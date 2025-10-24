Récord de Canelo Álvarez: peleas, títulos y estadísticas

El récord profesional de Canelo Álvarez, actualizado a septiembre de 2025, es de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, con 39 de esas victorias por la vía del nocaut (KO). A sus 35 años, el boxeador mexicano se ha consolidado como una de las mayores leyendas del deporte, habiendo ganado múltiples títulos mundiales en cuatro categorías de peso diferentes, desde peso mediano junior hasta semipesado. Sus únicas derrotas han sido contra Floyd Mayweather Jr., Dmitry Bivol y, más recientemente, Terence Crawford.

La Leyenda del Púgil de Guadalajara: Anatomía de un Récord Histórico

Pocos nombres en el deporte mundial resuenan con la fuerza y el respeto que impone el de Saúl “Canelo” Álvarez. Desde su humilde debut como un adolescente pecoso de 15 años en Tonalá, Jalisco, hasta convertirse en la cara del boxeo global y firmar contratos multimillonarios, la carrera de Canelo ha sido una crónica de disciplina, ambición y un talento generacional.

Hoy, a sus 35 años, su nombre es sinónimo de grandeza. Pero más allá de la fama y la fortuna, lo que realmente define el legado de un boxeador son los números fríos y duros de su historial. El récord de Canelo no es solo una lista de peleas; es un mapa de su evolución, de sus noches de gloria, de sus amargas derrotas y de los momentos que lo forjaron como una leyenda.

El Récord de Canelo Álvarez: Desglose Completo (63-3-2, 39 KOs)

A lo largo de casi dos décadas de carrera profesional, Canelo ha subido al ring en 68 ocasiones, enfrentándose a una galería de campeones, leyendas y jóvenes promesas.

Victorias Totales: 63

Victorias por Nocaut: 39 (un impresionante 62% de sus victorias)

Derrotas: 3

Empates: 2

Este historial lo coloca en la élite del boxeo de todos los tiempos, no solo por el volumen de victorias, sino por la calidad de la oposición que ha enfrentado.

Las Tres Cicatrices: Las Derrotas que lo Definieron

Un gran campeón no se mide solo por sus victorias, sino por cómo se levanta de sus derrotas. Canelo ha conocido la lona del fracaso en tres ocasiones, y cada una de ellas fue una lección que lo hizo más fuerte.

vs. Floyd Mayweather Jr. (14 de septiembre de 2013): La Lección de Humildad

El contexto: Un joven y todavía invicto Canelo, de 23 años, se enfrentó al rey libra por libra, Floyd Mayweather. Fue una clase magistral de boxeo.

El resultado: Mayweather, con su defensa impenetrable y su velocidad endiablada, le dio a Canelo una lección de “el arte de pegar y no ser pegado. La derrota por decisión mayoritaria fue la primera mancha en el récord del mexicano

El Legado: Lejos de hundirlo, esta derrota fue fundamental. Canelo aprendió que la potencia no era suficiente y comenzó su transformación hacia un boxeador mucho más completo, inteligente y defensivamente astuto.

vs. Dmitry Bivol (7 de mayo de 2022): El Riesgo de Subir de Peso

El Contexto: Ya consolidado como campeón indiscutido del peso supermediano, Canelo subió a la división de peso semipesado para retar al invicto campeón ruso Dmitry Bivol.

El Resultado: Bivol, más grande, fuerte y con un jab magistral, neutralizó a Canelo durante 12 asaltos, llevándose una clara victoria por decisión unánime.

El Legado: La derrota demostró que, incluso para un talento como Canelo, las divisiones de peso existen por una razón. Fue un recordatorio de que siempre hay nuevos y peligrosos desafíos.

vs. Terence Crawford (13 de septiembre de 2025): El Choque de Leyendas

El Contexto: En la que fue catalogada como una de las “peleas de la década”, Canelo se enfrentó a otro campeón indiscutido y considerado por muchos el mejor libra por libra del mundo, Terence Crawford, en un peso pactado.

El Resultado: En una pelea técnica y muy reñida, la velocidad y la inteligencia de Crawford se impusieron, llevándose la victoria por decisión unánime y añadiendo la tercera derrota al récord de Canelo.

El Legado: Esta pelea, aunque fue una derrota, no mermó el estatus de Canelo. Al contrario, fue una muestra de su grandeza al aceptar enfrentarse al rival más peligroso disponible, en una batalla que quedará en la memoria de los aficionados.

Hitos y Noches de Gloria: Los “Highlights” de su Carrera

vs. Miguel Cotto (2015): La victoria que lo catapultó al estrellato como una verdadera estrella de Pago Por Evento (PPV).

vs. Caleb Plant (2021): La noche en que hizo historia, unificando todos los cinturones del peso supermediano para convertirse en el primer campeón indiscutido de origen latinoamericano.

vs. Jaime Munguía (2024): En una batalla histórica entre mexicanos , Canelo le propinó la primera derrota de su carrera al joven y prometedor Jaime Munguía.

El Perfil del Campeón

Nombre Real: Santos Saúl Álvarez Barragán

Apodo: Canelo

Edad: 35 años

Altura: 1.72 m

Estilo: Ortodoxo

Títulos Mundiales Conquistados: Campeón en cuatro divisiones: mediano junior, mediano, supermediano (indiscutido) y semipesado.

El Contrato que Rompió el Deporte

En 2018, el estatus de Canelo como la mayor estrella del boxeo se materializó en un contrato histórico. Firmó un acuerdo de 11 peleas y 365 millones de dólares con la plataforma de streaming DAZN. En ese momento, fue el contrato más grande en la historia del deporte, superando incluso a los de grandes estrellas de la MLB o la NFL.

Un Legado que Aún se Está Escribiendo

El récord de Canelo Álvarez es un testimonio de una carrera construida sobre la base del trabajo duro, la ambición y la voluntad de enfrentarse a los mejores. A sus 35 años, y a pesar de su reciente derrota, sigue siendo la figura central del boxeo mundial.

Sus 63 victorias, sus 39 nocauts y sus títulos en cuatro divisiones ya lo colocan en el panteón de los más grandes boxeadores mexicanos, junto a leyendas como Julio César Chávez, Salvador Sánchez y Rubén “Púas” Olivares.

Y lo más emocionante es que la historia aún no ha terminado. El “Toro” de Guadalajara todavía tiene algunas batallas que librar, y el mundo del boxeo estará observando cada uno de sus movimientos, listos para presenciar los últimos capítulos en la carrera de una leyenda viviente.

