero: Bowser Jr.

El avance nos muestra al travieso pero peligroso hijo de Bowser liderando una nueva ofensiva contra el reino, lo que obliga a Mario (Chris Pratt), Luigi (Charlie Day) y la Princesa Peach (Anya Taylor-Joy) a entrar en acción. Pero esta vez, la batalla los llevará mucho más allá de las fronteras conocidas, lanzándolos a una aventura intergaláctica a través de planetoides, estrellas Warp y escenarios que desafían la gravedad, recreando fielmente la estética única de los juegos de Galaxy.

El tráiler está repleto de guiños para los fans, incluyendo la aparición de lo que parece ser Megaleg, el imponente robot que sirvió como el primer jefe final en el juego de 2007.

El Debut Estelar de Dos Personajes Icónicos

La mayor revelación del tráiler es, sin duda, la introducción de dos personajes que los fans llevaban años pidiendo a gritos.

Rosalina, la Guardiana del Cosmos

Haciendo su espectacular debut, vemos a la enigmática y poderosa Princesa Rosalina (conocida como Estela en España). El tráiler la muestra en acción, demostrando sus habilidades cósmicas y perfilándose como una aliada crucial para Mario en su lucha contra Bowser Jr. La elección para darle voz en su versión original en inglés ha sido un golpe de efecto: la ganadora del Oscar, Brie Larson (Capitana Marvel), se une al elenco, prometiendo aportar la gracia y la fuerza que caracterizan al personaje.

Bowser Jr., el Nuevo Villano

Con su padre fuera de juego (por ahora), Bowser Jr. toma el relevo como el principal antagonista. El tráiler lo presenta como un villano astuto y con acceso a una tecnología impresionante, decidido a vengar a su padre y conquistar el Reino Champiñón. La voz en inglés estará a cargo del talentoso actor y director Benny Safdie (Oppenheimer), quien seguramente le dará un toque de malicia y humor al personaje.

Un Elenco de Voces que Crece en Estrellas

The Super Mario Galaxy Movie no solo trae de vuelta al elenco de voces original que fue tan bien recibido por el público, sino que lo refuerza con nombres de primer nivel. El reparto confirmado incluye:

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach

Charlie Day como Luigi

Jack Black como Bowser

Keegan-Michael Key como Toad

Brie Larson como Rosalina

Benny Safdie como Bowser Jr.

Kevin Michael Richardson como Kamek

La Gran Ausencia y la Promesa de Futuras Sorpresas

A pesar de la emoción, los fans más observadores notaron una ausencia significativa en el tráiler: Yoshi. El adorable dinosaurio, cuya aparición fue anticipada en la escena post-créditos de la primera película, no se ve por ninguna parte. Esto ha generado una ola de especulaciones. ¿Estará reservado para un segundo tráiler o será la gran sorpresa de la película? La estrategia de Nintendo e Illumination de guardar algunas de sus mejores cartas sugiere que aún hay mucho por descubrir.

El Camino Hacia un Nuevo Éxito Multimillonario

Las expectativas para The Super Mario Galaxy Movie están por las nubes, y con razón. La primera película no solo fue un éxito de taquilla, sino que demostró que las adaptaciones de videojuegos, cuando se hacen con respeto y amor por el material original, pueden ser un éxito tanto comercial como de crítica.

Los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic regresan para esta secuela, asegurando una continuidad en el tono y el estilo visual. Chris Meledandri, jefe de Illumination, ha revelado que la animación de la película está prácticamente terminada, lo que indica un proceso de producción muy avanzado y una gran confianza en el proyecto.

Con una trama que expande el universo, la introducción de personajes icónicos y un elenco de voces estelar, The Super Mario Galaxy Movie tiene todos los ingredientes para no solo replicar, sino potencialmente superar el éxito de su predecesora. La cita para unirse a Mario en su aventura más grande hasta la fecha es el 3 de abril de 2026. Preparaos para despegar.

