“Municipio Anticorrupción”, Sistema Estatal reconoce a Corregidora

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, recibió el reconocimiento “Municipio Anticorrupción” por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA).

“Municipio Anticorrupción” llega a Corregidora tras haber capacitado al ciento por ciento de los servidores públicos de la demarcación en materia de ética pública, responsabilidades administrativas y prevención de la corrupción.

“Chepe” Guerrero aseguró que este reconocimiento muestra que Corregidora va A Paso Firme por el camino correcto con un gobierno ético, transparente y cercano, por lo que agradeció a la ciudadanía por informarse, participar y estar atenta a las políticas públicas que se llevan a cabo.

“Tenemos un Gobierno preparado, comprometido y consciente con su responsabilidad con la gente, aquí la transparencia no es una moda ni un discurso; es un deber. En Corregidora no toleramos los atajos, no justificamos abusos y no escondemos lo que hacemos, aquí la corrupción no tiene espacio, porque creemos en la formación, las reglas claras y en el trabajo en equipo”, recalcó.

El titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro (SESEA), Jorge Sánchez Martínez, reconoció el compromiso por parte del alcalde y su equipo de trabajo por garantizar la transparencia, formación y el servicio en favor de la ciudadanía.

Ello hace de Corregidora un municipio referente entre los más de dos mil municipios del país y entre los más de 5.6 millones de servidores públicos que los conforman.

Hoy me encuentro en el municipio de las buenas noticias, en el municipio de la gente trabajadora y valiente, en el municipio de los grandes proyectos. Eso me da mucho orgullo”, señaló.

El secretario municipal de Control y Evaluación, Carlos Olguín, recordó a su vez que Corregidora fue el primer municipio en el estado en completar la declaración de modificación patrimonial, el primero en completar la declaración 5 de 5 y el único en presentarla de manera reiterada cada año.