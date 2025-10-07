Gobernador anuncia inversión de 500 mdp para bacheo en zona metropolitana de Qro.

El gobernador Mauricio Kuri González anunció una inversión conjunta con los municipios de la zona metropolitana de casi 500 millones de pesos para atender el mantenimiento oportuno de las vialidades.

En su mensaje, Kuri González recordó que en semanas recientes la entidad registró las lluvias más fuertes de los últimos 15 años, por lo que dio a conocer una serie de medidas para atender los daños ocasionados en las vialidades de los tres municipios metropolitanos, que son Querétaro, El Marqués y Corregidora.

Los primeros trabajos

En primer término, el mandatario dio a conocer la realización de trabajos de mantenimiento en los libramientos Surponiente, Norponiente y en la carretera 57, tramos que, aunque son de competencia federal, reiteró que siempre ha dicho que lo que pasa en Querétaro le compete a Querétaro.

“Nosotros no negamos los retos y estamos aquí para atenderlos en equipo y, con la voluntad de nuestros alcaldes, trabajamos todos los días para ustedes. Pues para eso nos contratamos”, afirmó.

Coordinación con la Federación

Por ello, dijo, ha estado en contacto con titulares de dependencias federales, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para poder reparar las afectaciones y apoyar desde el Gobierno del Estado en todo lo necesario para que las personas puedan circular por estas vías de la forma más segura posible.

Entre las acciones consideradas dentro de este plan, Kuri pidió al equipo de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) que, en conjunto con los municipios, trabaje de manera coordinada para arreglar los baches; esfuerzos que, hasta ahora, han permitido rehabilitar el equivalente a cinco canchas de fútbol.

“Vamos a adicionar cerca de 40 millones de pesos para trabajar en las calles principales. Además, junto con la inversión de los municipios, vamos a tener una bolsa de casi 500 millones de pesos para atender las necesidades más urgentes de las vialidades y proteger así la movilidad y seguridad de todas y todos los que transitamos diariamente por ellas”, detalló.

Municipio de Querétro destinará 300 mdp

Como parte del anuncio, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías, precisó que su administración destinará más de 300 millones de pesos para este plan, además de contar con un número telefónico exclusivo para reportar baches, el cual se suma al sistema de Atención Ciudadana, y para lo cual se establece el compromiso de dar atención en un lapso no mayor a 48 horas.

Para realizar trabajos de bacheo en el municipio de Corregidora, el alcalde Josué “Chepe” Guerrero, dio a conocer una inversión de 40 millones de pesos, los cuales se complementarán con la asignación del alcalde Rodrigo Monsalvo, de 147 millones de pesos para la realización de obras relacionadas con la contingencia en el municipio de El Marqués.