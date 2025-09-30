Peinados para el regreso a clases: 5 ideas fáciles y bonitas para que tus peques brillen con confianza

El anuncio del regreso a clases marca el inicio de una nueva aventura para miles de niños en México. Y como padres, queremos que ese primer día esté lleno de emoción, confianza y, por supuesto, un toque especial. Una forma maravillosa de lograrlo es con un peinado que haga sentir a tus hijos únicos y listos para conquistar el mundo. Olvídate de las complicaciones matutinas; aquí te presentamos 5 ideas de peinados para el regreso a clases que son fáciles de hacer, bonitos y que les encantarán.

Prepara tu kit de peinados: básicos para la creatividad

Antes de sumergirte en la creación de estos looks, asegúrate de tener a mano algunos elementos esenciales. No necesitas herramientas complejas, solo un poco de ingenio y estos básicos:

Donitas y liguitas de colores (de diferentes tamaños).

Moños o pasadores con detalles coquetos.

Spray y gel para controlar cualquier “cabellito rebelde” y asegurar que todo quede en su lugar.

Un cepillo de cerdas suaves y un peine de cola para dividir el cabello con precisión.

Recuerda que el objetivo es la diversión y la confianza de tus peques. ¡La creatividad no tiene límites!

5 peinados fáciles y bonitos para el primer día de clases

1. Peinado trenzado: sencillez con un toque encantador

Este es uno de los peinados para el regreso a clases más sencillos pero a la vez muy bonito. Ideal para darle un toque especial sin mucho esfuerzo.

Divide el cabello de tu peque a la mitad. Haz dos trenzas de cada lado. Cuando llegues a la altura de la mitad de la cabeza, puedes sujetar las trenzas en la parte de atrás con un moño o liguitas de colores que hagan juego con su uniforme.

2. Coletas cruzadas: un look divertido y original

Aunque parece complicado, este peinado es sorprendentemente fácil de hacer y luce muy divertido.

Divide el cabello a la mitad. Haz pequeñas coletitas, una tras otra, desde la parte superior hasta abajo por cada lado. Toma una coletita de cada lado y únelas en el centro con una donita (puedes usar el color de su uniforme para un toque coordinado). Repite este paso hasta llegar a la parte de abajo, creando un patrón de coletas cruzadas.

3. Coleta divertida: un toque de fantasía para el cabello suelto

Si tu peque prefiere llevar el cabello suelto pero con un toque especial, esta coleta es perfecta.

Con el cabello suelto, sujeta cuatro pequeñas colitas: una por cada lado y dos en la parte superior central de la cabeza. Une cada una de ellas por los extremos, amarrándolas con otra liga. Una vez que las ligas estén sujetas, realiza una coleta con todo el cabello. Decora con un moño mediano o grande para un resultado encantador.

4. Chonguitos trenzados: un estilo coqueto y lleno de energía

Los chonguitos son siempre una opción adorable. Esta versión trenzada les dará un toque extra de creatividad.

Secciona el cabello en dos partes. Toma un mechón frontal de cada lado y sujeta con una liga. Divide cada mechón en dos y, por abajo, toma otro poco de cabello para hacer otra coletita. Repite este paso cinco veces por ambos lados, usando donitas de colores. Cuando tengas listos ambos lados, haz dos coletas altas. Realiza una trenza en cada coleta y, finalmente, amarra y haz un chongo de cada lado. Puedes usar gel de brillitos para un toque más creativo.

5. Coletas divertidas con ligas de colores: simplicidad con estilo

Este es, probablemente, el peinado para el regreso a clases más sencillo de todos, ideal si no eres un experto en peinados, pero quieres un look bonito y alegre.

Secciona el cabello en dos. Haz dos coletas altas y trénzalas. Coloca ligas de colores de arriba hasta abajo en cada trenza, combinándolas para crear un efecto divertido y “cool.

Más allá del peinado: palabras que impulsan la confianza

El primer día de clases no es solo sobre el look; es sobre la actitud. Recuerda que las palabras afirmativas tienen un gran impacto en la confianza y la autoestima de tus hijos. Aprovecha este día para darles un mensaje positivo y motivador. Algunas frases que puedes decirles son: “Estoy orgulloso de ti”, “Tú puedes hacerlo”, “Estoy aquí para ti”, “Aprovecha al máximo el día” y, por supuesto, “Te amo.