Rapidos y Furiosos 11 en peligro por su alto costo

El desarrollo de Rapidos y Furiosos 11 (también conocida como “Fast X: Parte 2”) está actualmente frenado y en peligro. Según un reporte, Universal Pictures se niega a dar luz verde a la producción debido a su exorbitante presupuesto, estimado en más de 250 millones de dólares. El estudio ha impuesto un ultimátum: la película solo se hará si su costo se reduce a menos de 200 millones. Esta decisión se debe al decepcionante rendimiento en taquilla de “Fast X. Por ahora, no hay guion aprobado, no hay fecha de estreno oficial y la mayoría del elenco no tiene contrato firmado.

La Última Carrera Podría no Llegar a la Meta

Durante más de dos décadas, ha sido la saga que desafía la lógica, la física y las expectativas. Fast and Furious” ha pasado de ser una modesta película sobre carreras callejeras a convertirse en una de las franquicias de acción más grandes y rentables de la historia de Hollywood. Con cada entrega, las acrobacias se han vuelto más espectaculares, los escenarios más exóticos y los presupuestos, más astronómicos.

Pero parece que la fiesta ha llegado a su fin.

La esperada “Fast and Furious 11”, la película que está destinada a ser el gran final de la saga principal, se ha topado con un enemigo más temible que cualquier villano con un plan de dominación mundial: el departamento de contabilidad de Universal Pictures.

En un giro que ha dejado a los fans con el corazón en un puño, un demoledor informe de The Wall Street Journal ha revelado que el futuro de la película está en el aire. El estudio, preocupado por los costos descontrolados, ha puesto el freno de mano y le ha dicho a su estrella y productor, Vin Diesel, que o la película se vuelve más barata, o simplemente, no se hace.

¿Por qué Universal ya no quiere pagar la cuenta? El “Efecto Fast X”

La razón de este cambio de actitud tiene un nombre: “Fast X”. La décima entrega, estrenada en 2023, fue un monstruo de producción.

Un Presupuesto Desorbitado: Su costo se disparó a más de 340 millones de dólares , convirtiéndola en una de las películas más caras jamás hechas.

Una Taquilla Decepcionante: Aunque recaudó 714 millones de dólares a nivel mundial , una cifra que para cualquier otra película sería un éxito, para una producción de ese costo, apenas fue rentable. No logró conectar con el público de la misma manera que las entregas anteriores.

Este rendimiento por debajo de lo esperado ha encendido todas las alarmas en Universal. Los ejecutivos ya no están dispuestos a firmar un cheque en blanco.

El Ultimátum del Estudio: 200 Millones o Nada

El guion actual de “Fast and Furious 11” requeriría un presupuesto de, al menos, 250 millones de dólares. Pero el estudio ha trazado una línea roja: no aprobarán el proyecto a menos que ese número baje a un máximo de 200 millones.

¿Cómo se pueden recortar 50 millones de dólares?

No será fácil. La saga se ha definido por su escala global y sus secuencias de acción que involucran docenas de coches, explosiones y efectos especiales. Reducir el presupuesto implicaría sacrificios importantes.

Menos Viajes, más Casa: Se especula que la historia podría abandonar los rodajes en múltiples locaciones exóticas alrededor del mundo para centrarse en un entorno más “doméstico. Curiosamente, esto encaja con el deseo de Vin Diesel de que la última película sea un regreso a las raíces de las carreras callejeras en Los Ángeles .

Congelación de Salarios: Es muy probable que el elenco estelar, que cobra salarios de millones de dólares, no reciba aumentos para esta última entrega.

Acción más “práctica”: Quizás veamos menos secuencias de CGI extravagantes (como coches en el espacio ) y más persecuciones y acrobacias realistas.

La Incertidumbre: Sin Guión, sin Contratos, sin Fecha

Contrario a lo que Vin Diesel ha dado a entender en sus publicaciones en redes sociales, donde ha hablado de posibles fechas de estreno en 2026 o 2027, la realidad es mucho más incierta.

No hay Guión Aprobado: Universal aún no ha dado el visto bueno a ningún guión.

Elenco en el Aire: La mayoría de los actores principales, a excepción de Diesel, no tienen un contrato firmado para regresar.

Sin Fecha de Estreno Oficial: A pesar de los deseos de Diesel, no hay una fecha de estreno en el calendario de Universal.

Todo está en pausa, esperando a que el equipo creativo presente un plan que sea financieramente viable.

El Futuro de la Franquicia: ¿Spin-offs y Series?

Universal no quiere matar a su gallina de los huevos de oro, pero sí quiere que ponga huevos más baratos. El plan del estudio, según el reporte, sería usar “Fast and Furious 11” como la gran despedida del elenco actual y de la saga principal.

A partir de ahí, la idea es mantener viva la propiedad intelectual a través de proyectos de menor escala y costo, como:

Spin-offs cinematográficos centrados en personajes secundarios (similar a Hobbs & Shaw ).

Series de televisión para plataformas de streaming.

¿Llegará la Familia a la Última Cena?

La situación de “Fast and Furious 11” es un reflejo de un cambio de paradigma en Hollywood. La era de los presupuestos ilimitados, incluso para las franquicias más exitosas, parece estar llegando a su fin. Los estudios, presionados por Wall Street y por los cambios en los hábitos de consumo, ahora miran cada dólar con lupa.

Para los fans, esta noticia es una mezcla de preocupación y, para algunos, de esperanza. La preocupación es obvia: ¿veremos el final que la saga merece? La esperanza viene de la posibilidad de que esta restricción presupuestaria obligue a la película a ser más creativa, a centrarse más en los personajes y en la acción de coches realista, y menos en la grandilocuencia que, para muchos, ya había llegado al límite de la autoparodia.

El futuro de Dominic Toretto y su familia está en manos de los contadores. Si Vin Diesel y su equipo logran encontrar la forma de hacer una película espectacular por 200 millones de dólares, tendremos nuestra última carrera en 2027. Si no, la saga que nos enseñó a vivir la vida a un cuarto de milla a la vez podría terminar no con una explosión, sino con el sonido de una calculadora.

