¿Por qué no hay Oxxo en Milpa Alta? La alcaldía de cdmx que defiende su economía local

La Ciudad de México es un mosaico de contrastes, donde lo moderno y lo tradicional conviven a diario. En este vasto territorio, la omnipresencia de las tiendas OXXO es un hecho innegable, con sucursales que salvan de apuros en casi cada esquina. Sin embargo, hay una excepción notable: la alcaldía Milpa Alta. Si te has preguntado alguna vez ¿por qué no hay OXXO en Milpa Alta?, la respuesta no es simple y revela una profunda defensa de la identidad y la economía local.

Oxxo: el gigante de las tiendas de conveniencia en méxico

Fundada en 1978 por FEMSA en Monterrey, OXXO es una cadena de tiendas de conveniencia que ha experimentado una expansión meteórica. Con más de 20,000 sucursales en México y presencia en varios países de Latinoamérica, su éxito radica en su horario (24/7) y la oferta de servicios como pagos de servicios, depósitos bancarios y recargas telefónicas. En la Ciudad de México, OXXO cuenta con más de 2,000 tiendas distribuidas en 15 de las 16 alcaldías, siendo Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Benito Juárez las que concentran el mayor número.

Pero en este panorama de expansión, Milpa Alta se erige como una singular excepción.

Milpa alta: una “ciudad” dentro de la ciudad con identidad propia

Milpa Alta, ubicada al sur de la Ciudad de México, es una alcaldía única. Aunque territorialmente es la más grande de la capital (abarcando más del 19% de su superficie), es también la menos densamente poblada. Sin embargo, su distinción va más allá de lo geográfico. Es una alcaldía mayoritariamente rural, donde el 100% de su territorio se considera suelo de conservación. Además, el 90% de la tierra es comunal o ejidal, lo que le otorga características muy particulares, como explica Chilango.

Estas condiciones han permitido que en Milpa Alta prevalezcan los usos y costumbres de sus 12 pueblos originarios, y que la economía local se base en los mercados públicos, tianguis y pequeños comercios. Es aquí donde reside la clave para entender por qué no hay OXXO en Milpa Alta.

Las razones de la ausencia de oxxo en milpa alta

La resistencia a la entrada de cadenas como OXXO y supermercados en Milpa Alta es el resultado de una combinación de factores:

Defensa de la economía local: Milpa Alta es una alcaldía con una fuerte tradición agrícola, productora de nopal, maíz, hortalizas, frutas y platillos tradicionales como el mole y la barbacoa. El 55% de su población económicamente activa se dedica al comercio local. Los habitantes ven la entrada de grandes cadenas como una “invasión” y una competencia desleal que afectaría a sus pequeños negocios familiares y productores.

Usos y costumbres: La prevalencia de los usos y costumbres en sus comunidades ha generado una conciencia de conservación de la economía local. No se ha permitido la entrada de grandes consorcios para proteger su modelo económico basado en el pequeño productor y comerciante.

Regulaciones de uso de suelo: Las características del suelo de conservación y las regulaciones locales son limitantes para la construcción de establecimientos de gran impacto comercial.

Baja densidad poblacional y geografía: Aunque es la alcaldía más grande, su menor densidad poblacional y su geografía montañosa la hacen menos atractiva para la rentabilidad de estas cadenas, como señalan Récord y La Prensa.

El impulso a la economía local: programas y desafíos

Milpa Alta no solo se resiste a la entrada de grandes cadenas, sino que impulsa activamente su economía local. La alcaldía implementa programas de fortalecimiento sectorial y capacitación para productores, quienes aprenden sobre composta, preparación de suelos y medicina natural para plantas, a menudo en alianza con universidades. Además, se promueven ferias tradicionales como la Feria Nacional del Mole, la Feria de la Barbacoa y la Feria del Elote, que atraen turismo y fomentan el consumo de productos locales. Programas como “Mercado a todas horas” buscan ampliar los horarios de los mercados públicos para satisfacer las necesidades de los habitantes.

Sin embargo, esta apuesta por lo local también tiene sus retos. La regulación del comercio informal y la ocupación del espacio público son puntos de tensión. A pesar de estas dificultades, Milpa Alta se consolida como “otra ciudad dentro de la ciudad”, con una cultura, una cosmovisión y una organización comunitaria únicas. Es un lugar donde el náhuatl resuena más que el inglés, y donde la ausencia de un OXXO es un testimonio de la fuerza de su identidad y la vitalidad de su economía tradicional, invitando a capitalinos y visitantes a conocer esta singular demarcación, como señala Luz Noticias.