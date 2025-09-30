Peinados para el regreso a clases: 5 ideas fáciles y bonitas para que tus peques brillen con confianza

El anuncio del regreso a clases marca el inicio de una nueva aventura para miles de niños en México. Y como padres, queremos que ese primer día esté lleno de emoción, confianza y, por supuesto, un toque especial. Una forma maravillosa de lograrlo es con un peinado que haga sentir a tus hijos únicos y listos para conquistar el mundo. Olvídate de las complicaciones matutinas; aquí te presentamos 5 ideas de peinados para el regreso a clases que son fáciles de hacer, bonitos y que les encantarán.
Prepara tu kit de peinados: básicos para la creatividad
Antes de sumergirte en la creación de estos looks, asegúrate de tener a mano algunos elementos esenciales. No necesitas herramientas complejas, solo un poco de ingenio y estos básicos:
- Donitas y liguitas de colores (de diferentes tamaños).
- Moños o pasadores con detalles coquetos.
- Spray y gel para controlar cualquier “cabellito rebelde” y asegurar que todo quede en su lugar.
- Un cepillo de cerdas suaves y un peine de cola para dividir el cabello con precisión.
Recuerda que el objetivo es la diversión y la confianza de tus peques. ¡La creatividad no tiene límites!
5 peinados fáciles y bonitos para el primer día de clases
1. Peinado trenzado: sencillez con un toque encantador
Este es uno de los peinados para el regreso a clases más sencillos pero a la vez muy bonito. Ideal para darle un toque especial sin mucho esfuerzo.
- Divide el cabello de tu peque a la mitad.
- Haz dos trenzas de cada lado.
- Cuando llegues a la altura de la mitad de la cabeza, puedes sujetar las trenzas en la parte de atrás con un moño o liguitas de colores que hagan juego con su uniforme.
2. Coletas cruzadas: un look divertido y original
Aunque parece complicado, este peinado es sorprendentemente fácil de hacer y luce muy divertido.
- Divide el cabello a la mitad.
- Haz pequeñas coletitas, una tras otra, desde la parte superior hasta abajo por cada lado.
- Toma una coletita de cada lado y únelas en el centro con una donita (puedes usar el color de su uniforme para un toque coordinado).
- Repite este paso hasta llegar a la parte de abajo, creando un patrón de coletas cruzadas.
3. Coleta divertida: un toque de fantasía para el cabello suelto
Si tu peque prefiere llevar el cabello suelto pero con un toque especial, esta coleta es perfecta.
- Con el cabello suelto, sujeta cuatro pequeñas colitas: una por cada lado y dos en la parte superior central de la cabeza.
- Une cada una de ellas por los extremos, amarrándolas con otra liga.
- Una vez que las ligas estén sujetas, realiza una coleta con todo el cabello.
- Decora con un moño mediano o grande para un resultado encantador.
4. Chonguitos trenzados: un estilo coqueto y lleno de energía
Los chonguitos son siempre una opción adorable. Esta versión trenzada les dará un toque extra de creatividad.
- Secciona el cabello en dos partes.
- Toma un mechón frontal de cada lado y sujeta con una liga.
- Divide cada mechón en dos y, por abajo, toma otro poco de cabello para hacer otra coletita. Repite este paso cinco veces por ambos lados, usando donitas de colores.
- Cuando tengas listos ambos lados, haz dos coletas altas.
- Realiza una trenza en cada coleta y, finalmente, amarra y haz un chongo de cada lado. Puedes usar gel de brillitos para un toque más creativo.
5. Coletas divertidas con ligas de colores: simplicidad con estilo
Este es, probablemente, el peinado para el regreso a clases más sencillo de todos, ideal si no eres un experto en peinados, pero quieres un look bonito y alegre.
- Secciona el cabello en dos.
- Haz dos coletas altas y trénzalas.
- Coloca ligas de colores de arriba hasta abajo en cada trenza, combinándolas para crear un efecto divertido y “cool.
Más allá del peinado: palabras que impulsan la confianza
El primer día de clases no es solo sobre el look; es sobre la actitud. Recuerda que las palabras afirmativas tienen un gran impacto en la confianza y la autoestima de tus hijos. Aprovecha este día para darles un mensaje positivo y motivador. Algunas frases que puedes decirles son: “Estoy orgulloso de ti”, “Tú puedes hacerlo”, “Estoy aquí para ti”, “Aprovecha al máximo el día” y, por supuesto, “Te amo.