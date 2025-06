Videojuegos inmortales: Los 7 títulos que cambiaron la historia

Los videojuegos que alcanzaron la inmortalidad son aquellos que, además de ser pioneros, lograron reinventar su fórmula central para seguir siendo relevantes y exitosos décadas después. Títulos como Super Mario, Street Fighter, Tetris, Doom, Dragon Quest, Grand Theft Auto y Monkey Island no solo definieron sus géneros, sino que sus encarnaciones más recientes siguen siendo aclamadas por la crítica y jugadas masivamente por nuevas generaciones, demostrando una capacidad única para evolucionar sin perder su esencia.

Aquí exploramos por qué estos 7 gigantes no son solo historia, son el presente y, muy probablemente, el futuro.

Los Videojuegos que Hicieron Historia y se Negaron a Morir

Pensemos en tres nombres: Tetris, Street Fighter, Doom. A primera vista, no podrían ser más diferentes. Un puzzle hipnótico, un festival de combos y una sinfonía de destrucción demoníaca. Sin embargo, comparten un ADN único: el de los videojuegos que no solo llegaron para jugar, sino para cambiar las reglas del juego para siempre.

A lo largo de la historia, hemos visto títulos que con una sola idea brillante han creado géneros enteros o introducido mecánicas que todos los demás se apresuraron a copiar. Pero la innovación por sí sola no garantiza la inmortalidad. Muchos de esos pioneros son hoy piezas de museo, reliquias respetadas pero que no han sabido o no han podido evolucionar con los tiempos.

Pero luego están los otros. Los inmortales. Los que no solo resistieron el paso del tiempo, sino que lo usaron a su favor para volverse más fuertes, relevantes y queridos.

Super Mario: El Rey que Escribió las Reglas del Juego

Si hay un nombre que es sinónimo de “videojuego”, es Super Mario. Hoy, el fontanero de Nintendo es un icono cultural a la altura de Mickey Mouse, con películas que rompen taquillas y un parque temático propio. Pero su inmortalidad no se basa solo en su carisma.

Es cierto, Shigeru Miyamoto no inventó el género de las plataformas, pero lo perfeccionó hasta tal punto que se convirtió en su definición. Super Mario Bros. en los 80 no fue solo un juego; fue el manual de instrucciones para todos los juegos de plataformas en 2D que vinieron después. Pero la verdadera genialidad llegó con Super Mario 64. En una era donde el 3D era un territorio salvaje y confuso, Nintendo creó la gramática de las plataformas tridimensionales: el control de la cámara, la libertad de movimiento, los mundos como parques de diversiones. Todos los juegos 3D que vinieron después, de una forma u otra, le deben algo a Mario 64. Y hoy, con joyas como Super Mario Odyssey o el vibrante Super Mario Bros. Wonder, sigue demostrando quién es el rey indiscutible.

2. Street Fighter: El Padre de la Lucha Moderna

El género de los juegos de lucha, tal como lo conocemos, nació en una sala de arcade, con el sonido de los botones siendo machacados y un grito de “¡Hadoken!”. Aunque el primer Street Fighter sentó unas bases tímidas, fue Street Fighter II (1991) el que desató la fiebre. Creó un fenómeno cultural y una época dorada para los juegos de lucha que duró toda la década de los 90.

Tras años de altibajos, el género vive hoy un renacimiento espectacular, y a la cabeza de esa nueva ola está, cómo no, Street Fighter 6. El juego es un ejemplo magistral de reinvención. Mantiene la profundidad táctica que los veteranos adoran, pero introduce controles modernos para que los novatos no se sientan abrumados. Añade un modo historia que es casi un RPG y un lobby online (el Battle Hub) que es un punto de encuentro social. Han pasado más de 30 años, pero Street Fighter sigue siendo el nombre a batir.

3. Tetris: La Perfección que no Necesita Cambios

Si tuviéramos que elegir un solo videojuego que ha sobrevivido décadas sin alterar su fórmula, ese sería Tetris. Creado en 1984 por Alekséi Pázhitnov en la Unión Soviética, es la definición de “fácil de aprender, difícil de dominar. Es un juego de puzzle perfecto, una especie de meditación digital donde el orden emerge del caos.

