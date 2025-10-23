Luiz Inácio Lula da Silva va por cuarto mandato presidencial en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que disputará un cuarto mandato presidencial en las elecciones de octubre de 2026, informó EFE.

“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”, le dijo Lula a su homólogo indonesio Prabowo Subianto, al término de una reunión bilateral en Yakarta, según el discurso leído por el mandatario brasileño y divulgado por la Presidencia del país sudamericano.

En su pronunciamiento, el líder progresista señaló que aunque su mandato actual termina a finales de 2026, está «preparado para disputar otras elecciones».

Lula, quien cumplirá 80 años el próximo 27 de octubre, apuntó que pese a su edad tiene la misma energía que cuando tenía 30 y subrayó que esta decisión fortalecerá las relaciones bilaterales: «Nos veremos muchas veces más y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa».

Su paso por la Presidencia

La constitución de Brasil permite a los presidentes servir solo dos mandatos consecutivos. Lula regresó al poder en 2023 después de 13 años fuera del poder y sigue siendo elegible para postularse nuevamente.

Antes de derrotar a Jair Bolsonaro en 2022 para ganar un tercer mandato no consecutivo, Lula había dicho que esa sería su última campaña, tanto por su edad como porque creía que el país necesitaba una renovación política. Pero a principios de su mandato actual, comenzó a insinuar que podría postularse nuevamente.

En febrero de 2023, el presidente indicó que podría buscar la reelección en 2026, agregando que su decisión dependería del contexto político del país y de su salud.

La izquierda de Brasil

Figura dominante en la izquierda de Brasil, Lula es el presidente con más años de servicio desde el retorno a la democracia hace 40 años.

Algunos políticos brasileños han expresado preocupación por la edad de Lula y sus recientes problemas de salud. Se sometió a una cirugía de emergencia para tratar una hemorragia cerebral a finales del año pasado después de una caída en el baño. Aun así, Lula insiste frecuentemente en que se mantiene saludable y enérgico, compartiendo a menudo videos de sus entrenamientos en las redes sociales.

Lula lidera actualmente todas las encuestas para las elecciones de 2026, aunque aproximadamente la mitad de los votantes lo desaprueban. Los aranceles de Trump reenergizaron al líder brasileño y aumentaron su popularidad.

Su principal rival político, Bolsonaro, ha sido inhabilitado para postularse a un cargo y sentenciado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado. Aunque aún no ha surgido un candidato de oposición fuerte, los analistas dicen que un contendiente viable probablemente dependerá del respaldo de Bolsonaro mientras cumple su condena bajo arresto domiciliario.