Tendencia otoño-invierno: domina el outfit con chaleco tejido

Para crear un outfit con un chaleco tejido que sea moderno y estiloso, la clave está en el layering (superposición de prendas). El chaleco tejido es increíblemente versátil y se adapta a cualquier estilo, desde el formal hasta el más relajado.

La Prenda de “Abuelito” que se Convirtió en el Objeto de Deseo del Otoño

Hay tendencias que llegan y se van, y luego están las que regresan con una fuerza arrolladora, reinventadas y listas para conquistar una nueva generación. Y en el otoño-invierno de 2025, no hay prenda que represente mejor este fenómeno que el chaleco tejido.

Sí, esa misma prenda que asociábamos con nuestros abuelos, con los uniformes escolares o con los intelectuales de los años 70, ha resurgido de sus cenizas para convertirse en la pieza más cool, versátil y codiciada de la temporada. Desde las pasarelas de alta costura hasta el street style de las capitales de la moda, el chaleco tejido está en todas partes.

Pero, ¿cómo llevarlo sin parecer que te disfrazaste? ¿Cómo transformar esta pieza clásica en un outfit con chaleco tejido que grite modernidad y estilo? Olvídate de las reglas anticuadas. Aquí te presentamos la guía definitiva para que domines esta tendencia y te conviertas en la mejor vestida de la temporada.

¿Por Qué Todos se obsesionaron con el Chaleco Tejido?

Su regreso triunfal no es una casualidad. El chaleco tejido es la prenda perfecta para el clima de transición del otoño y para el frío del invierno.

Es versátil como Ninguna otra prenda: Puedes usarlo sobre una camisa, una camiseta, un vestido, o incluso solo, como si fuera un top . Funciona para la oficina, para una salida casual o para un evento más formal.

Es la Capa Perfecta: Te abriga justo lo necesario sin el volumen de un suéter completo. Es ideal para esos días en los que el clima no se decide.

Añade Textura e Interés Visual: Un buen tejido (trenzado, de ochos, de crochet) añade una dimensión de textura a cualquier look, haciéndolo instantáneamente más interesante.

Un Toque de Nostalgia “Preppy” y “Grandpacore”: La moda actual está obsesionada con la estética preppy (universitaria) y el grandpacore (la ropa de abuelo). El chaleco de rombos es el máximo exponente de esta tendencia.

Los 5 Estilos de Chaleco Tejido que Dominarán la Temporada

No todos los chalecos son iguales. Estos son los cinco estilos que verás en todas partes.

1. El Clásico de Rombos (Argyle)

Es el rey de la tendencia preppy. Con su patrón de diamantes, evoca la estética de las universidades de la Ivy League. No tengas miedo de su aire retro; la clave es combinarlo con prendas modernas.

2. El Chaleco Trenzado (Cable-Knit)

Con su tejido de ochos y trenzas, es el más acogedor y texturizado. Viene en colores neutros como el blanco, el beige y el gris, pero también en tonos vibrantes como el verde botella o el azul rey. Aporta una sensación de lujo artesanal a cualquier outfit.

3. El Chaleco Oversize

Holgado, largo y con un aire relajado. Es perfecto para crear looks cómodos pero con mucho estilo. Funciona de maravilla sobre camisas o vestidos.

4. El Chaleco Crop Top

Corto, a la altura de la cintura o un poco más arriba. Es la versión más juvenil y atrevida. Ideal para combinar con pantalones de tiro alto y jugar con las proporciones.

5. El Chaleco de Crochet

Con su tejido abierto y artesanal, aporta un toque bohemio y setentero. Es perfecto para los días menos fríos del otoño.

Cómo Crear el Outfit con Chaleco Tejido Perfecto: 5 Ideas Infalibles

El Look “Editora de Moda” (Clásico y Moderno)

La Fórmula: Chaleco tejido (de cualquier estilo, pero funciona genial con uno oversize o trenzado) + Camisa blanca oversize + Jeans rectos o wide leg + Mocasines con calcetines o botines.

¿Por qué funciona? Es el equilibrio perfecto. La camisa clásica le da un toque formal, el chaleco añade calidez y textura, y los jeans le dan el aire relajado del día a día. Es un uniforme infalible.

El Look “Academia Oscura” (Preppy con un Giro)

La Fórmula: Chaleco de rombos + Camisa o blusa con cuello Peter Pan + Falda tableada (mini o midi) + Medias o calcetines altos + Mocasines chunky o botas tipo Dr. Martens.

¿Por qué funciona? Es la reinterpretación moderna del look de colegiala. Es femenino, pero con un toque rebelde y oscuro que lo hace muy actual

El Look “Minimalista Sofisticado” (El Chaleco como Top)

La Fórmula: Chaleco tejido de cuello redondo o en V (en un color neutro como beige, negro o gris), usado directamente sobre la piel + Pantalón de vestir de tiro alto + Zapatillas de tacón o sandalias minimalistas + Un blazer oversize por encima.

¿Por qué funciona? Es una forma súper elegante y sexy de llevar la tendencia. Al usar el chaleco como un top, se convierte en la pieza central del look. Es perfecto para una cena o un evento más formal.

El Look “Bohemio de los 70” (Relajado y con Estilo)

La Fórmula: Chaleco de crochet o con estampado retro + Vestido largo y fluido (de preferencia con un estampado floral) + Botas vaqueras o botines de ante.

¿Por qué funciona? Es un look que respira libertad y creatividad. La superposición de texturas y estampados crea un outfit con mucha personalidad, ideal para un festival o una salida de fin de semana.

El Look “Athleisure Chic” (Cómodo y a la Moda)

La Fórmula: Chaleco oversize + Camiseta básica de buena calidad + Leggings o pantalones tipo ciclista + Tenis casuales (no deportivos) + Gorra de béisbol y un bolso cruzado.

¿Por qué funciona? Es la forma de llevar el chaleco en tu día más relajado sin perder el estilo. Demuestra que la comodidad y la moda no están peleadas.

La Prenda que te Abriga con Estilo

El chaleco tejido ha demostrado ser mucho más que una moda pasajera. Es una prenda increíblemente versátil, funcional y con un encanto atemporal que ha sabido reinventarse para conquistar el armario de 2025.

Ya sea que prefieras el estilo clásico de rombos, la calidez de un tejido trenzado o la audacia de un crop top, hay un outfit con chaleco tejido esperando por ti. No tengas miedo de experimentar, de jugar con las capas y de rescatar esa prenda que quizás tenías olvidada en el clóset de tu abuelo.

Este otoño-invierno, la prenda más inteligente que puedes tener no es la más cara ni la más llamativa, sino la que te permite crear mil looks diferentes, te mantiene abrigada y te hace sentir, sencillamente, fabulosa. Y esa prenda, sin duda, es el chaleco tejido.

