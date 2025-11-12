Toy Story 5 se estrenará en junio de 2026

Toy Story 5 se estrenará en el mes de junio de 2026, según han anunciado Disney y Pixar en el primer teaser de la conocida saga de películas de animación.

The age of toys is over…?#ToyStory5 is only in theaters June 19, 2026. pic.twitter.com/WPZCidHVWU — Pixar (@Pixar) November 11, 2025

En el vídeo se puede ver cómo los protagonistas de la saga, Buzz y Woody, presencian en esta nueva entrega la llegada de Lillypad, una tableta inteligente con forma de rana que la perciben como una amenaza.

La actriz Greta Lee (Vidas pasadas) se suma al casting de voces de la película, en el que repiten Tom Hanks y Tim Allen como Woody y Buzz, respectivamente, y Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky, según señala el medio Variety.

Andrew Stanton, director de ‘Buscando a Nemo’, ‘Wall-E’ y ‘Buscando a Dory’, dirigirá la película.

Historia de Toy Story

Toy Story se estrenó en 1995, convirtiéndose en el primer largometraje de animación realizado completamente en ordenador.

La segunda entrega de la exitosa película de animación llegó en 1999, Toy Story 3 en 2010 y Toy Story 4 en 2019.

Las películas 3 y 4 lograron recaudar más de mil millones de dólares en todo el mundo, dado el éxito no solo entre el público infantil, sino entre el público adulto y de la tercera edad.