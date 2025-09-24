Salón Bugambilias: la trágica leyenda del último concierto de Chalino Sánchez

En el imaginario colectivo de la música regional mexicana, el nombre de Chalino Sánchez resuena con la fuerza de un mito. Conocido como el “Rey del Corrido”, su trágica muerte en 1992, a la temprana edad de 31 años, dejó un vacío irremplazable y un legado de canciones que siguen siendo himnos para millones. Pero más allá de su música, un lugar en Culiacán, Sinaloa, guarda una historia escalofriante y legendaria: el Salón Bugambilias, escenario de su último concierto y, presuntamente, del inicio de su fatídico desenlace.

El apogeo de un ícono y la noche que lo cambió todo

Rosalino Sánchez Félix, Chalino, no era solo un cantante; era la voz del pueblo, un compositor que plasmaba en sus corridos las historias del narcotráfico, el amor y la vida en la frontera. Temas como “Nieves de enero”, “Alma enamorada” y “Me persigue tu sombra” se convirtieron en éxitos que resonaron en México y Estados Unidos, forjando su leyenda. Su carisma, su estilo único y su conexión con la gente lo llevaron a la cima, llenando recintos y consolidándose como el “Rey del Corrido”.

El Salón Bugambilias fue, en los años 90, uno de los establecimientos más populares de Culiacán para eventos masivos, un epicentro de la vida nocturna y la música regional. Fue precisamente allí donde Chalino Sánchez ofreció su último concierto la noche del 15 de mayo de 1992. Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en el inicio de una tragedia. Ante los ojos de los asistentes, mientras Chalino interpretaba “Alma enamorada”, recibió un papel. Su reacción al leerlo, capturada en video, no dejaba lugar a dudas: era una amenaza de muerte.

La leyenda urbana y la trágica despedida

La leyenda cuenta que la nota confirmaba que lo estaban esperando para matarlo. A pesar de contar con un equipo de seguridad, el final de la noche fue el inicio de su lamentable muerte. Horas después de salir del Salón Bugambilias, el cuerpo de Chalino Sánchez fue encontrado en un canal de agua a las orillas de Culiacán, con muñecas y tobillos atados, los ojos vendados y dos disparos en la nuca. La brutalidad de su asesinato conmocionó al país y cimentó su estatus de mártir del corrido.

Este suceso convirtió al Salón Bugambilias en un lugar con un aura de misterio y leyenda. Para los verdaderos fanáticos del regional mexicano, el antiguo salón es un sitio de peregrinación, un lugar donde la historia de su ídolo se siente en cada rincón. Fragmentos del video de su última presentación siguen circulando en plataformas como YouTube, alimentando la leyenda y el morbo por lo que allí aconteció.

El salón bugambilias en la actualidad: un vestigio del pasado

Más de 30 años después de la muerte de Chalino, el prestigioso Salón Bugambilias luce totalmente distinto. Sus años de gloria como recinto de grandes eventos quedaron atrás. Hoy, según imágenes y testimonios de creadores de contenido como “El Compa Luison”, el lugar es utilizado como estacionamiento público de un banco, y cierra por las tardes. Sin embargo, su esencia arquitectónica permanece.

Está igual, no le han hecho ninguna modificación, las paredes están igual, el techo también está igual, donde estaba el escenario está igual”, asegura un youtuber, citando a un guardia de seguridad. Esta inalterabilidad del espacio contribuye a la nostalgia de quienes lo visitan. A pesar del deterioro, la estructura mantiene la única entrada y salida original, la misma por donde Chalino Sánchez entró y salió aquella fatídica noche. El Salón Bugambilias es un vestigio tangible de una era dorada de la música regional mexicana y un recordatorio sombrío de la leyenda de Chalino Sánchez, el “Rey del Corrido” cuya voz se apagó demasiado pronto. Para más detalles, puedes consultar artículos en el Heraldo de México.