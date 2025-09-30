La casa del Señor Barriga: la mansión de ñoño que chespirito reveló en “el chavo del 8”

El icónico programa “El Chavo del Ocho” marcó la infancia de millones de personas en América Latina y trascendió fronteras, llegando a rincones tan distantes como China y Japón. Sus entrañables personajes, creados por el genio de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, vivían sus aventuras en la humilde vecindad. Sin embargo, una de las grandes incógnitas que durante mucho tiempo intrigó a los fans fue: ¿dónde vivía realmente el Señor Barriga y su hijo Ñoño? La respuesta, una revelación que sorprendió a muchos, llegó en uno de los episodios más recordados de la serie.

El misterio del casero: más allá de la vecindad

Edgar Vivar dio vida a dos de los personajes más queridos de la vecindad: el Señor Barriga, el paciente pero a menudo maltratado casero, y su hijo Ñoño. La mayor parte del tiempo, los episodios transcurrían en el patio de la vecindad, donde las travesuras del Chavo, los golpes de Doña Florinda a Don Ramón y los chistes con la Bruja del 71 eran el pan de cada día. Pero el Señor Barriga, quien solo aparecía para cobrar la renta (casi siempre a un Don Ramón endeudado), llegaba en su coche y luego se retiraba, dejando en el aire la pregunta sobre su verdadero hogar.

A pesar de las continuas mortificaciones y los problemas con los inquilinos, el Señor Barriga siempre mantuvo una conducta leal y llena de valores, lo que lo hacía un personaje entrañable. Su misteriosa residencia, sin embargo, se mantuvo oculta para el público durante gran parte de la serie, alimentando la curiosidad sobre el contraste entre su rol como casero y su estilo de vida personal.

La revelación: la espectacular mansión de ñoño

Fue hasta una de las últimas temporadas de “El Chavo del Ocho”, en 1979, cuando Chespirito decidió desvelar el misterio. En un episodio especial que se dividió en cuatro partes y fue titulado “La Casa del Señor Barriga”, los personajes de la vecindad (La Chilindrina, El Chavo, Doña Florinda y Doña Clotilde) son invitados a la lujosa propiedad del casero. La vecindad estaba en remodelación, y el Señor Barriga ofreció su casa como refugio temporal.

Este capítulo fue el único que se filmó en esa espectacular locación, y lo que los espectadores descubrieron fue una mansión considerablemente grande, con un lujo que contrastaba enormemente con la humildad de la vecindad. Entre los detalles más recordados del inmueble de lujo se encuentran:

Una costosa alfombra roja que cubría gran parte del suelo.

Una habitación repleta de juguetes, dedicada exclusivamente al ocio de Ñoño, lo que generó una reacción conmovedora en el Chavo, quien nunca había visto tantos objetos deseables juntos.

En otro de los capítulos, el Señor Barriga incluso menciona la ubicación de su vivienda: en la esquina de las calles “Cachalote” y “Marsopa”, un dato que añade un toque de realismo al universo de ficción. La revelación de la casa del Señor Barriga no solo resolvió una de las grandes incógnitas del programa, sino que también ofreció una visión más profunda del personaje y de las ingeniosas formas en que Chespirito enriquecía su narrativa.