Operativos El Buen Fin 2025 en Corregidora y El Marqués

Los municipios de Corregidora y El Marqués activaron operativos El Buen Fin 2025, a partir de hoy jueves y hasta el lunes 17 de noviembre, con el el objetivo de prevenir delitos y ofrecer a las familias una experiencia de compra tranquila.

En el caso de Corregidora, el operativo El Buen Fin 2025 está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Movilidad, en coordinación con plazas comerciales y corredores.

Arranque de operativo

En Plaza Constituyentes, en representación del presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, el secretario de Seguridad Pública, Ángel Rangel, destacó que este operativo permitirá mantener una presencia policial inmediata, visible y efectiva, reafirmando el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública de Corregidora con la protección, la atención ciudadana y el bienestar de la población.

El gerente General de Plaza Constituyentes, Jorge Irigoyen García, destacó a su vez la importancia de trabajar de manera conjunta con las autoridades para generar un ambiente que beneficie a la ciudadanía al cuidar de las actividades económicas.

Con el fin de evitar incidentes y fortalecer la seguridad durante este Buen Fin, se exhorta a los vendedores a:

La SSPM recuerda a la ciudadanía:

No dejar objetos de valor a la vista al interior del vehículo.

Evitar solicitar ayuda a personas desconocidas en cajeros automáticos.

No abrir ni dar clic a enlaces de origen desconocido que pudieran ser fraudulentos.

En caso de emergencia o situación sospechosa, se invita a reportar al 9-1-1.

Para orientación sobre posibles fraudes o extorsiones digitales, la Policía Cibernética de Corregidora ofrece apoyo a través del WhatsApp 442 559 2084 o vía correo electrónico cibernetica@corregidora.gob.mx

El Marqués

En cuanto a El Marqués, el dispositivo de seguridad se cubrirá alrededor de 40 puntos de actividad comercial entre plazas, corredores de servicios y zonas de consumo, con especial atención en restaurantes y establecimientos con alta afluencia de visitantes.

Las principales áreas de vigilancia serán el Anillo Vial Fray Junípero Serra, La Pradera, Zakia, El Colorado, Prolongación Constituyentes y La Cañada, donde se espera un incremento notable de compradores y automovilistas.

Para este operativo participarán 540 elementos policiales y de seguridad auxiliar, apoyados por 200 unidades vehiculares, entre ellas una C16, dos Chargers, siete camionetas, ocho motocicletas y cinco cuatrimotos, además de unidades con tecnología de videovigilancia y monitoreo inteligente.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad se sumará con 40 elementos operativos, 12 unidades CRP, seis motocicletas y cuatro cuatrimotos, que realizarán recorridos preventivos y labores de apoyo vial en las principales zonas comerciales, con el fin de mantener un tránsito ordenado y seguro durante los días de mayor afluencia.