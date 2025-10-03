En sus marcas, listos, fuera, el domingo es el Maratón Querétaro 2025

¡En sus marcas, listos… fuera! El próximo domingo 5 de octubre será el Maratón Querétaro 2025 y estas son las rutas alternas para evitar congestionamiento vehicular.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instaurará un operativo a partir de las 03:00 horas de ese día, que incluirá cierres en algunas avenidas de la zona metropolitana, mientras que otras calles se cerrarán desde la noche anterior, es decir, el sábado.

Avenidas como Constituyentes, laterales de Bernardo Quintana, Tecnológico y Universidad, así como calles del municipio de Corregidora, serán algunos de los puntos por donde pasará la ruta, por lo que se establecerán puntos de coordinación entre las policías estatal y municipal.

Algunas de las rutas alternas son avenida Industrialización, Paseo 5 de Febrero, carretera 57, Paseo de la República y carriles centrales de Bernardo Quintana en el sentido norte a sur.

Además, se ha recomendado planear las salidas con antelación y, si se asiste como espectador, respetar las indicaciones de los oficiales de seguridad y las zonas permitidas.

Las calles se irán abriendo paulatinamente a lo largo del domingo, una vez que haya terminado el maratón Querétaro 2025.

El kit

Los corredores previamente registrados podrán recoger su kit de participación sólo este viernes y mañana sábado en un horario de 09:30 a 18:00 horas y de 09:00 a 17:30 horas, respectivamente, en el Querétaro Centro de Congresos.

El kit de participación incluye:

playera oficial del evento.

número de corredor con chip para cronometraje.

“otros artículos” adicionales.

Para recoger el kit es necesario presentar identificación oficial y el comprobante de inscripción, y revisar que el número, playera, chip y demás componentes estén completos al momento de recibirlos.

Desde que se presentó la convocatoria ha habido entrenamientos gratuitos y presenciales junto con el personal (entrenadores y nutriólogos) y equipo necesario.

Los corredores participarán en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, por lo que una vez más las autoridades del Indereq confían en que una vez más el Maratón sea una gran fiesta de la activación física y mental de los participantes.