Generaciones enteras han visto nacer y morir consolas, gráficos fotorrealistas e inteligencias artificiales complejas, y sin embargo, la caída de los tetrominós sigue siendo tan adictiva como el primer día. Ha habido versiones para todas las plataformas imaginables, desde consolas hasta calculadoras. La única variación significativa ha sido Tetris Effect, una obra maestra de realidad virtual que envuelve la jugabilidad clásica en un espectáculo audiovisual y emocional, demostrando que incluso la perfección puede encontrar nuevas formas de conmovernos. De todos los inmortales, Tetris es, quizás, el más puro.

4. Monkey Island: El Humor que se Negó a Desaparecer

Hubo un tiempo, allá por los 90, en que las aventuras gráficas point-and-click eran las reinas. Luego, casi se extinguieron, relegadas a un nicho para nostálgicos. Pero en el mundo de los videojuegos, nada muere del todo. Y si hay un nombre que representa la magia de ese género, es Monkey Island. La saga de LucasArts no solo era ingeniosa, era hilarante. Sus personajes, diálogos y duelos de insultos son legendarios.

Cuando todo parecía perdido, en 2022, el creador original, Ron Gilbert, regresó con Return to Monkey Island. El juego fue un milagro: capturó la magia y el humor de los originales con un estilo visual renovado y una jugabilidad modernizada. No solo deleitó a los fans de toda la vida, sino que enganchó a una nueva audiencia, demostrando que una buena historia y un guion brillante nunca pasan de moda.

5. Dragon Quest: El Molde del JRPG

No podemos hablar de juegos que hicieron historia sin mencionar a Dragon Quest. Esta saga, creada por Yuji Horii y con el inconfundible arte del legendario Akira Toriyama (creador de Dragon Ball), es literalmente la que inventó el JRPG (juego de rol japonés). De sus entrañas nacieron sagas como Final Fantasy y cientos más. Mientras que Final Fantasy es más popular en Occidente, en Japón, Dragon Quest es una religión.

Lo fascinante de Dragon Quest es su fidelidad a sí mismo. Desde 1986 hasta hoy, su fórmula se ha mantenido consistente: mundos de fantasía clásicos, monstruos adorables y un combate por turnos puro y duro. En un mundo obsesionado con la reinvención radical, Dragon Quest hizo de su clasicismo su mayor fortaleza. Y funciona. El éxito masivo de Dragon Quest XI lo demuestra, y la expectación por el futuro Dragon Quest XII es enorme.

6. Doom: El Big Bang de los Shooters

Aunque no fue el primer shooter en primera persona, Doom (1993) fue el Big Bang del género. El juego de id Software fue una revolución: rápido, violento, visceral y con un diseño de niveles laberíntico que es estudiado hasta hoy. Doom no solo te ponía un arma en la mano; te convertía en el Doom Slayer, un dios de la destrucción.

La saga supo evolucionar, coqueteando con el terror en Doom 3 y, más recientemente, redefiniéndose por completo con el reboot de 2016 y su secuela, Doom Eternal. Estos juegos modernos perfeccionaron el “push-forward combat”, una filosofía de diseño donde la mejor defensa es un ataque brutal y constante. El recién anunciado Doom: The Dark Ages, que nos pone en la piel de un Slayer medieval con un escudo-sierra, promete volver a sus raíces más estratégicas sin perder un ápice de su furia. Doom no solo es inmortal, es el estándar de oro del shooter para un jugador.

7. Grand Theft Auto: El Mundo a tus Pies

No es casualidad que el anuncio de GTA VI paralice internet. La saga de Rockstar Games ha trascendido los videojuegos para convertirse en un fenómeno cultural. Empezó como un juego en 2D con vista cenital, una idea original sobre la vida criminal. Pero fue con GTA III cuando cambió la historia para siempre, creando uno de los primeros mundos abiertos en 3D verdaderamente vivos y creíbles. La sensación de libertad era algo nunca visto.

Desde entonces, cada entrega ha sido un salto cuántico: mundos más grandes, más detallados, con una sátira social más afilada y una jugabilidad más pulida. El éxito sin precedentes de GTA V, que sigue siendo uno de los juegos más vendidos y jugados una década después, ha puesto las expectativas por las nubes. Con GTA VI, el mundo no solo espera un gran juego; espera la próxima revolución. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que Rockstar sabe cómo cumplir.

