Marvel’s Wolverine para PS5: guía del primer vistazo y estreno

Se ha revelado el primer gameplay oficial de “Marvel’s Wolverine“, el esperado videojuego de Insomniac Games exclusivo para PlayStation 5. El tráiler, presentado en el State of Play de septiembre de 2025, confirma que el juego tendrá una clasificación para adultos (Mature), con un combate extremadamente sangriento y violento. La ventana de lanzamiento ha sido fijada para el otoño de 2026. El actor Liam McIntyre (Spartacus) será el encargado de dar voz y aspecto a Logan, y el tráiler muestra un enfrentamiento con el villano Omega Red.

La Bestia se ha Desatado: El Wolverine que los Fans Siempre Quisieron

El silencio ha sido largo y, a veces, doloroso. Desde su escueto anuncio en 2021, el videojuego de “Marvel’s Wolverine” de Insomniac Games se había convertido en una especie de leyenda urbana, un proyecto fantasma del que solo sabíamos a través de las desafortunadas filtraciones masivas que sufrió el estudio. Pero esa era de incertidumbre ha terminado.

En el State of Play de septiembre de 2025, Sony e Insomniac decidieron que era el momento. Y lo que nos mostraron no fue un simple teaser; fue una declaración de intenciones, una explosión de garras, furia y, sí, mucha, mucha sangre. El primer vistazo al gameplay de “Marvel’s Wolverine” está aquí, y es todo lo que los fans del personaje hemos soñado durante décadas.

El Tráiler que lo Cambió Todo: Violencia sin Concesiones

Olvídate de los X-Men de las caricaturas o de las versiones más contenidas del cine. El Wolverine de Insomniac es el de los cómics: salvaje, brutal y sin miedo a desatar su furia.

Pistas Clave del Gameplay:

Clasificación “M” (Mature) Garantizada: El tráiler no se anda con rodeos. Vemos a Logan desmembrando enemigos, salpicaduras de sangre por todas partes y un nivel de violencia que deja claro que este no es un juego para niños. Es el Wolverine que los fans de sagas como “Old Man Logan” o “Weapon X” estaban esperando.

Combate Frenético y Visceral: El sistema de combate parece una evolución de lo visto en Marvel’s Spider-Man , pero mucho más pesado y contundente. Vemos a Logan encadenando combos devastadores, usando sus garras para destrozar enemigos y el entorno, y desatando su famoso “frenesí berserker”.

El Factor Curativo en Acción: La regeneración de Logan no será solo una habilidad pasiva. El tráiler muestra cómo su cuerpo se recupera visiblemente de las heridas en tiempo real, con jirones de piel y músculo regenerándose en medio del combate, un detalle visualmente impactante.

Un Villano Icónico: Omega Red: El avance culmina con un enfrentamiento contra uno de los enemigos más letales de Wolverine en los cómics: Omega Red . La batalla contra este super-soldado ruso y sus tentáculos de carbonadium promete ser uno de los momentos álgidos del juego.

La Nueva Cara de Logan: Liam McIntyre

Una de las grandes revelaciones fue la confirmación del actor que dará vida a Wolverine. Será Liam McIntyre, un actor que sabe una o dos cosas sobre interpretar a guerreros brutales. McIntyre es conocido por haber tomado el relevo de Andy Whitfield en el papel protagonista de la aclamada y sangrienta serie “Spartacus”.

Su voz grave y su imponente presencia física lo convierten en una elección excelente para encarnar a un Logan más maduro y curtido por la batalla. El diseño del personaje, fiel a los cómics, con su baja estatura, su complexión robusta y el clásico traje amarillo y azul, ha sido recibido con un aplauso unánime por parte de los fans.

¿Cuándo Podremos Jugarlo? La Ventana de Lanzamiento

Aunque no tenemos un día exacto, ya podemos marcar una temporada en el calendario.

Fecha de Lanzamiento: Otoño de 2026.

Plataforma: Exclusivo de PlayStation 5.

Este lanzamiento lo sitúa como uno de los grandes pilares de Sony para el próximo año, y demuestra que, a pesar de las filtraciones que revelaron gran parte de su hoja de ruta, Insomniac Games sigue trabajando a toda máquina para entregar un producto de la más alta calidad.

¿Por Qué Insomniac es el Estudio Perfecto para Wolverine?

Después de su trabajo magistral con la saga Marvel’s Spider-Man, Insomniac Games se ha ganado la confianza total de los fans de Marvel. Han demostrado que entienden y respetan el ADN de estos personajes como nadie.

Dominio de la Jugabilidad: Saben cómo hacer que moverse y combatir como un superhéroe se sienta increíble.

Narrativa con Corazón: Sus juegos no son solo acción; tienen historias profundas, emotivas y llenas de personajes bien desarrollados.

Fidelidad al Material Original: Son expertos en tomar décadas de historia de los cómics y adaptarlas de una manera que sea respetuosa para los fans de toda la vida y accesible para los recién llegados.

Si le confiaron el amigable vecino Spider-Man y lo bordaron, no hay duda de que podrán capturar la esencia mucho más oscura y compleja de Wolverine.

El Contexto: Un Juego que Sobrevivió a la Mayor Filtración de la Historia

No se puede hablar de “Marvel’s Wolverine” sin mencionar el desastroso hackeo que sufrió Insomniac Games a finales de 2023. Se filtraron gigabytes de información, incluyendo diseños conceptuales, detalles de la trama e incluso una versión jugable temprana del juego.

Muchos temieron que este golpe pudiera afectar la moral del equipo o incluso llevar a la cancelación del proyecto. Sin embargo, este tráiler es la respuesta de Insomniac. Es una demostración de resiliencia, una forma de decir: “No importa lo que hayan visto, no han visto nada todavía”. El estudio ha seguido adelante, imperturbable, decidido a entregar la experiencia de Wolverine que los fans merecen.

El Mejor en lo que Hace… y lo que Hace es muy Sangriento

El primer gameplay de “Marvel’s Wolverine” ha superado todas las expectativas. Es la promesa de un juego para adultos, sin concesiones, que por fin le hará justicia a la naturaleza salvaje del personaje. Insomniac Games parece haber entendido a la perfección que la historia de Logan no es una de superhéroes brillantes, sino una de dolor, furia y una lucha constante contra la bestia interior.

La espera hasta el otoño de 2026 será larga, pero por lo que hemos visto, cada segundo valdrá la pena. El universo de videojuegos de Marvel está a punto de volverse mucho más oscuro, mucho más brutal y, si se nos permite decirlo, mucho más interesante.

