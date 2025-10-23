Netflix trae de vuelta La familia Mitchell contra las Máquinas

La aclamada película animada de Netflix, “La familia Mitchell contra las Máquinas” (The Mitchells vs. the Machines), tendrá una secuela. El proyecto, confirmado por Variety, volverá a ser producido por Sony Pictures Animation para Netflix. El director de la película original, Michael Rianda (erróneamente mencionado como Guillermo Martínez en algunos reportes), regresará para liderar el proyecto. Aunque aún no hay detalles de la trama ni fecha de estreno, la secuela buscará continuar la historia de la peculiar familia Mitchell tras su exitosa batalla contra la rebelión de las máquinas.

El Apocalipsis Tecnológico no fue suficiente: ¡Vuelven los Mitchell!

En un mundo de princesas perfectas y héroes infalibles, a veces lo que más necesitamos es una familia un poco rara, un poco disfuncional, pero con un corazón enorme. Y en 2021, Netflix y Sony Pictures Animation nos regalaron a la familia imperfecta perfecta: los Mitchell.

La Familia Mitchell contra las Máquinas” no fue solo una película animada; fue un huracán de creatividad, humor y emoción que nos recordó por qué amamos la animación. Fue una joya que, a pesar de no ganar el Oscar (perdió injustamente contra “Encanto”, dirán muchos), se ganó un lugar permanente en el corazón del público.

Y ahora, cuatro años después de salvar al mundo de un ejército de celulares vengativos, la familia más caótica de la animación está de vuelta. Se ha confirmado oficialmente que “La familia Mitchell contra las Máquinas” tendrá una secuela.

¿Qué sabemos de la secuela?

La noticia, adelantada por la prestigiosa revista Variety, ha desatado la euforia de los fans. Aunque el proyecto se encuentra en sus primeras etapas, ya tenemos algunas piezas clave del rompecabezas.

El Equipo Creativo: Guillermo Martínez y JP Sans (codirector de “Los Malos 2”) estarán como nuevos directores, lo que marca el debut de Martínez como director, mientras que Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Logelin, conocidas profesionalmente como las hermanas Molyneux, están escribiendo el guion. Phil Lord y Christopher Miller producen a través de su compañía, Lord Miller, y Kurt Albrecht produce para Sony Pictures Animation. Rianda, quien coescribió y dirigió la película original, es productor ejecutivo junto con Aditya Sood, de Lord Miller.

Producida por Sony para Netflix: La exitosa alianza entre Sony Pictures Animation y Netflix continuará. Esto es una gran noticia, ya que Sony se ha consolidado como el estudio de animación más innovador y arriesgado de Hollywood.

¿Y la trama?

Por ahora, los detalles de la historia son un secreto de estado. ¿A qué nueva amenaza se enfrentarán los Mitchell? ¿? Las posibilidades son infinitas. Lo único seguro es que volveremos a seguir a Katie, la creativa aspirante a cineasta; a Rick, su tecnófobo pero adorable padre; a Linda, la madre optimista; al pequeño y raro Aaron; y, por supuesto, al verdadero héroe de la historia, Monchi, el perro-cerdo-pan.

¿Por qué La familia Mitchell contra las Máquinas fue tan especial?

La confirmación de una secuela no es una sorpresa si recordamos por qué la primera película fue tan aclamada. No fue una película animada más; fue una revolución.

Una calificación Casi Perfecta: Ostenta un increíble 97% de aprobación en Rotten Tomatoes .

Éxito en Netflix: Fue vista en 53 millones de hogares en su primer mes, convirtiéndose en una de las películas originales más exitosas de la plataforma.

Un Estilo Visual Rompedor: Inspirada en el estilo de Spider-Man: Un Nuevo Universo , la película mezclaba la animación 3D con texturas 2D, garabatos, emojis y todo tipo de elementos visuales que simulaban la mente creativa y caótica de su protagonista, Katie. Cada fotograma era una obra de arte

Un Guión con Corazón y Humor: La película era increíblemente divertida, con un humor que funcionaba tanto para niños como para adultos. Pero debajo de los chistes sobre Furbys gigantes y robots asesinos, había una historia profundamente emotiva sobre la brecha generacional, la dificultad de conectar con la familia y la importancia de aceptar nuestras rarezas.

Críticos de medios como Collider y The Telegraph la elogiaron por ser “emocionalmente vibrante” y “repleta de ideas inteligentes y ridículas”.

El Nuevo Reinado de la Animación en Streaming

El éxito de “Los Mitchell” y la confirmación de su secuela son parte de una tendencia más grande: el ascenso de Netflix como una nueva potencia en el cine de animación, desafiando el dominio histórico de Disney y Pixar.

Mientras que Pixar ha tenido dificultades para que sus películas originales triunfen en taquilla, Netflix ha encontrado una mina de oro en el streaming con títulos como:

“K-Pop: Demon Hunters”: El fenómeno global de 2025.

Estas películas demuestran que el público no ha perdido el apetito por las historias animadas originales; simplemente, ha cambiado la forma en que prefiere consumirlas.

¿Cuándo Podemos Esperar la Secuela?

Aunque la noticia es oficial, tendremos que ser pacientes. Variety reporta que la producción comenzará a principios de 2026. Considerando los complejos tiempos de la animación, es probable que veamos la secuela de “La familia Mitchell contra las Máquinas” en unos años.

La primera película se enfrentó a Encanto en los Oscar. La confirmación de una secuela de "Los Mitchell contra las Máquinas" es una de las mejores noticias que podían recibir los amantes de la animación. Es la promesa de volver a un universo que es visualmente deslumbrante, increíblemente divertido y, sobre todo, profundamente humano.

En una era de secuelas a menudo innecesarias, esta es una que se siente no solo bienvenida, sino necesaria. Necesitamos más historias como las de los Mitchell, historias que nos recuerden que nuestras familias, por raras y disfuncionales que sean, son nuestro mejor equipo para enfrentar cualquier apocalipsis.

La espera será larga, pero una cosa es segura: cuando los Mitchell vuelvan a subirse a su viejo coche familiar para salvar el mundo, todos estaremos ahí, listos para abrocharnos el cinturón y disfrutar del viaje. Mientras tanto, siempre podemos revivir la primera aventura, que se encuentra en exclusiva en Netflix.

