Toy Story 5 se estrenará en junio de 2026

Humberto Gomez
Toy Story 5

Toy Story 5 se estrenará en el mes de junio de 2026, según han anunciado Disney y Pixar en el primer teaser de la conocida saga de películas de animación.

En el vídeo se puede ver cómo los protagonistas de la saga, Buzz y Woody, presencian en esta nueva entrega la llegada de Lillypad, una tableta inteligente con forma de rana que la perciben como una amenaza.

Pixar lanza el primer tráiler de "Toy Story 5"
Lillypad, la tableta inteligente con forma de rana

La actriz Greta Lee (Vidas pasadas) se suma al casting de voces de la película, en el que repiten Tom Hanks y Tim Allen como Woody y Buzz, respectivamente, y Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky, según señala el medio Variety.

Imagen cedida por Disney/Pixar de la película "TOY STORY 3"
Repetirán actores de renombre como Tom Hanks y Tim Allen

Andrew Stanton, director de ‘Buscando a Nemo’, ‘Wall-E’ y ‘Buscando a Dory’, dirigirá la película.

Historia de Toy Story

Toy Story se estrenó en 1995, convirtiéndose en el primer largometraje de animación realizado completamente en ordenador.

¡Vamos todos!

La segunda entrega de la exitosa película de animación llegó en 1999, Toy Story 3 en 2010 y Toy Story 4 en 2019.

Las películas 3 y 4 lograron recaudar más de mil millones de dólares en todo el mundo, dado el éxito no solo entre el público infantil, sino entre el público adulto y de la tercera edad.

