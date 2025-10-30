¿Qué hacer si me cortan el agua? Tus derechos, las condiciones y cómo actuar

El agua potable es un recurso vital, y su acceso es un derecho fundamental protegido por la Constitución. Por ello, la duda de qué hacer si me cortan el agua es una preocupación común y legítima. Aunque el suministro total no puede ser negado en un hogar, existen situaciones específicas en las que el servicio puede ser restringido o incluso suspendido. Conocer tus derechos y las condiciones bajo las cuales esto puede ocurrir es clave para saber cómo actuar y restablecer el servicio lo antes posible.

El derecho al agua: ¿pueden dejarme sin suministro?

La respuesta contundente es: no, no pueden cortarte el suministro de agua por completo en tu hogar. El Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.” Esto significa que, incluso si existe un adeudo, las autoridades no pueden privarte totalmente de este recurso esencial. Sin embargo, sí pueden restringirlo.

La restricción del servicio se aplicará cuando se acumule la falta de pago de dos periodos o más. Antes de esto, la autoridad competente debe acreditar el adeudo y que el usuario se ha negado a aceptar un convenio de pago. Esta medida garantiza que, a pesar del incumplimiento, se proporcione la cantidad mínima necesaria para cubrir las necesidades básicas de consumo humano (fijada en 50 litros por persona al día), protegiendo así el derecho fundamental al acceso al agua.

¿En qué ocasiones sí se puede suspender el servicio?

Aunque el corte total en hogares está prohibido, hay escenarios donde la suspensión del servicio es legal:

Inmuebles no habitacionales: En oficinas, restaurantes, tiendas o cualquier toma instalada en inmuebles que no sean de uso habitacional, el suministro de agua sí puede ser suspendido por completo.

Si un mismo predio combina vivienda y comercio, el servicio doméstico puede restringirse y el comercial suspenderse, siempre y cuando cuenten con sistemas independientes.

Los cortes también pueden ocurrir por escasez en las fuentes de abastecimiento, reparaciones o mantenimiento en la infraestructura. Estos son cortes programados que las compañías suelen avisar con antelación, aunque a veces el aviso pasa desapercibido.

Si necesitas realizar trabajos de remodelación o construcción, puedes solicitar la suspensión temporal del servicio.

En la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) es la única autoridad facultada para realizar restricciones o suspensiones del servicio, según Excélsior.

¿Qué hacer para restablecer el servicio de agua?

Si tu servicio ha sido restringido o suspendido, para que Sacmex lo restablezca, deberás:

Los pagos pueden realizarse en diversas tiendas, centros comerciales, bancos y oficinas de atención pública, o en línea a través de tarjetas de crédito/débito o cuentas bancarias (con un monto máximo de 50 mil pesos en línea). La confirmación se envía por correo electrónico y se refleja en Sacmex en 2 a 5 días hábiles.

Para grupos vulnerables (jubilados, pensionados, personas con discapacidad, adultos mayores, madres jefas de familia, pueblos indígenas) con inmuebles de bajo valor catastral, Sacmex puede levantar la restricción o suspensión del servicio de uso habitacional si se acredita la propiedad del inmueble. Es crucial mantenerse al día con los pagos para evitar inconvenientes, ya que la informalidad puede llevar a una nueva restricción, como advierte Infobae México.