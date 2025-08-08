Cómo desactivar el buzón de voz de tu celular: guía paso a paso

Para muchos, el buzón de voz es una herramienta útil que salva mensajes importantes. Sin embargo, para otros, se ha convertido en una molestia constante por sus notificaciones persistentes y el tiempo que consume revisarlo. Si quieres desactivar el buzón de voz de tu celular pero no sabes cómo, has llegado al lugar correcto. Te explicamos los métodos más sencillos para lograrlo, ya sea que tengas Android, iPhone o seas cliente de Telcel.

Códigos para desactivar el buzón de voz en cualquier compañía

Afortunadamente, existen códigos universales (conocidos como códigos MMI) que funcionan en la mayoría de los operadores para desactivar todos los desvíos de llamada hacia el contestador. El proceso es tan simple como abrir la aplicación de teléfono y marcar un número.

Quitar el buzón de voz en Android

Si tienes un dispositivo con sistema operativo Android, el proceso es increíblemente rápido. Sigue estos pasos:

Abre la aplicación “Teléfono”, como si fueras a hacer una llamada. Marca el código ##002# y presiona la tecla de llamar. Verás un mensaje en pantalla confirmando que el desvío de llamadas ha sido desactivado. ¡Listo!

En algunos casos, si el operador no tiene habilitado este código, puede que recibas un error. Si eso ocurre, deberás contactar directamente a tu compañía telefónica.

Quitar el buzón de voz en iPhone (iOS)

Para los usuarios de iPhone, el código es ligeramente diferente, pero igual de sencillo de aplicar:

Abre la aplicación “Teléfono” y ve a la sección “Teclado”. Marca el código #004# y presiona el botón de llamar. Aparecerá un mensaje para confirmar que deseas desactivar el servicio. Confirma la acción y cierra la ventana.

¿Cómo desactivar el buzón de voz si eres cliente de Telcel?

Si tu compañía es Telcel, además de los códigos, tienes una opción directa a través de su plataforma digital. Este método te da un control más granular sobre los servicios de tu línea.

Ingresa al sitio web o a la aplicación Mi Telcel con tu número y contraseña. Busca la sección de “Servicios” y selecciona la pestaña “Servicios Activos”. Dentro de la lista, localiza la opción “Buzón Inteligente”. Simplemente pulsa el botón para desactivarlo y confirma la acción.

Este método es muy útil si los códigos MMI no funcionan o si prefieres gestionar tus servicios desde la plataforma oficial de Telcel.

¡Adiós a la molesta notificación del buzón de voz!

A veces, el mayor problema no es el buzón en sí, sino la notificación que se queda “atascada” en la barra de estado y no desaparece. Si ya intentaste todo, existe un truco infalible para eliminarla de forma definitiva.

¡Y listo! Esta acción reiniciará el historial de la aplicación de llamadas, eliminando cualquier notificación pendiente, incluidas las del buzón de voz. Si te interesan más trucos, puedes leer sobre 5 conversaciones que nunca deberías tener en WhatsApp.

Desactivar el buzón de voz es tu decisión. Valora si sus ventajas superan las molestias antes de decirle adiós para siempre.