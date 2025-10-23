Pulso GNP 2025: horarios, boletos, cómo llegar y más

El Festival Pulso GNP 2025 se celebrará el sábado 25 de octubre, en el Autódromo de Querétaro. El cartel está encabezado por Empire of the Sun, The Chainsmokers y Zoé, y también incluye a artistas como Billy Idol, Nathy Peluso y Maldita Vecindad. Las puertas abren a las 13:00 horas. Los boletos están a la venta en eticket.mx, con precios desde $1,870 pesos en general. Se recomienda planificar el transporte, ya que habrá opciones de Qrobús especial, y prepararse para un clima caluroso de día y frío de noche.

La Fiesta Musical más Grande del Bajío está de Vuelta

Querétaro se prepara para vibrar. El Festival Pulso GNP regresa en su sexta edición para consolidarse como uno de los encuentros musicales más importantes y eclécticos de México. El próximo sábado, 25 de octubre, el Autódromo de Querétaro se transformará en un epicentro de sonidos, donde leyendas internacionales, íconos del rock nacional y las propuestas más frescas de la escena actual se darán cita para una jornada de más de 12 horas de música ininterrumpida.

Si ya tienes tu boleto o estás pensando en lanzarte, esta es la guía definitiva con todo lo que necesitas saber: horarios, cómo llegar, qué ropa llevar, qué puedes y no puedes meter, y todos los secretos para sobrevivir y disfrutar al máximo del Pulso GNP 2025.

El Cartel: Un Mosaico de Sonidos para Todos los Gustos

Lo que hace grande al Pulso GNP es su diversidad. No es un festival de un solo género; es una celebración de la música en todas sus formas.

Los Headliners: Empire of the Sun: El dúo australiano de electropop, famoso por sus espectáculos visuales y sus himnos como “Walking on a Dream. The Chainsmokers: Los reyes del EDM y el pop electrónico, listos para convertir el autódromo en una pista de baile masiva. Zoé: Una de las bandas de rock más queridas y emblemáticas de México.

Las Leyendas y los Íconos: Billy Idol: La leyenda del punk rock de los 80. Maldita Vecindad y el Gran Silencio: Dos pilares del rock y la fusión de ritmos latinos en México.

El Talento Contemporáneo: Nathy Peluso: La explosiva artista argentina que fusiona hip-hop, salsa y pop. Latin Mafia: El fenómeno viral que ha conquistado a la Generación Z. Porter, Elsa y Elmar, Carlos Sadness: Nombres clave de la escena indie en español.



Horarios y Firmas de Autógrafos: Planifica tu Día

Con tantos artistas, la planeación es clave para no perderte a tus favoritos.

Apertura de Puertas: 13:00 horas.

Primeros Actos: Alrededor de las 14:00 horas.

Headliners: A partir del atardecer y hasta la madrugada.

Cierre: Se espera que Maldita Vecindad cierre el festival cerca de las 2:00 a.m.

¡Oportunidad para conocer a tus artistas!

Una de las actividades más esperadas son las firmas de autógrafos. Se llevarán a cabo en el Mirador Pulso GNP.

Meme del Real: 4:50 pm

Elsa y Elmar: 6:20 pm

Carlos Sadness: 6:50 pm

El Gran Silencio: 7:20 pm

Porter: 8:55 pm Importante: Necesitarás una pulsera especial para acceder. Se repartirán en cantidades limitadas, así que llega temprano si quieres asegurar tu lugar



Cómo Llegar al Autódromo de Querétaro (y Regresar Sano y Salvo)

El Autódromo se encuentra en la Carretera Antiguo Camino a México Km 1.900, Cumbres de Conín, a unos 30 minutos del centro de Querétaro.

Transporte Público Especial (Qrobús): ¡La mejor opción! Habrá un servicio especial de Qrobús con ruta directa al festival. Punto de Salida: A las afueras del Centro Cultural “Manuel Gómez Morín” (frente a la Alameda). Tarifa: $20 pesos.

Auto Particular: Hay estacionamiento , pero se llena rápido y el tráfico de entrada y salida puede ser pesado. ¡Designa a un conductor sobrio!

Taxis y Plataformas (Uber/Didi): Estarán disponibles, pero prepárate para tarifas dinámicas muy altas a la hora de la salida

Guía de Supervivencia: Clima, Outfit y Objetos Permitidos

El Clima: Querétaro en octubre es engañoso.

Día: Se espera un día cálido y soleado, con temperaturas alrededor de los 25°C .

Noche: Prepárate para un cambio drástico. La temperatura puede descender hasta los 8°C – 10°C .

El Outfit Perfecto:

Calzado: Es la regla número uno. Usa los tenis o botas más cómodos que tengas . Vas a caminar y estar de pie por horas.

Capas, capas, capas: La clave es vestirte por capas. Una playera fresca para el día y una buena sudadera o chamarra para la noche.

Accesorios: Bloqueador solar, lentes de sol, gorra y una power bank para tu celular son indispensables.

¿Qué SÍ y qué NO puedes meter?

✅ SÍ: Bolsas pequeñas, cangureras, celulares, cámaras no profesionales, bloqueador en crema, encendedores.

❌ NO: Alimentos o bebidas del exterior, cámaras profesionales, paraguas, sillas plegables, mascotas.

Boletos y Precios

¿Dónde Comprar? La venta oficial es a través de eticket.mx .

Precios (Fase Actual): General: $1,870 pesos. VIP: $3,800 pesos (incluye beneficios como baños exclusivos, zonas de descanso y mejor visibilidad).



Más Allá de la Música: La Experiencia Completa

El Pulso GNP no es solo un concierto. Es un festival en toda regla.

Gastronomía: Encontrarás una gran variedad de food trucks y stands con comida local queretana.

Activaciones: Las marcas patrocinadoras suelen tener activaciones interactivas con regalos y experiencias.

Pueblos Mágicos: Habrá stands promocionando los hermosos Pueblos Mágicos de Querétaro.

La Cita Musical Imperdible del Bajío

El Festival Pulso GNP 2025 se perfila como una de las mejores ediciones de su historia. Con un cartel equilibrado, una organización que ha mejorado año con año y un ambiente increíble, es la excusa perfecta para una escapada de fin de semana a Querétaro.

Ya sea que vayas por la nostalgia de Billy Idol, la energía de The Chainsmokers o el rock de Zoé, el festival te garantiza un día lleno de buena música y grandes recuerdos. Así que prepara tu mejor outfit festivalero, carga tu celular y nos vemos en el Autódromo para vivir la fiesta musical más grande del Bajío. ¡Que suene la música!

